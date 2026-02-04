Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (4. 2. 2026): proč mi tohle v počítači běží?

Pravidelná sonda do světa softwaru. Představíme si nástroj pro údržbu indexů v PostgreSQL, grafického správce verzí Node.js, diagnostický program pro trasování původu procesů a výkonný linter pro formátování Markdown.

PostgreSQL Reindexer

PostgreSQL Reindexer je nástroj napsaný v Rustu, určený pro údržbu indexů v databázích PostgreSQL. Hlavní funkcí je automatizace příkazu REINDEX s pokročilou správou paralelismu a bezpečnosti provozu.

pg-reindexer

Nástroj umožňuje souběžné zpracování indexů v rámci více vláken (1–32), přičemž implementuje ochranu proti paralelním operacím na stejné tabulce. Mezi klíčové parametry patří filtrace indexů podle velikosti (minimální a maximální limit v GB), detekce poměru bloatu (nafouknutí) indexu a podpora pro SSL připojení včetně klientských certifikátů.

Nástroj rovněž obsahuje mechanismus pro čištění osiřelých _ccnew indexů, které mohou vzniknout při přerušení operací prováděných s příznakem  CONCURRENTLY.

github.com/pg-reindexer, 3.0.2

Versi

Versi představuje grafické uživatelské rozhraní pro správu verzí runtime prostředí Node.js, využívající jako backend nástroj fnm. Slouží k vizualizaci a manipulaci s instalacemi bez nutnosti používat CLI.

Versi

Aplikace umožňuje instalaci specifických verzí, přepínání výchozí verze systému a hromadné operace, jako je aktualizace všech hlavních (major) verzí nebo odstranění instalací s ukončenou podporou (EOL). Funkcionalita zahrnuje detekci konfigurace shellu, integraci do systémové lišty pro rychlé přepínání a podporu pro správu Node.js v rámci distribucí WSL na platformě Windows. Rozhraní podporuje vyhledávání a filtrování dostupných verzí z oficiálního repozitáře.

github.com/almeidx/versi, 0.7.0

Witr (Why is this running?)

Witr je diagnostický nástroj zaměřený na trasování původu běžících procesů a síťových spojení. Funkčně propojuje metadata z nástrojů jako ps, lsof nebo systemctl do jednoho výstupu vysvětlujícího kauzalitu procesu.

Nástroj mapuje hierarchii procesů (ancestry chain) a identifikuje primární zdroj spuštění, kterým může být systemd unit, služba launchd, dockerový kontejner, PM2 supervisor nebo interaktivní shell. Witr analyzuje naslouchající porty, pracovní adresáře a stav gitovského repozitáře v místě běhu.

Obsahuje také detekci smazaných binárních souborů (deleted binary detection) a varování při běhu pod rootem nebo při vysokém využití paměti nad 1 GB RSS.

github.com/pranshuparmar/witr, 0.2.6

Rumdl

Rumdl je linter a automatický formátovač pro Markdown soubory s důrazem na výkon. Implementuje 54 pravidel pro kontrolu konzistence dokumentace, jako jsou struktury nadpisů, formátování seznamů, whitespace a syntaxe kódových bloků.

Nástroj podporuje automatickou detekci a konfiguraci specifických dialektů (flavors), konkrétně GFM, MkDocs, MDX a Quarto. Funkce --fix umožňuje automatickou opravu nalezených nedostatků přímo v souborech. Rumdl integruje LSP server pro real-time analýzu v editorech a podporuje filtraci souborů pomocí glob vzorů nebo respektování souborů .gitignore. K dispozici je také možnost importu a konverze stávajících konfigurací z nástroje markdownlint (JSON/YAML).

github.com/rvben/rumdl, 0.1.11

