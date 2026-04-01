Softwarová sklizeň (1. 4. 2026): vyčistěte zombíky po nástrojích AI

Jiří Sluka
Pročistíme systém od zombie procesů po nástrojích AI, vyzkoušíme minimalistické hlasové zadávání textu, rozebereme stav procesorových vláken a zautomatizujeme generování reportů ze síťových prvků Nokia.

zclean

zclean slouží k automatickému čištění osiřelých „zombie“ procesů, které za sebou často zanechávají AI programovací nástroje jako Claude Code, Codex nebo Cursor. Tyto nástroje spouštějí celou řadu vedlejších procesů, od MCP serverů přes sub-agenty až po prohlížeče.

Pokud hlavní relace spadne nebo je násilně ukončena, tyto procesy zůstávají viset v paměti a postupně vyčerpávají systémové prostředky.

Nástroj funguje ve dvou vrstvách: jednak reaguje na ukončení relace pomocí speciálních hooků, a navíc v pravidelných intervalech provádí lehký sken systému. Bezpečně ukončuje pouze ty procesy, jejichž rodičovský proces už neexistuje, přičemž aktivní relace a běžné uživatelské aplikace ponechává bez povšimnutí.

github.com/TheStack-ai/zclean, 0.2.2

Coe

Coe představuje minimalistickou pomůcku pro hlasové zadávání textu. Filozofie nástroje je prostá, stačí stisknout klávesovou zkratku, namluvit zprávu a znovu stisknout zkratku. Výsledný text je následně automaticky vložen přímo do aktivního okna aplikace, ať už jde o textový editor, prohlížeč nebo terminál.

Celý proces využívá pokročilé modely pro rozpoznávání řeči (ASR) a volitelně i jazykové modely (LLM) k pročištění přepisu od výplňových slov, opravě gramatiky nebo odstranění opakování. Coe běží jako proces na pozadí, veškerá konfigurace probíhá skrze YAML soubor. Díky podpoře pro Fcitx5 a Wayland jde o ideální řešení pro uživatele, kteří hledají efektivní způsob, jak ulevit rukám při psaní dlouhých textů.

github.com/quailyquaily/coe, 0.1.3

tsastat

tsastat je pokročilý nástroj pro profilování stavu vláken (Thread State Analysis) v systému Linux, který vyplňuje mezeru tam, kde klasické nástroje jako top nebo htop končí. Zatímco běžné utility ukazují pouze celkové využití CPU, tsastat dokáže určit, proč je vlákno reálně pomalé, zda aktivně vykonává kód, čeká ve frontě na přidělení procesoru kvůli zahlcení, nebo je zablokované čekáním na I/O operace disku či swapování paměti.

K získávání dat komunikuje přímo s jádrem přes Netlink sokety, což zajišťuje minimální režii a vysokou přesnost bez nutnosti používat těžkopádné nástroje jako strace nebo perf. Interaktivní textové rozhraní (TUI) umožňuje procházet seznam vláken v reálném čase a selektivně zkoumat detaily.

github.com/AnkurRathore/tsastat, 0.2.0

nornir-srl

nornir-srl rozšiřuje automatizační framework Nornir o specializovanou podporu pro síťová zařízení Nokia SRLinux. Slouží k hromadnému sběru dat a generování strukturovaných reportů o stavu síťové infrastruktury prostřednictvím rozhraní gNMI. Namísto nízkoúrovňových příkazů nabízí abstrakci, která skryje komplexitu datových modelů a vrací informace v unifikovaném formátu vhodném pro další zpracování.

Součástí balíku je i CLI rozhraní fcli, které umožňuje provádět dotazy napříč celou sítí najednou a vypisovat výsledky v přehledných tabulkách. Uživatelé tak mohou zkontrolovat stav BGP propojení, tabulky MAC adres nebo detaily o sub-rozhraních na desítkách uzlů najednou. Zajímavou novinkou je i zabudovaný MCP server, který dovoluje přímé napojení síťové telemetrie na AI agenty a LLM modely.

github.com/srl-labs/nornir-srl, 0.4.2

Blbinka

Pokud se vám při kódování už ohrály vaše playlisty, vyzkoušejte Radio Garden. Tahle interaktivní zeměkoule vám dovolí otáčet celou planetou a v reálném čase poslouchat vysílání tisíců lokálních rádií, od zapadlých stanic v islandských horách až po velkoměstské rádio v Tokiu. 

