Softwarová sklizeň (3. 6. 2026): udělejte si brainstorming a utřiďte myšlenky

Drawy
Podle vyjádření vývojářů se jedná o „praktický nástroj pro neomezené brainstormingy“ vytvořený v Qt. Aplikace je odlehčený nástroj typu whiteboard, který nabízí cílenou sadu nástrojů pro kreslení schémat a psaní poznámek především pomocí stylusu.
Nabízí nekonečné plátno, podporuje grafické tablety citlivé na tlak a umožňuje importovat obrázky, přidávat běžný text a používat základní tvary do vaší relace. Tabule lze uložit jako obrázek a použít nebo sdílet jinde.
invent.kde.org/graphics/drawy, 1.0.1
Photoflare
Výkonný a přitom snadno ovladatelný multiplatformní editor obrázků. Hodí se pro širokou škálu různých úkolů a pro uživatele, kteří ocení plynulejší pracovní postup.
Mezi jeho funkce patří základní úpravy obrázků, malířské štětce, obrazové filtry, úpravy barev a pokročilejší funkce, jako je hromadné zpracování obrázků.
photoflare.io, 1.7.1
Nocturne
Hudební přehrávač, který dokáže přehrávat skladby z vašich knihoven OpenSubsonic, Jellyfin i z lokálních zdrojů a nabízí podporu vizualizace zvuku, ekvalizérů a stahování textů písní – jedná se o uživatelské rozhraní pro vaši vlastní osobní službu streamování hudby.
Mezi další funkce patří podpora přehrávání bez mezer a texty písní v reálném čase. Umí fungovat i jako samostatný hudební přehrávač, pokud se vám nechce se vám spouštět server.
jeffser.com/nocturne, 1.2.2
WeKan
Kanbanová tabule podobná Trellu, kterou si můžete nainstalovat a provozovat na svém vlastním systému. Pro Linux je k dispozici balíček Snap, je však nutné postupovat podle pokynů k instalaci.
Můžete přidávat pravidla pro automatizaci správy úkolů a importovat data z tabule Trello. Aplikaci lze nastavit pomocí Docker Desktopu na vašem počítači nebo ji spustit na vašem serveru.
wekan.fi, 9.34
Blbinka
IT pracovníci se čím dál více cítí ohroženi umělou inteligencí, tak už se někteří začínají připravovat.