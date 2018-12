 »   »  Správa DNS zónových souborů v Gitu

Projekt dzonegit je sada háčků pro Git pro automatizaci správy zónových souborů. Je napsán v Pythonu 3.5 a závisí pouze na programu named-compilezone , který je součástí DNS serveru BIND. V háčku pre-commit se pokusí zkompilovat všechny změněné zónové soubory. Pokud se kompilace nezdáří, je commit odmítnut. V opačném případě je porovnáno sériové číslo změněných zón se sériovým číslem předchozích verzí. Pokud se nezvýšilo, je commit rovněž odmítnut, protože by se nová verze zóny nepřenesla.

Většinu komponent tvoří běžně dostupný open-source software od několika výrobců. Jedinou výjimkou je software pro integraci Git repozitáře s DNS serverem. Objevil jsem pouze jeden projekt jménem GitZone , který v sobě kombinuje správu gitovského repozitáře a napojení na DNS server v jednom skriptu v Perlu. Takový přístup mi nevyhovoval – chtěl jsem něco lehčího, co bude možné používat s existujícími a prověřenými správci Git repozitářů, jakým je třeba Gitolite . Po určitém výzkumu jsem se rozhodl napsat vlastní univerzální řešení.

Často je praktické udržovat nějakou míru historie změn v zónových souborech. Tradiční řešení s komentáři přímo uvnitř souborů úplně dobře neškáluje a neobstojí v konkurenci moderních systémů pro správu verzí, jako je například Git. Na druhou stranu, ukládání každé změny do gitovského repozitáře přidává administrátorům další práci. I když jde o sérii jednoduchých úkonů, jejich manuální provádění je nepohodlné a náchylné k chybám. Naštěstí Git obsahuje podporu pro hooks, tedy háčky, kterými lze upravit průběh jednotlivých kroků a tak většinu práce automatizovat. Systém může nakonec vypadat třeba takto:

Podepisování technologií DNSSEC

V počátcích technologie DNSSEC byl jediným dostupným řešením nástroj dnssec-signzone . Ten načte zónový soubor, podepíše ho a zapíše vedle nový, podepsaný soubor. Tuto utilitu je teoreticky možné stále používat ještě před vložením zónového souboru do repozitáře, takové použití by ale bylo nepohodlné a vyžadovalo by pravidelnou údržbu podpisů, jejichž platnost je časově omezená. Dnes je situace jiná, na trhu je mnoho dobrých open-source řešení nabízejících automatickou správu podpisů i klíčů – například BIND, OpenDNSSEC, PowerDNS, nebo český Knot DNS.

Aby byl systém co nejvíce modulární, je dobré oddělit proces DNSSEC podpisů a správy klíčů do samostatného funkčního bloku. V režimu zvaném bump-in-the-wire se nepodepsané zóny přenášejí na podepisovač, který následně přenáší podepsané zóny na veřejné sekundární servery.

Jako podepisovač jsem zvolil Knot DNS. Argumenty pro jeho výběr jsou v podstatě shodné s argumenty prezentovanými organizací RIPE NCC. Během testování jsem objevil několik chyb v implementaci správy klíčů. Všechny byly vývojáři promptně opraveny, opravy jsou ale dostupné jen v nejnovějších vydáních. Z toho důvodu je třeba silně doporučit použití oficiálních balíčků namísto distribučních, které mohou být zastaralé.

Nastavení Knot DNS je velmi jednoduché. V hlavním konfiguračním souboru nastavíme šablonu pro zóny a politiku podpisů:

template: - id: default storage: "/var/lib/knot" zonefile-load: none # vůbec nepoužíváme zónové soubory zonefile-sync: -1 journal-content: all # obsah zón držíme v žurnále master: primary # odkaz na primární server acl: acl_primary # povol zprávy NOTIFY z primárního serveru acl: acl_secondary # povol zónové přenosy na sekundární servery notify: secondary # posílej sekundárním serverům zprávy NOTIFY dnssec-signing: on dnssec-policy: ecdsa policy: - id: ecdsa algorithm: ecdsap256sha256 zsk-lifetime: 30d rrsig-lifetime: 30d rrsig-refresh: 15d nsec3: on

Nakonec do souboru vložíme úryvek vygenerovaný post-receive háčkem nástroje dzonegit – je možné vygenerovat více různých úryvků zároveň. V tomto případě můžeme využít proměnných pro každou zónu a tak nastavit různé politiky podepisování či nepodepisování pro různé zóny.

Sdílet či nesdílet

V prostředí web hostingu, přinejmenším v Česku, je velmi oblíbené použití jedné sady DNSSEC klíčů pro všechny hostované zóny. Při velkém množství hostovaných zón se tak dramaticky snižuje provozní náročnost podepisování. Navíc FRED, open-source registr vyvíjený a provozovaný sdružením CZ.NIC, takové sdílení klíčů mezi doménami ulehčuje použitím takzvaných Keysetů. Tyto objekty obsahují veřejné DNSSEC klíče a mohou být přiřazeny k libovolnému počtu domén. Je to poměrně velký rozdíl proti běžně používanému řešení podle RFC 5910, kde se DS záznam přidává přímo jako atribut dané domény. Vzhledem k tomu, že DS záznam je otiskem veřejného klíče a doménového jména, není možné jej mezi doménami sdílet.

Minulý rok však CZ.NIC jako první na světě zprovoznil automatickou správu keysetů, takže bezpečnou delegaci z .cz domény je možné vytvořit a udržovat aktuální čistě pomocí signalizace uvnitř DNS, definované v RFC 7344. Tím se provozní náklady na udržování bezpečné delegace snížily na nulu, bez ohledu na sdílení či nesdílení klíčů.

Z pohledu správy klíčů je nesdílení klíčů mezi zónami jednodušší a více otestované. Dokud nespravujete tisíce zón, asi je lepší se sdílení klíčů vyhnout.

Automatizujte, co se dá!

Automatická správa bezpečné delegace výrazně zjednodušuje správu DNSSECu. Po správném úvodním nastavení není třeba žádná další pravidelná manuální akce. Bohužel existuje jen několik málo nadřazených zón, které automatickou správu podporují, v současné době to jsou .cz , .cr , .ch a .li . Pro všechny ostatní nadřazené zóny je stále provádět pravidelně výměny klíče ručně.

Nejjednodušší je samozřejmě ignorovat problém. Při použití moderních DNSSEC algoritmů ECDSA s klíčem délky 256 bitů jde o klíče tak silné, že je není potřeba měnit minimálně několik let.

Jiné řešení spočívá v použití CDS/CDNSKEY záznamů, který produkuje podepisovací software, jako univerzální signalizaci nutnosti výměny klíče a implementovat komunikaci s nadřazenou zónou ve vlastní režii. Zabezpečení reverzních zón, delegovaných z RIPE NCC, se ukazuje jako nejjednodušší varianta, protože je k dispozici jednoduché a dobře dokumentované REST API, kterým je možné číst a editovat obsah RIPE databáze, kde jsou uloženy i data bezpečných delegací.

Vyrobil jsem demonstrační příklad porovnávající DS záznam uložený v RIPE databázi s otiskem získaným z CDS záznamu v zóně, validovaném pomocí DNSSEC. Pokud je nalezen nový otisk, je databáze aktualizována. Během RIPE 77 toto řešení vzbudilo v komunitě jistý zájem, je tedy možné, že v budoucnu bude podobné řešení nasazené přímo na straně RIPE NCC. Obdobný přístup je možné použít i s jinými registry, tedy za předpokladu, že registrátor podporuje DNSSEC i na jiných než .cz a .eu doménách a navíc má pro změnu příslušné API.

Největší výzva ovšem spočívá v udržování bezpečných delegací ze zón hostovaných na naší vlastní platformě. Je k tomu potřeba buď nějaký systém automatických commitů do Git repozitáře, kdykoli je potřeba změnit obsah DS záznamu, nebo nějaký skrytý mezikrok přidávání DS záznamů po načtení z repozitáře, před předáním DNS serveru. K tomu by se dal použít například smudge filtr v Gitu.

Shrnutí

Na popsaný systém správy zónových souborů jsme převedli všechny domény hostované ve sdružení CESNET počátkem září 2018, po několikaměsíčním testování. Přechod na Knot DNS nám umožnil přejít ze sdíleného RSA klíče na samostatné ECDSA klíče a zavést DNSSEC i na domény, u kterých nejsme držitelem a nemáme tedy přístup k administraci dané domény. Snížení pracovní náročnosti a bezpečnostní funkce v podobě okamžitých kontrol udělalo rutinní činnost editace DNS záznamů mnohem jednodušší pro operátory. Všechny části systému jsou open-source, příspěvky komunity jsou vítány.