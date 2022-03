Test Alza Officebook Core i5, část 2: software a výkon

Výkon CPU

Výkon procesorové části měřím ve třech základních testech: komprese vysoce kvalitního 4k H.264+AAC videa do x265+opus, komprese několika hudebních alb z CD/wav do opus a renderovací test barbershop v Blenderu.

Komprese videa do x265+opus

Typ CPU OS Naměřené hodnoty Intel Core i5–10400F

6×CPU / 12×HT

2,9/4,3GHz Turbo

14nm „Comet Lake“, TDP 65W openSUSE Tumbleweed

verze z 1.3.2022

jádro Linux 5.16.11

GNOME 41.1 / Wayland

FFmpeg 5.0 Static Build CRF 28: 2681 s

CRF 32: 2568 s Intel Core i5–1135G7

4×CPU / 8×HT

2,4/4,2GHz Turbo

10nm „Tiger Lake“, TDP 28W CRF 28: 8679 s

CRF 32: 8227 s

Jelikož ani při kompresi 4k videa nedokáže FFmpeg plně vytížit 12 HT vláken mého desktop CPU, test realizuji tak, že běží současně dva procesy komprese videa, každý s jiným nastavením kvality.

ffmpeg -ss 0 -i ~/Stažené/dominion_\(2018\)_-_full_documentary_\[official\]\ \(Original\).mp4 -map 0:v -map 0:a -c:v libx265 -crf 28 -c:a libopus -compression_level 10 -b:a 112k -ac 2 -vbr on -to 1000 ~/dominion_q28_x265opus.mkv

ffmpeg -ss 0 -i ~/Stažené/dominion_\(2018\)_-_full_documentary_\[official\]\ \(Original\).mp4 -map 0:v -map 0:a -c:v libx265 -crf 32 -c:a libopus -compression_level 10 -b:a 96k -ac 2 -vbr on -to 1000 ~/dominion_q32_x265opus.mkv

Kódováno je prvních 1000 sekund z volně dostupného dokumentu Dominion v nejvyšší kvalitě (source 16,97 GB). Na stroji v danou chvíli neběží nic jiného než dvě okna terminálu s běžícími FFmpegy. Zdrojové video je umístěno na stejném SSD jako cílové soubory – v řádech desítek minut se uloží dvě videa o velikostech ~367 MB, resp ~680 MB, čili pro dnešní SSD žádný problém.

Porovnávací levný procesor 10400F (dnes koupíte kolem 3300 Kč) dokáže obě videa dokončit zhruba do 44 minut. Testovaný notebook platformy Tiger Lake totéž zvládne za výrazně delších zhruba 2 hod 25 min. První poznámka: Osmivláknový Tiger Lake je v těchto úlohách plně vytížen i jediným procesem. Někde mezi 8 a 12 vlákny se tedy láme schopnost FFmpegu u testované komprese využít plně celé CPU.

Druhá poznámka: testovaný notebook vykazoval během komprese videí odběr ~45 W. Po zhruba 5 minutách běhu ale jeho odběr skokově klesl na ~38W a poté postupně během asi 15 minut na 35–36 W, kde se ustálil po zbytek běhu úlohy. Je tedy zjevné, že procesor se při 100% zatížení téměř přehřívá a dochází k tzv. thermal-throttlingu, kdy je snižována jeho pracovní frekvence, aby se vešel do stanovených limitů. Hrubým odhadem dle naměřeného odběru notebook neudrží déle než 5 minut svůj výkon a tento klesá na ~77 %. Na vině je nepochybně navržené chlazení miniaturním blokem s tenoučkými žebry, které je zcela nedostatečné. Veškeré testy probíhaly při pokojové teplotě 18,0°C.

Komprese zvuku do opus

Komprese zvukových souborů je dnes velmi nenáročnou záležitostí, kdy jedno zvukové CD zvládne levný počítač při paralelním zpracování zkomprimovat za jednotky sekund. Vypovídací hodnota takového testu by byla v podstatě nulová, pročež jsem se rozhodl pro modifikaci. Kóduje se čtveřice hudebních alb celkově obsahující 5×CD. Celková délka alb je 5 hodin 7 minut a 55 sekund.

