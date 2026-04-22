Softwarová sklizeň (22. 4. 2026): omezte řádění agentů AI ve svém systému

Filip Zatloukal
Dnes
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si zabezpečíme práci s AI agenty, převedeme si text na řeč, uděláme si pořádek v citacích a podíváme se na jednotné rozhraní pro práci s více databázemi.

Mithril

Bezpečnostní MCP (Model Context Protocol) server, který zásadně zvyšuje ochranu systému při práci s autonomními agenty AI tím, že nahrazuje neomezený a rizikový přístup k systémovému shellu sadou více než 160 validovaných a účelově vytvořených nástrojů.

Namísto provádění nebezpečných řetězců příkazů skrze bash -c, které jsou náchylné k chybám, halucinacím parametrů nebo útokům typu prompt injection, Mithril striktně vyžaduje typované argumenty a validované vstupy pro každou operaci, jako je vyhledávání či čtení souborů.

Veškerá aktivita agenta je navíc izolována v sandboxu na úrovni operačního systému, což spolehlivě omezuje přístup pouze na adresář daného projektu.

github.com/radimsem/mithril, 0.1.0

Speed of Sound

Aplikace pro Linux, která využívá model Whisper od OpenAI k vysoce přesnému převodu řeči na text v reálném čase. Nástroj funguje lokálně a offline v jakémkoli aktivním textovém poli napříč prostředími GNOME i KDE (X11 i Wayland), přičemž k simulaci psaní využívá XDG Desktop Portal.

Uživatelům umožňuje diktovat text stisknutím klávesové zkratky, podporuje více jazyků zároveň a nabízí možnost personalizace slovníku nebo následné úpravy textu pomocí LLM. Je ideálním pomocníkem pro rychlé zapisování poznámek či e-mailů bez nutnosti odesílat nahrávky do cloudu, čímž zajišťuje maximální soukromí a efektivitu při práci na desktopu.

github.com/zugaldia/speedofsound, 0.12.0

Zotero

Osobní asistent pro výzkum dostupný pro všechny hlavní platformy, který slouží ke snadnému shromažďování, organizaci a citování odborných zdrojů. Aplikace dokáže automaticky rozpoznat a jedním kliknutím uložit materiály z webu, od akademických článků po knihy, a následně je třídit pomocí sbírek, štítků či chytrého vyhledávání.

Software vyniká přímou integrací do textových editorů, jako jsou Word či Google Docs, kde okamžitě generuje bibliografie ve více než 9 000 citačních stylech. Díky volitelné synchronizaci mezi zařízeními, možnostem bezplatné týmové spolupráce a záštitě nezávislé neziskové organizace představuje Zotero bezpečný a efektivní nástroj pro správu dat, nad kterými má uživatel vždy plnou kontrolu.

www.zotero.org, 9.0.0

DbGate

Správce databází pro Windows, macOS a Linux, který kombinuje podporu SQL i NoSQL systémů v jediném přehledném rozhraní. Aplikace postavená na moderních technologiích jako Electron a Svelte nabízí intuitivní tabulkové GUI pro současnou práci s více databázemi, a to jak přímo, tak přes SSH tunely.

Vedle pokročilého SQL editoru s našeptávačem disponuje DbGate funkcemi, jako jsou vizuální návrhář dotazů, porovnávání schémat, tvorba grafů a robustní nástroje pro import i export dat (CSV, Excel, JSON) s podporou vlastních pluginů.

github.com/dbgate/dbgate, 7.1.8

Blbinka

Potřebujete vyhnat divokou zvěř z velkoměsta a bojíte se, že by vám mohla ublížit? Naštěstí moderní technologie už umí vyřešit i tento problém.

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Zotero doporucuju. Zkousel jsem kdysi hodne podobneho softwaru, a zotero zvitezil. Druhe misto mel Mendeley, ale to je sluzba, kdysi byla komplet zdarma, ted uz je za penize nad 2 GB, a 2 GB se v literature nabere snadno, zvlast kdyz si tam clovek ulozi i nascanovane knihy. Synchronizaci teda resim tak ze kompletni databazi i binarky zotera mam synchronizovane pres syncthing.
K>


