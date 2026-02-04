Softwarová sklizeň (4. 2. 2026): proč mi tohle v počítači běží?

PostgreSQL Reindexer
PostgreSQL Reindexer je nástroj napsaný v Rustu, určený pro údržbu indexů v databázích PostgreSQL. Hlavní funkcí je automatizace příkazu
REINDEX s pokročilou správou paralelismu a bezpečnosti provozu.
Nástroj umožňuje souběžné zpracování indexů v rámci více vláken (1–32), přičemž implementuje ochranu proti paralelním operacím na stejné tabulce. Mezi klíčové parametry patří filtrace indexů podle velikosti (minimální a maximální limit v GB), detekce poměru bloatu (nafouknutí) indexu a podpora pro SSL připojení včetně klientských certifikátů.
Nástroj rovněž obsahuje mechanismus pro čištění osiřelých
_ccnew indexů, které mohou vzniknout při přerušení operací prováděných s příznakem
CONCURRENTLY.
github.com/pg-reindexer, 3.0.2
Versi
Versi představuje grafické uživatelské rozhraní pro správu verzí runtime prostředí Node.js, využívající jako backend nástroj
fnm. Slouží k vizualizaci a manipulaci s instalacemi bez nutnosti používat CLI.
Aplikace umožňuje instalaci specifických verzí, přepínání výchozí verze systému a hromadné operace, jako je aktualizace všech hlavních (major) verzí nebo odstranění instalací s ukončenou podporou (EOL). Funkcionalita zahrnuje detekci konfigurace shellu, integraci do systémové lišty pro rychlé přepínání a podporu pro správu Node.js v rámci distribucí WSL na platformě Windows. Rozhraní podporuje vyhledávání a filtrování dostupných verzí z oficiálního repozitáře.
github.com/almeidx/versi, 0.7.0
Witr (Why is this running?)
Witr je diagnostický nástroj zaměřený na trasování původu běžících procesů a síťových spojení. Funkčně propojuje metadata z nástrojů jako
ps,
lsof nebo
systemctl do jednoho výstupu vysvětlujícího kauzalitu procesu.
Nástroj mapuje hierarchii procesů (ancestry chain) a identifikuje primární zdroj spuštění, kterým může být systemd unit, služba launchd, dockerový kontejner, PM2 supervisor nebo interaktivní shell. Witr analyzuje naslouchající porty, pracovní adresáře a stav gitovského repozitáře v místě běhu.
Obsahuje také detekci smazaných binárních souborů (deleted binary detection) a varování při běhu pod rootem nebo při vysokém využití paměti nad 1 GB RSS.
github.com/pranshuparmar/witr, 0.2.6
Rumdl
Rumdl je linter a automatický formátovač pro Markdown soubory s důrazem na výkon. Implementuje 54 pravidel pro kontrolu konzistence dokumentace, jako jsou struktury nadpisů, formátování seznamů, whitespace a syntaxe kódových bloků.
Nástroj podporuje automatickou detekci a konfiguraci specifických dialektů (flavors), konkrétně GFM, MkDocs, MDX a Quarto. Funkce
--fix umožňuje automatickou opravu nalezených nedostatků přímo v souborech. Rumdl integruje LSP server pro real-time analýzu v editorech a podporuje filtraci souborů pomocí glob vzorů nebo respektování souborů
.gitignore. K dispozici je také možnost importu a konverze stávajících konfigurací z nástroje markdownlint (JSON/YAML).
github.com/rvben/rumdl, 0.1.11
Blbinka
Vizualizace architektury hlasovacích systémů a jejich zabezpečení.