Softwarová sklizeň (28. 10. 2026): šetřete místo při rozbalování archivů

HatchZip
Kdo rozbaluje 180GB archiv s hrou, který se rozbalí na 200 GB, potřebuje s WinRARem, 7-Zipem nebo
unzip 380 GB volného místa, protože archiv i vybalené soubory musejí chvíli existovat současně. HatchZip si vystačí s něco málo přes 200 GB. Archiv zpracovává od konce a každou hotovou část z něj hned odřízne, takže uvolněné místo použije pro další soubory.
Umí ZIP včetně ZIP64, 7z, tar,
.tar.gz, sady svazků RAR i dělené archivy. Před začátkem spočítá, jestli se výsledek vejde, po celou dobu drží rezervu volného místa a po přerušení nebo pádu pokračuje tam, kde skončil. Na ext4, XFS a btrfs umí uvolňovat místo průběžně i během rozbalování jednoho velkého souboru. Archiv 7z tvořený jediným solid blokem ale odmítne, protože ten nejde uvolnit dřív, než je venku celý.
K dispozici je grafická aplikace s položkou „Extract here“ v kontextové nabídce i příkazová řádka:
hatchzip check hra.zip zjistí, jestli se archiv vejde, a
hatchzip extract hra.zip ho rozbalí. Kdo chce archiv zachovat, přidá
--keep-archive. Autor uvádí, že na Fedoře 43 rozbalí testovací ZIP zhruba pětkrát rychleji než
unzip. Program nepoužívá síť a CI hlídá, aby se do závislostí nedostala žádná síťová knihovna. Balíčky jsou ve formátu deb, rpm a AppImage, v AUR i v Homebrew. Napsaný je v Rustu, licence je Apache-2.0.
Owly
AirDrop je jedna z věcí, kvůli kterým lidé s iPhonem nechtějí opustit Mac. Owly ho přináší na Linux přes skutečný protokol Applu, takže iPhone linuxový počítač uvidí v běžné nabídce sdílení. AirDrop běží nad AWDL, přímým Wi-Fi spojením mezi zařízeními Applu.
Owly tento protokol implementuje sám a funguje s běžnými kartami od Intelu, MediaTeku a Realteku. Systémová služba
owlyd převezme Wi-Fi kartu a vytvoří rozhraní
awdl0, samotný AirDrop pak běží pod obyčejným uživatelem. Podle typu karty zůstane Wi-Fi připojená, nebo se po dobu, kdy karta běží v režimu AWDL, odpojí. To je případ všech vyzkoušených karet Intel.
Ovládá se z terminálu:
owly radio up přepne Wi-Fi kartu do režimu AWDL,
owly browse najde iPhony v okolí a
owly send --to "Jane's iPhone" foto.jpg pošle soubor, pro příjem stačí
owly receive. Na telefonu je potřeba povolit v AirDropu příjem od všech na deset minut. Příkaz
owly doctor vypíše známé problémy vaší karty. Balíčky jsou pro Arch, Debian, Ubuntu, Fedoru i NixOS. Licence je MIT.
sqlmux
sqlmux je terminálový databázový klient v Go, uspořádaný stejně jako tmux: relace, okna, rozdělené panely a karty, s mezerníkem jako prefixem. V jednom stromu zobrazí PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQL Server i Redis. Tabulky jde upravovat přímo: změníte buňky, přidáte nebo smažete řádky a
Ctrl+S všechno uloží v jedné transakci.
Editor SQL má klávesy Vimu a doplňuje názvy tabulek, sloupců i funkcí. Nad kurzorem ukazuje, do kterého sloupce právě píšete hodnotu. Nechybí paleta příkazů, rychlé spuštění jednoho dotazu přes středník a zobrazení výsledku jako JSON. Rozložení oken, ze kterého jste program ukončili, se při dalším spuštění obnoví.
U Redisu prochází databáze, jmenné prostory a klíče přes
SCAN, každý klíč ukáže jako upravitelnou tabulku a konzole doplňuje příkazy podle dokumentace přímo ze serveru. Hesla umí brát ze systémové klíčenky, z příkazu jako
pass nebo z proměnné prostředí a SSH tunely staví podle
~/.ssh/config. Spojení označené jen pro čtení hlídá dvakrát: sqlmux odmítne zapisující příkazy a u PostgreSQL a MySQL přepne do režimu jen pro čtení i relaci na serveru. Instaluje se přes Homebrew, npm nebo
go install, hotové binárky jsou i pro Linux. Ikony vyžadují písmo Nerd Font, jinak stačí přepnout na ASCII. Licence je MIT.
esp32sim
Vývoj pro ESP32 obvykle znamená neustálé flashování desky na stole. esp32sim je emulátor v Rustu, který skutečný firmware spustí na počítači nebo v záložce prohlížeče. Nabootuje maskovou ROM čipu, opravdový zavaděč a nakonec vaši nijak neupravenou aplikaci nad FreeRTOS. Emuluje i desku kolem čipu, tedy displeje, dotykové panely, LED, zvuk a kameru.
Wi-Fi funguje s nezměněnou knihovnou od Espressifu a dosáhne i na skutečnou síť včetně HTTPS. Nejdál je podpora ESP32-S3, kde díky JIT běží hello_world zhruba třicetkrát rychleji než na skutečném čipu. Rozpracované jsou klasické ESP32 a varianty C3, C6 a P4 s architekturou RISC-V.
Přesnost autoři ověřují krokováním skutečného S3 přes JTAG a porovnáváním registrů instrukci po instrukci. Na webu projektu se dají bez instalace vyzkoušet ukázky, mimo jiné Linux 6.11 na ESP32-S3 s přihlašovacím shellem, MicroPython nebo přehrávač hudby z Commodore 64. Hotové binárky jsou pro Linux a macOS, obrazy maskové ROM se stahují zvlášť od Espressifu. Emulátor vznikl podle technické dokumentace, kód z QEMU autoři nepřevzali. Licence je MIT.
Blbinka
Simon Edwardsson natrénoval jazykový model, který předstírá, že je terminál. Za WorldTUI není žádný shell ani souborový systém: každý stisk klávesy jde do modelu a ten předpoví, jak se změní obrazovka. Model o 360 milionech parametrů se po kvantizaci vešel do 208 MB a běží přímo v prohlížeči přes WebGPU. Zvládne vim, tmux i hada a většinou si i pamatuje, co jste zapsali do souborů. Že nejde o opravdový shell, prozradí příkaz
pythoon, který Python klidně spustí. Užitečné to podle samotného autora není, ale za vyzkoušení to stojí.