 »   »  Souborový systém Btrfs na systémovém oddíle

Diskové oddíly

Ano souborový systém Btrfs můžete mít všude. Nejen na datovém od díle, ale i na systémovém a když říkám všude myslím tím i adresář /boot . Tedy můžete ze souborového systému Btrfs bootovat.

Ideální je mít pouze jeden diskový oddíl, protože pak nebudete muset neřešit dilema rozdělení disku, problém s nedostatkem místa nebo změny rozdělení disku. Další linuxové distribuce můžete mít také na tomto oddíle a jejích root oddíl připojovat ze subvolume.

Pokud používáte EFI/UEFI boot (což by měl být dnes už standard), samozřejmě budete potřebovat jeden malý oddíl pro data UEFI bootu.

Zavaděč

Já již léta používám zavaděč <a>GRUB a to z toho důvodu, že hlavní část konfigurace je v textovém souboru. Pouze úpravou tohoto konfiguračního souboru lze jednoduše ovlivnit zavedení operačního systému. Naproti tomu původní zavaděč LILO je potřeba při každé změně přegenerovat a zapsat znovu na disk. Dnes je dávno snad ve všech distribucích ve výchozím stavu nasazen zavaděč GRUB ve verzi 2.

Kde je operační systém bootován pomocí BOISu, je použít grub-pc. Pokud se používá UEFI boot, je použit grub-efi. Jestli bude nainstalováno jedno či druhé, volí instalátor, podle toho, jak byl sám nabootován. Lze to samozřejmě změnit, není to však běžné a vzhledem k tomu, že si tím můžete rozbit systém, tak by to měl dělat pouze zkušený linuxový odborník.

UEFI boot budete rozhodně muset volit v případě, že budete chtít mít na disku větší oddíl než 2 TB, protože takto velké oddíly je možné vytvářet pouze pomocí GPT a s ním si klasický BIOS neporadí.

Instalace

Nejjednodušší způsob, jak mít systémový oddíl se souborovým systémem BTFS, je zvolit tento souborový systém při instalaci operačního systému. Všechny hlavní linuxové distribuce podporují instalaci na souborový systém Btrfs, takže než provádět pracnou riskantní migraci, doporučuji vyčkat na obměnu hardwaru a pak instalovat systém rovnou na oddíl s Btrfs.

Mezitím, když budete Btrfs provozovat alespoň na datovém oddíle, tak se s tímto novým moderním souborový systémem dobře naučíte. Migrace kompletního systému na jiný disk je také možná, ale to tu nebudu popisovat. Zkušení vědí jak na to, ostatní od toho chci spíše odradit.