Root.cz  »  Sklizeň

Softwarová sklizeň (28. 10. 2026): šetřete místo při rozbalování archivů

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Odemkneme na grafických kartách GeForce výkon vyhrazený profesionálním modelům, pošleme fotku z iPhonu na Linux přes AirDrop, připojíme Proton Drive jako obyčejnou složku a nakonec spustíme firmware pro ESP32 bez jediného čipu.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

HatchZip

Kdo rozbaluje 180GB archiv s hrou, který se rozbalí na 200 GB, potřebuje s WinRARem, 7-Zipem nebo unzip 380 GB volného místa, protože archiv i vybalené soubory musejí chvíli existovat současně. HatchZip si vystačí s něco málo přes 200 GB. Archiv zpracovává od konce a každou hotovou část z něj hned odřízne, takže uvolněné místo použije pro další soubory.

Umí ZIP včetně ZIP64, 7z, tar,  .tar.gz, sady svazků RAR i dělené archivy. Před začátkem spočítá, jestli se výsledek vejde, po celou dobu drží rezervu volného místa a po přerušení nebo pádu pokračuje tam, kde skončil. Na ext4, XFS a btrfs umí uvolňovat místo průběžně i během rozbalování jednoho velkého souboru. Archiv 7z tvořený jediným solid blokem ale odmítne, protože ten nejde uvolnit dřív, než je venku celý.

HatchZip

Autor: HatchZip

K dispozici je grafická aplikace s položkou „Extract here“ v kontextové nabídce i příkazová řádka:hatchzip check hra.zip zjistí, jestli se archiv vejde, a hatchzip extract hra.zip ho rozbalí. Kdo chce archiv zachovat, přidá --keep-archive. Autor uvádí, že na Fedoře 43 rozbalí testovací ZIP zhruba pětkrát rychleji než unzip. Program nepoužívá síť a CI hlídá, aby se do závislostí nedostala žádná síťová knihovna. Balíčky jsou ve formátu deb, rpm a AppImage, v AUR i v Homebrew. Napsaný je v Rustu, licence je Apache-2.0.

github.com/xevrion/hatchzip, v0.1.7

Owly

AirDrop je jedna z věcí, kvůli kterým lidé s iPhonem nechtějí opustit Mac. Owly ho přináší na Linux přes skutečný protokol Applu, takže iPhone linuxový počítač uvidí v běžné nabídce sdílení. AirDrop běží nad AWDL, přímým Wi-Fi spojením mezi zařízeními Applu.

Owly tento protokol implementuje sám a funguje s běžnými kartami od Intelu, MediaTeku a Realteku. Systémová služba owlyd převezme Wi-Fi kartu a vytvoří rozhraní awdl0, samotný AirDrop pak běží pod obyčejným uživatelem. Podle typu karty zůstane Wi-Fi připojená, nebo se po dobu, kdy karta běží v režimu AWDL, odpojí. To je případ všech vyzkoušených karet Intel.

Ovládá se z terminálu:owly radio up přepne Wi-Fi kartu do režimu AWDL,owly browse najde iPhony v okolí a owly send --to "Jane's iPhone" foto.jpg pošle soubor, pro příjem stačí owly receive. Na telefonu je potřeba povolit v AirDropu příjem od všech na deset minut. Příkaz owly doctor vypíše známé problémy vaší karty. Balíčky jsou pro Arch, Debian, Ubuntu, Fedoru i NixOS. Licence je MIT.

github.com/t4t5/owly, v0.4.1

sqlmux

sqlmux je terminálový databázový klient v Go, uspořádaný stejně jako tmux: relace, okna, rozdělené panely a karty, s mezerníkem jako prefixem. V jednom stromu zobrazí PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQL Server i Redis. Tabulky jde upravovat přímo: změníte buňky, přidáte nebo smažete řádky a Ctrl+S všechno uloží v jedné transakci.

Editor SQL má klávesy Vimu a doplňuje názvy tabulek, sloupců i funkcí. Nad kurzorem ukazuje, do kterého sloupce právě píšete hodnotu. Nechybí paleta příkazů, rychlé spuštění jednoho dotazu přes středník a zobrazení výsledku jako JSON. Rozložení oken, ze kterého jste program ukončili, se při dalším spuštění obnoví.

sqlmux

Autor: sqlmux

U Redisu prochází databáze, jmenné prostory a klíče přes SCAN, každý klíč ukáže jako upravitelnou tabulku a konzole doplňuje příkazy podle dokumentace přímo ze serveru. Hesla umí brát ze systémové klíčenky, z příkazu jako pass nebo z proměnné prostředí a SSH tunely staví podle ~/.ssh/config. Spojení označené jen pro čtení hlídá dvakrát: sqlmux odmítne zapisující příkazy a u PostgreSQL a MySQL přepne do režimu jen pro čtení i relaci na serveru. Instaluje se přes Homebrew, npm nebo go install, hotové binárky jsou i pro Linux. Ikony vyžadují písmo Nerd Font, jinak stačí přepnout na ASCII. Licence je MIT.

github.com/kackerx/sqlmux, v0.7.0

esp32sim

Vývoj pro ESP32 obvykle znamená neustálé flashování desky na stole. esp32sim je emulátor v Rustu, který skutečný firmware spustí na počítači nebo v záložce prohlížeče. Nabootuje maskovou ROM čipu, opravdový zavaděč a nakonec vaši nijak neupravenou aplikaci nad FreeRTOS. Emuluje i desku kolem čipu, tedy displeje, dotykové panely, LED, zvuk a kameru.

Wi-Fi funguje s nezměněnou knihovnou od Espressifu a dosáhne i na skutečnou síť včetně HTTPS. Nejdál je podpora ESP32-S3, kde díky JIT běží hello_world zhruba třicetkrát rychleji než na skutečném čipu. Rozpracované jsou klasické ESP32 a varianty C3, C6 a P4 s architekturou RISC-V.

Přesnost autoři ověřují krokováním skutečného S3 přes JTAG a porovnáváním registrů instrukci po instrukci. Na webu projektu se dají bez instalace vyzkoušet ukázky, mimo jiné Linux 6.11 na ESP32-S3 s přihlašovacím shellem, MicroPython nebo přehrávač hudby z Commodore 64. Hotové binárky jsou pro Linux a macOS, obrazy maskové ROM se stahují zvlášť od Espressifu. Emulátor vznikl podle technické dokumentace, kód z QEMU autoři nepřevzali. Licence je MIT.

Školení Hacking

github.com/mikroverk/esp32sim, v0.3.0

Blbinka

Simon Edwardsson natrénoval jazykový model, který předstírá, že je terminál. Za WorldTUI není žádný shell ani souborový systém: každý stisk klávesy jde do modelu a ten předpoví, jak se změní obrazovka. Model o 360 milionech parametrů se po kvantizaci vešel do 208 MB a běží přímo v prohlížeči přes WebGPU. Zvládne vim, tmux i hada a většinou si i pamatuje, co jste zapsali do souborů. Že nejde o opravdový shell, prozradí příkaz pythoon, který Python klidně spustí. Užitečné to podle samotného autora není, ale za vyzkoušení to stojí.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jiří Sluka



Komerční sdělení

!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO