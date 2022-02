Test notebooku Alza Officebook Core i5, část první: hardware

Co očekávat od hardwaru notebooku

Testovaný notebook je tvořen následující kombinací komponent:

CPU Intel Core i5–1135G7 „Tiger Lake“

RAM 8GB DDR4 (osazen pouze 1 modul)

integrované GPU Intel Iris Xe Graphics

500GB M.2 SSD WD Blue SN570 (PCIe 3.0, TLC, 3,5/2,3GB/s read/write, 300 TBW)

bez DVD mechaniky

15.6" IPS LCD, matný, 1920×1080

klávesnice vč. numerického bloku

webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 6, …

hmotnost 2 kg

bez operačního systému

Notebook je OEM výrobek společnosti Clevo, v úpravě pro Alzu (boot logo atd.). Výhodou jistě v dnešní době, kdy se často vše pájí na jeden tišťák, jistě je možnost osadit vlastní DIMM či vlastní SSD.

Platforma Tiger Lake, resp. tento konkrétní model Core i5–1135G7 je na trhu od podzimu 2020, tedy necelý rok a půl. V těchto (tý)dnech konečně dostává nástupce, mobilní platformu Alder Lake stavějící na nových CPU jádrech a vylepšeném 10nm výrobním procesu, který Intel nyní nazývá Intel 7. My jsme do testu dostali 10nm SuperFin Tiger Lake ve čtyřjádrovém provedení (8×HT) se základní frekvencí 2,4 GHz a Turbo 4,2 GHz při TDP 28 W, kdy jednoznačně víme, že jsou-li elementálové nakloněni, CPU může mít povolen běh i na vyšších hodnotách spotřeby.

Procesor podporuje až 64 GB DDR4 paměti, Alza v této konfiguraci osazuje jeden 8GB modul DDR4–3200 CL20, plus k tomu přidává výše uvedené SSD s garancí 600 přepisů celého SSD. Z hlediska virtualizace umí procesor VT-x s EPT i VT-d. Z instrukčních sad je to vše včetně SSE4.x, AVX2 a AVX-512, AES NI. Podrobnosti jsou k dispozici u Intelu.

Jako grafické jádro je zde integrované Iris Xe (Gen12) s 80 EU na až 1,3GHz taktu (neboli 640 FP32 ALU jednotek). Notebook disponuje HDMI 2.0b výstupem (max 4096×2304@60Hz), bohužel chybí DisplayPort (u Tiger Lake umí až 7680×4320@60Hz), naopak je přítomen VGA. U této generace GPU připomeňme podporu všemožných formátů videa, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0 (Wikipedia uvádí 3.0). Mimochodem celý procesor má stanovenu TJUNCTION 100°C.

Proč Intel Tiger Lake

V těchto dnech – myšleno poslední dva roky a možná ještě dva roky následné – platí jedna věc: Intel vyrábí své procesory horším výrobním procesem než AMD a navíc jej AMD se Zeny 2. a 3. generace dohnala co se IPC týče a svým APU dává kvalitnější GPU, než jaké nabízí Intel. Otázka, která tedy dnes napadne každého: proč Alza zvolila Intel a proč my na Rootu testujeme tento notebook s Intelem, když nabídka AMD je o tolik lepší.

Nemá smysl rozporovat, že dnešní špičkové Ryzeny typu mobilního 5900HX jsou lepší než nabídka řady Tiger Lake od Intelu. Tam, kde námi testovaný notebook nabízí 4×CPU / 8×HT a nějaké iGPU, umí AMD nabídnout čip, který nese 8×CPU / 16×HT a výkonnější integrované GPU RX Vega. Pomiňme nyní na chvíli, že námi testovaný Intel má na sobě papírový nápis TDP 28 W a Ryzen 5900HX má TDP 45 W. Víme, že procesory Intelu mají běžně povolen chod vysoko nad hodnotami TDP, pokud je možné je při tom uchladit. AMD se naopak přísněji drží TDP limitů.

Ten podstatný důvod je tento: Tiger Lake je v době psaní těchto řádků nejvyšší dostupná mobilní platforma Intelu (nástupnická Alder Lake se teprve blíží, jakkoli již je za dveřmi). A zatímco námi testovaný notebook stojí 15990 Kč, tak nejlevnější notebooky s Ryzenem 5900HX začínají kolem 32 tisíc Kč. Není podstatné, že je to dáno i tím, že typicky obsahují ještě GeForce RTX 3050 či Radeon RX 6800M či jiná velká GPU.

V cenové hladině kolem 17–18 tisíc Kč lze na trhu koupit notebook Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 s Ryzen 7 5700U, s 16GB RAM a 1TB SSD – námi testovaný notebook Alza ve variantě 16GB + 1TB stojí zhruba stejně jako toto Lenovo. Ryzen 7 5700U má stále lepší parametry: 8×CPU / 16×HT, takt 1,8–4,3GHz a TDP nastavitelné 10–15–25 W + integrované GPU Radeon Vega s 8 CU. Na druhou stranu záruka je jen 2 roky, ale obecně můžeme říci toto: ve stejné cenové hladině lze koupit buď notebook se čtyřjádrovým Intel Tiger Lake s podporou dekódování AV1 a vyšším jednovláknovým výkonem, nebo 8jádrovým AMD Ryzenem s vyšším vícevláknovým výkonem, ale bez AV1. Volba je na zákazníkovi, k dispozici jsou hrubá srovnání parametrů (#1, #2, …). Osobně jsem toho názoru, že ani jeden typ není špatnou volbou.

Konstrukce notebooku

Notebook je z kategorie, kterou po léta označuji jako levný plasťák. V cenové relaci 16 tisíc Kč pochopitelně nelze očekávat kartáčovaný hliník či hořčíkové slitiny, podobných dobových plasťáků jsem za posledních 10 let viděl a užíval několik a jeden takový máme stále v rodině (Acer s 45nm dvoujádrovým Pentiem a nějakou GeForce MX), přičemž dodnes funguje a po mechanické stránce jeho tělo drží perfektně pohromadě. Kdo tedy umí zacházet se svým notebookem s citem, tomu toto šasi od Clevo může vydržet déle, než je morální životnost stroje.

Neobsahuje žádné vymoženosti, zato disponuje většinou současných vlastností. Na levém boku má vyveden USB 3.1 konektor typu A a dále USB-C a RJ-45 gigabitového ethernetu, mezi nimi pak nabízí výstupy HDMI a VGA a konektor napájení. Na pravé straně dominuje záslepka místa pro neosazenou vypalovačku a dvojice USB konektorů. V přední části pod touchpadem nabízí slot pro SD karty.

Panty vyklápí displej směrem dolů ke vzdálenější straně a jejich tuhost je přiměřená. Umožňují dostatečně velké vyklopení, avšak o 180° či na druhou stranu to není, toto není 2-v-1 ani nic podobného, je to standardní notebook. Hrana těla v místě, kde se nechání dlaně při psaní na klávesnici, je mírně zaoblená, tedy neřeže do dlaní.

Klávesnice má „americké“ rozložení se sníženým Enterem a numerickou částí vpravo. Osobně hodnotím kladně, že Clevo zde nepoužívá šipku nahoru/dolů půlenou či Home/End přes Fn (nebo nějaké jiné podobné anti-ergonomické zvěrstvo. Klávesnice má přijemný nízkozdvihový chod s poměrně jistou hmatovou odezvou na sepnutí/rozepnutí. Fn přepínání kláves např. pro změnu jasu displeje / hlasitosti zvuku funguje. Touchpad funguje spolehlivě a svižně.

Výpisy z linuxových nástrojů

lspci ve výchozí verzi:

rooot@localhost:~> lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 01) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) 00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01) 00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor PCIe Controller (rev 01) 00:08.0 System peripheral: Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01) 00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01) 00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) 00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20) 00:14.3 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 (rev 20) 00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20) 00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20) 00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #2 (rev 20) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20) 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device a0d3 (rev 20) 00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a0b1 (rev 20) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20) 00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20) 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20) 00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20) 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (13) I219-V (rev 20) 01:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp WD Blue SN570 NVMe SSD 02:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01)

sudo lspci -vvv:

rooot@localhost:~> sudo lspci -vvv 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 01) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel modules: igen6_edac 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Capabilities: [70] Express (v2) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0 ExtTag- RBE+ FLReset+ DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend- DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- NROPrPrP- LTR- 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix- EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit- FRS- AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS- DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled, AtomicOpsCtl: ReqEn- Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable+ 64bit- Address: fee00018 Data: 0000 Masking: 00000000 Pending: 00000000 Capabilities: [d0] Power Management version 2 Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [100 v1] Process Address Space ID (PASID) PASIDCap: Exec- Priv-, Max PASID Width: 14 PASIDCtl: Enable- Exec- Priv- Capabilities: [200 v1] Address Translation Service (ATS) ATSCap: Invalidate Queue Depth: 00 ATSCtl: Enable-, Smallest Translation Unit: 00 Capabilities: [300 v1] Page Request Interface (PRI) PRICtl: Enable- Reset- PRISta: RF- UPRGI- Stopped+ Page Request Capacity: 00008000, Page Request Allocation: 00000000 Capabilities: [320 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) IOVCap: Migration-, Interrupt Message Number: 000 IOVCtl: Enable- Migration- Interrupt- MSE- ARIHierarchy- IOVSta: Migration- Initial VFs: 7, Total VFs: 7, Number of VFs: 0, Function Dependency Link: 00 VF offset: 1, stride: 1, Device ID: 9a49 Supported Page Size: 00000553, System Page Size: 00000001 Region 0: Memory at 0000004008000000 (64-bit, non-prefetchable) Region 2: Memory at 0000004020000000 (64-bit, prefetchable) VF Migration: offset: 00000000, BIR: 0 Kernel driver in use: i915 Kernel modules: i915 00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01) Subsystem: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel driver in use: proc_thermal Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy 00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor PCIe Controller (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode]) Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- TAbort- Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00 DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0 ExtTag- RBE+ DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 128 bytes DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend- LnkCap: Port #1, Speed 16GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+ LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 8GT/s (downgraded), Width x4 (ok) TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt- SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise- Slot #0, PowerLimit 75.000W; Interlock- NoCompl+ SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg- Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock- SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock- Changed: MRL- PresDet+ LinkState+ RootCap: CRSVisible- RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible- RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending- DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+ 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix- EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit- FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+ AtomicOpsCap: Routing+ 32bit+ 64bit+ 128bitCAS+ DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ OBFF Disabled, ARIFwd- AtomicOpsCtl: ReqEn+ EgressBlck+ LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-16GT/s, Crosslink- Retimer+ 2Retimers+ DRS- LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis- Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS- Compliance De-emphasis: -6dB LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+ EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest- Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit- Address: fee00238 Data: 0000 Capabilities: [90] Subsystem: Device 0000:0000 Capabilities: [a0] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt+ RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr- CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn- MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap- HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000 RootCmd: CERptEn- NFERptEn- FERptEn- RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd- FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0 ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000 Capabilities: [220 v1] Access Control Services ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans- ACSCtl: SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans- Capabilities: [200 v1] L1 PM Substates L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+ PortCommonModeRestoreTime=45us PortTPowerOnTime=50us L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1- T_CommonMode=45us LTR1.2_Threshold=98304ns L1SubCtl2: T_PwrOn=50us Capabilities: [150 v1] Precision Time Measurement PTMCap: Requester:- Responder:+ Root:+ PTMClockGranularity: 4ns PTMControl: Enabled:+ RootSelected:+ PTMEffectiveGranularity: Unknown Capabilities: [280 v1] Virtual Channel Caps: LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1 Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- Ctrl: ArbSelect=Fixed Status: InProgress- VC0: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans- Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256- Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff Status: NegoPending- InProgress- Capabilities: [a00 v1] Downstream Port Containment DpcCap: INT Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+ DpcCtl: Trigger:0 Cmpl- INT- ErrCor- PoisonedTLP- SwTrigger- DL_ActiveErr- DpcSta: Trigger- Reason:00 INT- RPBusy- TriggerExt:00 RP PIO ErrPtr:1f Source: 0000 Capabilities: [a30 v1] Secondary PCI Express LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu- LaneErrStat: 0 Capabilities: [a90 v1] Data Link Feature Capabilities: [a9c v1] Physical Layer 16.0 GT/s Capabilities: [edc v1] Lane Margining at the Receiver Kernel driver in use: pcieport 00:08.0 System peripheral: Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01) Subsystem: Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Capabilities: [dc] Power Management version 2 Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [f0] PCI Advanced Features AFCap: TP+ FLR+ AFCtrl: FLR- AFStatus: TP- 00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01) Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Capabilities: [110 v1] Designated Vendor-Specific: Vendor=8086 ID=0003 Rev=1 Len=16 Capabilities: [120 v1] Designated Vendor-Specific: Vendor=8086 ID=0004 Rev=1 Len=16 Kernel driver in use: intel-pmt Kernel modules: intel_pmt 00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI]) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=00 Kernel driver in use: xhci_hcd Kernel modules: xhci_pci 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) (prog-if 30 [XHCI]) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=00 Kernel driver in use: xhci_hcd Kernel modules: xhci_pci 00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- TAbort- SERR- Kernel driver in use: iwlwifi Kernel modules: iwlwifi 00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel driver in use: intel-lpss Kernel modules: intel_lpss_pci 00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel driver in use: intel-lpss Kernel modules: intel_lpss_pci 00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #2 (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel driver in use: intel-lpss Kernel modules: intel_lpss_pci 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- Kernel driver in use: mei_me Kernel modules: mei_me 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device a0d3 (rev 20) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00 DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0 ExtTag- RBE+ DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend- LnkCap: Port #10, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <16us ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+ LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk- ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x1 (ok) TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt- SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise- Slot #9, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+ SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg- Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock- SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock- Changed: MRL- PresDet- LinkState+ RootCap: CRSVisible- RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible- RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending- DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+ 10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix- EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit- FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+ AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS- DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ OBFF Disabled, ARIFwd- AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck- LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-8GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS- LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis- Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS- Compliance De-emphasis: -6dB LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1- EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest- Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit- Address: fee00278 Data: 0000 Capabilities: [90] Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Capabilities: [a0] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr- CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn- MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap- HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000 RootCmd: CERptEn- NFERptEn- FERptEn- RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd- FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0 ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000 Capabilities: [220 v1] Access Control Services ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans- ACSCtl: SrcValid+ TransBlk- ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans- Capabilities: [150 v1] Precision Time Measurement PTMCap: Requester:- Responder:+ Root:+ PTMClockGranularity: 4ns PTMControl: Enabled:+ RootSelected:+ PTMEffectiveGranularity: Unknown Capabilities: [200 v1] L1 PM Substates L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+ PortCommonModeRestoreTime=40us PortTPowerOnTime=44us L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ T_CommonMode=120us LTR1.2_Threshold=163840ns L1SubCtl2: T_PwrOn=44us Capabilities: [a30 v1] Secondary PCI Express LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu- LaneErrStat: 0 Capabilities: [a00 v1] Downstream Port Containment DpcCap: INT Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+ DpcCtl: Trigger:0 Cmpl- INT- ErrCor- PoisonedTLP- SwTrigger- DL_ActiveErr- DpcSta: Trigger- Reason:00 INT- RPBusy- TriggerExt:00 RP PIO ErrPtr:1f Source: 0000 Kernel driver in use: pcieport 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- TAbort- SERR- Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Address: 00000000fee00618 Data: 0000 Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel modules: snd_hda_intel, snd_sof_pci_intel_tgl 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20) Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 8683 Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR-

lsusb:

rooot@localhost:~> lsusb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 005: ID 5986:9102 Acer, Inc BisonCam,NB Pro Bus 003 Device 002: ID 0d8c:0265 C-Media Electronics, Inc. USB Advanced Audio Device Bus 003 Device 004: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Neofetch:



Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0 Alza Officebook Core i5, Neofetch na openSUSE Tumbleweed

Kvalita LCD

Zorné úhly displeje vznikají vyfocením EIZO monitor testu při stejném nastavení citlivosti / clony / doby expozice a se shodným vyvážením bílé. Pokud tedy obraz pro některé úhly tmavne či mění barvy, je to projev displeje jako takového. Sami z fotografie posuďte, jak se vám tento FullHD IPS displej jeví, já mohu pouze konstatovat, že pokud je toto IPS panel, pak je to nejhorší IPS panel, který jsem za dlouhá léta testování hardwaru viděl. Pozorovací úhel displeje, kdy jsou barvy v pořádku (obraz netmavne a ani některé barvy se neinvertují), je velmi úzce omezen kolem kolmice na střed displeje. K velice rychlé inverzi barev dochází zejména pro šedé odstíny, bohužel pro Alzu je právě nejvíc vidět při spouštění notebooku, kdy je zobrazeno Alza logo na šedém pozadí.

Jinak z kladných vlastností je displej z hlediska odezvy svižný, a náš kus neobsahuje žádné vadné sub(pixely). V pozvolných jedno-odstínových přechodech (EIZO test je nabízí) je vidět posterizace, z čehož lze usuzovat na patrně 6bit+FRC zpracování obrazu. Celkově je kvalita displeje – s ohledem na udávanou IPS technologii – podprůměrná (ač dostačující), spíše odpovídající levnému TN displeji.



Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0 Zorné úhly IPS panelu Alza Officebook Core i5

Klady, zápory, vlastnosti ke zvážení

Hardware v recenzích hodnotím tak, že vám nabídnu přehled vlastností, kde některé zařazuji mezi klady produktu, jiné mezi zápory a věci, které jsou spíše subjektivního charakteru ponechávám na zvážení čtenáře. Dovolte mi tedy po první části testu shrnout pohled na notebook Alza Officebook Core i5 takto:

Klady:

+ podsvícená klávesnice

+ plnohodnotný konektor RJ-45 LAN

+ k dispozici USB-C vlevo

+ oddělené 3,5mm jack pro mikrofon a sluchátko/repro

+ 2× M.2 + 1× 2,5" SATA

Zápory:

- horší zorné úhly LCD (na to že jde o IPS)

- osazen pouze jeden DIMM, přitom 2×DIMM

- měkké tenké víko displeje

Ke zvážení:

? slot na SD kartu

? k dispozici VGA výstup

? konektor USB 3.1 vyveden pouze 1ks vlevo

? displej bez dotykové vrstvy

? chybí DisplayPort

? kapacita akumulátoru 47Wh / 3100mAh

Notebook je postaven na určité existující platformě společnosti Clevo, v jejímž rámci nám Alza nabízí určité výchozí konfigurace. Jde o notebook daných rozměrů, který by teoreticky mohl být lehčí a menší: většina lidí nepotřebuje dva M.2 sloty, natož pozici pro 2,5" SATA a slim optickou mechaniku. Na druhou stranu ale mezi námi linuxáky bude nemálo těch, kteří naopak možnost osadit dvě rychlá SSD a třetí další úložiště ocení (vždyť to dnes umožňuje osadit SSD v celkové kapacitě 4 + 4 + 8 TB).

Mezi zápory jsem zařadil na prvním místě zorné úhly displeje. Osobně jsem za posledních více než 10 let seděl před mnoha IPS (PLS), VA i TN displeji a toto je jednoznačně nejhorší IPS displej, jaký jsem kdy viděl. Jeho rozsah zorných úhlů, kdy nedochází k posuvům barev či tmavnutí obrazu je poměrně malý, navíc pro větší odchylky od kolmice na střed displeje dochází i k inverzi barev, což displej degraduje na úroveň TN.

Dalším negativem je, že v konfiguracích, které Alza prodává, osazuje pouze jeden DIMM modul. Jelikož procesor disponuje dvoukanálovým řadičem a používá integrovanou grafiku Xe/Gen12, lze předpokládat, že toto má negativní dopad na výkon CPU (v menší míře) a GPU (ve výrazně větší míře). Ano, běžný domácí uživatel to nejspíš nikdy nepozná, ale proč alespoň více neinzerovat možnost dokoupit druhý stejný modul (příplatek za druhý 8GB modul by byl cca 900 Kč)?

Ke zvážení čtenáře nechávám, zdali mu chybí DisplayPort (na úkor např. VGA), zdali ocení slot na SD karty, zdali oplaká absenci dotykové vrstvy a zdali je pro něj klíčová výdrž akumulátoru.

Po hardwarové stránce prozatím hodnotím tento notebook jako solidní levný model, který při dobrém zacházení a případném doplnění o druhý paměťový modul rozhodně svému majiteli může výkonově vystačit po mnoho budoucích let (a to i díky hardwarové akceleraci video formátu AV1). Osobně kvituji RJ-45 i oddělené zvukové konektory a možnost snadno osadit druhé M.2 SSD.