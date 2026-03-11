Softwarová sklizeň (11. 3. 2026): vytvořte program, meme nebo barevnou paletu

Gram
Fork editoru kódu Zed. Vyznačuje se spolehlivým výkonem a vysokou konfigurovatelností, přesto je dodáván s kompletní výbavou. Gram podporuje mnoho populárních jazyků a pomocí rozšíření Zed může podporovat i další.
Mezi další funkce patří vestavěná dokumentace, podpora ladicího programu přes protokol DAP, správa zdrojového kódu pomocí git a další.
gram.liten.app, 1.0
Memerist
Aplikace, která přináší na linuxové desktopy jednoduchý a rychlý způsob tvorby memů bez nutnosti používat těžkopádné editory nebo nespolehlivé online služby. Tento nativní nástroj postavený na GTK4/libadwaita nabízí čisté rozhraní pro vkládání textu, práci s průhledností a základní obrazové filtry, přičemž vše probíhá lokálně a v soukromí.
Oproti webovým generátorům neobtěžuje vodoznaky ani registracemi a díky podpoře vlastních šablon a exportu do formátu PNG je ideální pro uživatele, kteří chtějí mít své „internetové vtipy“ plně pod kontrolou přímo ve svém systému.
github.com/vani-tty1/memerist, 0.4.2
Sessions
Minimalistický vizuální časovač pro Linux, který sází na metodu pracovních intervalů, která vám pomůže lépe se soustředit na daný úkol a nezapomínat na pravidelné přestávky. Nabízí plnou kontrolu nad délkou bloků, čímž se přizpůsobí vašemu osobnímu tempu. Aplikace zatím postrádá pokročilé statistiky nebo historii.
github.com/pojntfx/sessions, 0.1.13
K’uychi
Generátor barevných palet pro Linux, který využívá pokročilý barevný prostor OKLab k vytvoření precizní škály světlých i tmavých odstínů z jakékoliv základní barvy. Aplikace plně využívá moderní vizuální styl prostředí GNOME (Libadwaita) a sází na extrémní přímočarost – stačí zadat kód barvy a jedním kliknutím kopírovat doplňkové odstíny v Hex formátu.
I když zatím nenabízí ukládání projektů, díky možnosti spouštět více instancí najednou a nulovému množství rušivých prvků představuje ideálního pomocníka pro každodenní ladění digitálních rozhraní.
github.com/nyx-lyb3ra/Kuychi, 2025.12.1
Blbinka