Typ CPU OS Naměřené hodnoty Intel Core i5–10400F

6×CPU / 12×HT

2,9/4,3GHz Turbo

14nm „Comet Lake“, TDP 65W openSUSE Tumbleweed

verze z 1.3.2022

jádro Linux 5.16.11

GNOME 41.1 / Wayland

opusenc 1.3.1 (+ GNU parallel) single: 2 m 34 s

multi: 21 s Intel Core i5–1135G7

4×CPU / 8×HT

2,4/4,2GHz Turbo

10nm „Tiger Lake“, TDP 28W single: 2 m 20 s

multi: 31 s

Použity jsou následující příkazy:

jednovláknový běh: for ooo in *.opus **/*.opus; do opusenc "$ooo" "${ooo%.flac}.opus"; done

vícevláknový běh: date && parallel opusenc {} {.}.opus ::: *.wav && date

Výkon Tiger Lake je v jednovláknovém zpracování vyšší. Ve vícevláknovém pak nižší, přibližně adekvátně počtu jader. Úloha vždy stihla proběhnout před dosažením limitu pro přehřátí CPU.

Rendering scény v Blenderu

Testuji pomocí Blenderu 3.0.1, plus pro zajímavost denní buildy z domovského webu. Bohužel v tuto chvíli musím konstatovat, že srovnávací měření Blenderu není, neboť jakákoli verze Blenderu na testovaném notebooku končí při pokusu o rendering scény prostým zabitím procesu (SIGKILL) bez jakýchkoli podrobností v konzoli. Stejné buildy Blenderu – tedy 3.0.1 z repozitářů Tumbleweedu i 3.1.0 Beta a 3.2.0 Alfa – běží na mém desktopu s Core i5–10400F bez potíží. Stejně tak Blender padá na testovaném notebooku i s Ubuntu. Pokud by kdokoli z čtenářů měl nápad, co s tím, podělte se prosím v diskusi (pro začátek: přechod od GNOME/Waylandu na IceWM/X.Org nic neřeší a v BIOSu nelze změnit nastavení alokované paměti pro GPU).

Ve stručnosti tedy: Core i5–10400F vyrenderovalo Barbershop scénu v Blenderu 3.0.1 za 44 minut 59 sekund. V Blenderu 3.1.0 Beta to stihlo za 44 minut 34 sekund. Testovací scéna: Agent 327 Barbershop

Akcelerace videa

Jako testovací video formátu AV1 používám Summer Nature z webu Elecard. Video je zde dostupné v 3,2Mbit/s 720p, 6,8Mbit/s 1080p a 22,7Mbis/s 2160p. Na mém desktopovém PC rozhodně není dostupná hardwarová akcelerace AV1, pročež následující hodnoty zatížení CPU berte jako referenční, vše musí počítat šestijádrové Core i5–10400F.

Typ CPU/GPU OS Zátěž CPU (top) Intel Core i5–10400F

6×CPU / 12×HT

2,9/4,3GHz Turbo

14nm „Comet Lake“, TDP 65W

Radeon HD 7570 1GB

(neumí H.265, AV1) openSUSE

Tumbleweed

verze z 1.3.2022

Linux 5.16.11

GNOME 41.1

Wayland Interstellar 4k x265 (2h50m/36GB rip): až 143%

720p AV1: 38–124%

1080p AV1: 96–229%

4k AV1: 264–334% Intel Core i5–1135G7

4×CPU / 8×HT

2,4/4,2GHz Turbo

10nm „Tiger Lake“, TDP 28W

Intel Gen12/Xe G7

(umí i H.265, AV1) Interstellar 4k x265 (2h50m/36GB rip): až 154%

720p AV1: 29–77%

1080p AV1: 55–165%

4k AV1: 249–359%

1080p AV1 Totem: 60–114%

4k AV1 Totem: <100%, ale trhané

4k AV1 VLC: 266–385%

Opět několik poznámek: připomenu, že utilita top počítá procentní zatížení jako stonásobky počtu vláken CPU. Tedy pro Core i5–10400F je stropem 1200%, pro Tiger Lake je stropem 800% zatížení.

Dále si můžete povšimnout, že srovnávací desktop s 10400F a 10 let starým Radeonem neschopným jakkoli akcelerovat H.265 a AV1 si poradí se vším bez potíží, i s 4k AV1 i 4k H.265 o vysokých datových tocích. V případě AV1 používá přehrávač MPV (verze 0.34.1) dekodér dav1d, tedy CPU dekodér AV1 od projektu VideoLAN/VLC. V případě notebooku platformy Tiger Lake je v MPV indikováno též použití dav1d. Je možné, že MPV stále neumí využít dekodér v Gen12/Xe, případně zde může být nějaká souvislost s Waylandem, který MPV ještě plně nepodporuje – varuje stále v příkazové řádce:

[vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol. This means the screen can blank during playback.

Proto jsem na notebooku vyzkoušel též GNOME Video (Totem) a VLC. Totem vykazuje nižší zátěž CPU, nicméně zcela kolabuje u 4k verze AV1 videa. VLC si poradí se vším, zatížení je mírně vyšší než u MPV. Možnosti mě napadají v zásadě dvě: buď Linux (tedy ani nejnovější verze, kterou nabízí rolling disto openSUSE Tumbleweed) nenabízí funkční podporu AV1 dekodéru na platformě Tiger Lake, nebo je zde nějaké omezení – například že Elecard video používá vyšší profil kódování, vyšší datový tok nebo něco takového. Ať je to jakkoli, závěr je pro tuto chvíli tento: notebook přehraje plynule cokoli včetně 4k AV1, ale je potřeba počítat s vyšší spotřebou (a tudíž i hlučností ventilátorku a rychleji ubývajícím akumulátorem). Dle zatížení u H.265 se mi to ale jeví spíše jako softwarový problém, než nějaké omezení samotného procesoru.

Výkon GPU

U integrované grafiky Intel postrádá smysl testovat z hlediska enginu staré hry (kde i low-end GPU dosahují stovky fps), stejně jako moderní AAA tituly (kde Intel Xe nemá šanci na plynulý chod a žádnou takovou hru stejně nemám k dispozici). Volím tedy cestu tří benchmarků od Unigine, které byly vytvořeny v letech 2009 – 2013 – 2017 a jsou volně k dispozici i pro Linux.

GPU ↓ Unigine Heaven 4.0 Unigine Valley 1.0 Unigine Superposition 1.1 Basic Extreme Basic Extreme ExtrHD 720

ow 1080

medium 1080

extreme fps → min avg max min avg max min avg max min avg max min avg max min avg max min avg max min avg max Radeon HD 7570

1GB GDDR5 14,9 22,5 36,2 1,0 1,6 6,4 12,6 18,6 31,7 4,1 6,2 10,0 2,4 4,3 7,3 nespustí se Intel Xe G7 80EU

3GB sdílená DDR4 12,3 45,4 82,1 6,0 11,5 23,5 25,8 36,1 65,0 7,0 9,9 17,2 4,8 7,2 12,7 20,11 26,12 36,79 9,78 11,25 13,89 3,72 4,5 5,43

Povšimnout si můžeme zajímavé věci, která je ale typická: Intel Xe je grafické jádro využívající jako svoji paměť tu operační (test Superposition indikuje využití až 3 GB). Právě to, že nemá vlastní grafickou paměť blízko GPU je důvodem, proč jsou propady výkonu, tedy velký rozptyl fps mezi maximem a minimem, větší než u jinam horšího, 10 let starého Radeonu.

Úložiště, hlučnost, klávesnice a touchpad

Připomeňme, že Alza osazuje do notebooku levné TLC M.2 NVMe SSD WD SN570 bez velké cache. Jeho výkon je pro potřeby tohoto stroje pro nenáročného uživatele dostačující. Při zápisu většího množství dat sice výkon SSD (data z testu 1TB modelu na Tomshardware) velice rychle spadne z ~3200 MB/s na ~600 MB/s, ale i to je velice rychlé. Při zápisu jednotek GB dat nezaznamenávám oproti svému 500GB SATA Samsung SSD při stejných operacích zápisu žádný výrazný, uživatelsky podstatný rozdíl.

Čtečka paměťových karet je celkem svižná. Testováno za pomoci 128GB microSDXC kartičky Transcend UHS-I U3 V30 A1. Čtení dat probíhá stabilní rychlostí 93 MB/s, pro srovnání moje USB 3.0 SDXC čtečka Kingston MobileLite G4 data z této kartičky tahá rychlostí 88 MB/s (na testovaném notebooku i mém PC 14nm platformy Comet Lake).

Hlučnost chlazení je přiměřená. Notebook je v klidovém provozu přijatelně tichý (pod rozlišovací schopností v relativně tiché místnosti). Důsledkem miniaturního chladiče ale rychleji nabírá otáčky při zátěži a pak již je ventilátor slyšet. Po opadnutí zátěže se během zhruba 10 sekund ztiší a během dalších 15 sekund doběhne zpět na své nízké otáčky v klidovém režimu.

Touchpad funguje, včetně gest (včetně pinch-to-zoom). Fn zkratky jako regulace jasu, hlasitosti, vypnutí Wi-Fi (režim Letadlo) či uspání fungují bez problémů. Fn zkraty pro změny podsvícení (barva, intenzita) nefungují. Clevo dodává obslužnou aplikaci a ovladače pouze pro Windows. Po zapnutí svítí klávesnice modře, po chvíli se zhasne. Nebo taky nezhasne. Fn zkratka pro vypnutí touchpadu nefunguje. Divné.

Nabíjení, spotřeba a výdrž akumulátoru

Notebook má velmi kolísavou výdrž. Při běžné práci v režimu úsporném či rovnovážném můžete počítat s výdrží zhruba 3 hodiny 30 minut ± 45 minut v závislosti na tom, jak nahlas nastavíte zvuk, jak vysoko nastavíte jas LCD a jak moc aktivní budete v používání notebooku. Počítač uvnitř těla notebooku je velmi úsporný, spotřeba v klidovém běhu je v rozmezí 7 až 12 W (0% až 100% jas LCD), v zátěži výše uvedených 45 W postupně klesajících ke 35 W. Jas LCD tedy umí spotřebu velmi ovlivnit (7 + 5 W = nárůst spotřeby o 71%). Proto onen velký rozptyl.

Nabití akumulátoru ze stavu 14 % na 100 % trvá přibližně 1 hodinu a 30 minut, pokud je notebook vypnutý. Ve vypnutém stavu mimo pásma výrazného vybití či blížícího se plného nabití – tedy zhruba v pásmu stavu akumulátoru 20 až 80 % – se akumulátor nabíjí tempem 10 % každých 7 až 8 minut (ano, myšleno je 10 procentních bodů).

Vyzkoušel jsem i pár scénářů nabíjení za současného používání: první scénář je takovýto: pokud je běžně používán prohlížeč (simulováno YouTube hudbou na pozadí a prohlížením Roota), pak z 50% stavu hlásí notebook nabití za 2 hodiny přesně. Necháme notebook takto nabíjet, z křivky plyne, že GNOME celkem dobře trefuje, kdy bude skutečně nabito na 100%.

Vybijeme znovu na 53 % a pak při nabíjejícím se akumulátoru pustíme dokola Unigine Superposition (velká zátěž GPU). Při 68% stavu už GNOME hlásí, že nabito bude za 6 hodin 40 minut. Z toho plyne, že při vyšší zátěži, kdy je z napájecího adaptéru samozřejmě živen chod notebooku a pouze zbytek jde na nabíjení, toho na nabíjení akumulátoru moc nezbývá. Nic neobvyklého u notebooků, jen je třeba s tím počítat a nerozjíždět náročné akce, když je akumulátor skoro vybitý, sedíte v rychlíku s 230V zásuvkou, ale pak vás čeká ještě hoďka v lokálce bez výbavy novější roku 1950.

Hodnocení

Oproti první části se notebooku mírně mění a doplňuje v závislosti na tom, co jsem vysledoval z chování notebooku. Úvodem ale nutno zdůraznit, že uvedené výsledky měření mohou částečně reflektovat použitou platformu (openSUSE Tumbleweed v aktuální verzi z 1. března 2022). Při sestavení aplikací jiným kompilátorem / testech na jiném OS / za půl roku od vydání testu se mohou výsledky lišit. Dvojnásob to typicky u notebooků platí pro měření výdrže při provozu z akumulátoru, kde výrobci mají ovladače pro Windows odladěnější než to, co nabízí Linux. Viz třeba uvedené problémy s podsvícením klávesnice.

Obecně k použité hardwarové platformě notebooku, tedy Intel Tiger Lake s integrovanou grafikou Gen12/Xe mohu pouze říci, že je i dnes plně dostačující a i s GNOME 41 na Waylandu funguje svižně.

Klady:

+ plnohodnotný konektor RJ-45 LAN

+ k dispozici USB-C vlevo

+ oddělené 3,5mm jack pro mikrofon a sluchátko/repro

+ 2× M.2 + 1× 2,5" SATA

Zápory:

- nekvalitní TN displej

- poddimenzované chlazení, CPU throttluje

- nefunkční ovládání podsvícení klávesnice na Linuxu

- osazen pouze jeden DIMM, přitom jsou dostupné dva

- měkké a tenké víko displeje

Ke zvážení:

? slot na SD kartu

? k dispozici výstup VGA

? konektor USB 3.1 vyveden pouze jeden – vlevo

? displej bez dotykové vrstvy

? chybí DisplayPort

? menší akumulátor 47Wh / 3100mAh

? výdrž kolem 4 hodin

? nemožnost volby jiných RAM a SSD při koupi

? akcelerace videa na Linux nemusí být funkční

Vyjasnili jsme si zejména dva hlavní zápory: za prvé má notebook osazen nekvalitní LCD displej (původně byl inzerován jako IPS, nyní již stroje mají u prodejce správně uveden typ TN – kvitujeme rychlou opravu). Každopádně zorné úhly displeje jsou mizerné, na tmavý vzhled GUI či hraní potemnělých her zapomeňte, zejména tmavě šedé odstíny totiž velice rychle invertují svůj jas a je nepříjemné a nepřehledné se na takový obraz koukat (večer i za dne a jasného světla). Pokud se domníváte, že toto pro vás nemusí představovat problém, i tak doporučuji nechat si notebook předvést v prodejně a nekupovat jej naslepo online.

Za druhé výrobce (společnost Clevo) poddimenzoval chlazení CPU. Zhruba po 5 minutách 100% zátěže CPU dojde k takovému ohřátí CPU, že začne tzv. throttlovat – buď CPU začne do své pipeline vkládat prázdné cykly, aby zabránilo svému přehřátí (takto se chovala původní Pentia 4/D), případně snižuje svoji pracovní frekvenci, aby se vešla do nastavených limitů (spíše dnešní chování, ale ve výsledku je to jedno). Tak či onak klesá v takové chvíli odběr noteboku z ±45W na ±35W a s ním adekvátně i výkon (tedy na zhruba 78% možného).

Lze si dále jedině postesknout, že Alza sice nabízí X konfigurací na bázi tohoto stroje, ale nenabízí konfigurátor, kde by si do něj člověk mohl zvolit jiné DIMM moduly a jiná SSD. I nejvyšší varianta má prostě předvolené obě komponenty (a i v ní je jen jeden DIMM – bohužel jsem neměl možnost otestovat stroj se dvěma DIMMy, zdali by nepodávat vyšší výkon, zejména jeho GPU).

Abych jen nekritizoval: oceňuji RJ-45, rychlé rozhraní s USB-C konektorem, možnost osadit tři úložiště či oddělené 3,5mm jacky pro zvuk. Na notebooku se mi také celkem příjemně psalo (obvykle na notebookových klávesnicích velmi trpím), rozložení klávesnice řadím mezi ty lepší v současné nabídce trhu. SD čtečka je natolik rychlá, že bych mohl svoji USB 3.0 čtečku odložit do krabice (ověřeno 128GB miroSDXC kartou).

Celkově si dovolím vyslovit tento závěr: tento notebook přináší dobrou platformu, kterou lze považovat za vhodnou i pro slušný desktop (samozřejmě ne pro hráče současných AAA her). Jenom by ji někdo musel vykuchat z toho ošizeného těla, zahodit nekvalitní LCD, vyměnit chladič za něco slušnějšího (kus hliníku od Arctic Cooling za 159 Kč by více než dostačoval) a z přehřívajícího se notebooku s mizerným displejem se rázem může stát velmi slušný úsporný stroj. Pro nenáročné použití, tedy méně na tvorbu obsahu, více na jeho konzumaci, jde o vyhovující stroj, pokud je uživatel smířen s kvalitami LCD.