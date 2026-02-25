Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (25. 2. 2026): najděte a vyčistěte nepotřebné soubory

Softwarová sklizeň (25. 2. 2026): najděte a vyčistěte nepotřebné soubory

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme aplikaci pro čištění nepotřebných souborů, vyzkoušíme emulátor chytrých hodinek Pebble, řekneme si o aplikace pro práci s barvami a představíme si prohlížeč logů.

Krokiet

Multifunkční aplikace pro vyhledávání a čištění nepotřebných souborů. Funguje na Linuxu, Windows, macOS, FreeBSD i architekturách x86, ARM či RISC-V, a dokonce i na Androidu. Nabízí GUI, CLI rozhraní pro automatizaci i knihovnu pro integraci do dalších aplikací. Neobsahuje reklamy ani telemetrii a nepřipojuje se k internetu.

Nabízí vyhledávání duplicit, prázdných složek a souborů, dočasných souborů či největších souborů v umístění. Umí najít podobné obrázky a videa, shodnou hudbu, neplatné symbolické odkazy, poškozené soubory nebo soubory s neodpovídající příponou. Nabízí také odstraňování EXIF metadat, optimalizaci videí a kontrolu nevhodných názvů souborů.

Krokiet

github.com/qarmin/czkawka, 11.0.1

Pebble Emulator

Emulátor chytrých hodinek Pebble (PebbleOS) běžící ve webovém prohlížeči napsaný v Claude Code. Funguje výhradně ve webovém prohlížeči – bez serveru, bez instalace. QEMU je zkompilován do WebAssembly, emuluje původní hardware Pebble ARM a spouští skutečný firmware PebbleOS. Testováno na stolním počítači, na mobilních zařízeních zatím nefunguje dobře.

Pebble Emulator

ericmigi.github.io/pebble-qemu-wasm

Coulr

Aplikace pro Linux určená k práci s barvami. Umožňuje vybírat barvy a zobrazovat jejich hodnoty ve formátech RGB a HEX, včetně snadného převodu mezi nimi a rychlého kopírování do schránky.

Nepodporuje pokročilé formáty jako CMYK, HSV či HSL ani tvorbu barevných palet. Zaměřuje se čistě na základní a rychlou práci s barvami. Aplikace je napsaná v Pythonu 3 s využitím GTK 3 a nabízí jednoduché, přehledné rozhraní.

Coulr

github.com/Huluti/Coulr, 2.3.0

LogoRRR

Prohlížeč logů pro Linux, Windows a macOS. Umožňuje pohodlné čtení a analýzu logovacích i jiných textových souborů, včetně vyhledávání opakujících se vzorců ve velkých datech. Nabízí přehledné rozhraní s vizualizací řetězců, interaktivní filtrování, práci s více soubory, podporu ZIP archivů, pokročilé vyhledávání, sledování v reálném čase i export do schránky. Přestože působí jednoduše, je velmi efektivní při hledání chyb a důležitých událostí v rozsáhlých log souborech.

UXDay26

LogoRRR

www.logorrr.app, 26.1.0

Blbinka

Víte proč jsou v Egyptě pyramidy? Protože se nevlezly Angličanům do lodí. Afričané se teď aspoň virtuálně snaží napravit staré křivdy.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI