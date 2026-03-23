SUSE bude možná na prodej, Německo sází na formát ODF

Společnost SUSE bude možná na prodej
Společnost SUSE by v blízké budoucnosti mohla být opět na prodej. Podle agentury Reuters společnost EQT zvažuje možnosti prodeje této linuxové firmy. Zájemci o koupi tohoto renomovaného dodavatele podnikového Linuxu by se pravděpodobně museli připravit na cenu ve výši šesti miliard dolarů. EQT, která již vlastní většinový podíl ve společnosti SUSE a sídlí ve Švédsku, převedla společnost v roce 2023 do soukromého vlastnictví a ocenila ji na 2,72 miliardy eur (2,96 miliardy dolarů).
Prodej za přibližně 6 miliard dolarů by tuto hodnotu za zhruba dva a půl roku zhruba zdvojnásobil. Potenciální transakce přichází uprostřed širšího výprodeje akcií softwarových společností, který narušil aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. Investoři se obávají, že nové nástroje umělé inteligence by mohly nahradit mnoho stávajících softwarových produktů, což by zatížilo ocenění technologických společností a ztížilo stanovení ceny transakcí. Společnost SUSE v průběhu let přešla do rukou řady společností, včetně Novell, Attachmate a Micro Focus.
Německo sází na Open Document Format
Německo v rámci nového projektu Deutschland-Stack nařídilo své státní správě používat výhradně otevřené formáty ODF a PDF/UA. Od roku 2028 tak z německých úřadů začnou mizet klasické soubory Microsoft Office (.doc, .xls), které nahradí standardy nezávislé na konkrétních dodavatelích. Cílem této radikální digitalizace je zajistit technologickou suverenitu země, omezit závislost na velkých korporacích a zajistit stoprocentní přístupnost dokumentů pro všechny občany.
Pro evropský open-source ekosystém jde o historický milník, který může inspirovat k podobným krokům i zbytek Evropské unie. ODF (OpenDocument Format) je souborový formát založený na XML pro kancelářské dokumenty nezávislý na konkrétním dodavateli. PDF/UA (Universal Accessibility) je standard ISO pro přístupnost PDF souborů. Zajišťuje, aby dokumenty byly čitelné i pro asistivní technologie (např. čtečky pro nevidomé), což je pro státní správu klíčové.
Vyšla Fedora Asahi Remix 43
Vyšla Fedora Asahi Remix 43, která posouvá hranice použitelnosti Linuxu na hardwaru od Applu. Nová verze postavená na Fedoře 43 a prostředí KDE Plasma 6.6 (případně GNOME 49) přináší klíčovou podporu pro Mac Pro a konečně zprovozňuje interní mikrofony u MacBooků s čipy M2 Pro/Max.
Třešničkou na dortu je podpora 120Hz frekvence (ProMotion) pro plynulejší obraz na displejích MacBooků Pro. Díky modernímu základu s RPM 6.0 a vyladěnému instalátoru se Fedora Asahi Remix stává stále dospělejší a stabilnější alternativou pro všechny, kteří chtějí na svém Macu provozovat špičkový open-source systém bez kompromisů.
Thelio Mira s prostředím COSMIC
Firma System76 uvedla novou generaci stolního počítače Thelio Mira, která jako první nativně běží na zbrusu novém prostředí COSMIC a operačním systému Pop!_OS 24.04 LTS. Tento vysoce výkonný stroj v přepracovaném šasi s čelním panelem z tvrzeného skla lze osadit až procesorem Ryzen 9 9950X3D a grafikou RTX 5090, přičemž efektivní vodní chlazení zajišťuje o 19 % vyšší výkon při nižší hlučnosti.
Tento stroj disponuje open-source firmwarem a unikátní konstrukcí s magnetickými panely, která umožňuje bleskový přístup ke komponentám pro upgrade či opravu. Cena základní konfigurace (Ryzen 5 9600X, integrovaná grafika, 16 GB RAM, 500 GB SSD) začíná na 1 699 USD (cca 36 tisíc korun).
Nově vydáno
Bryan Poerwo oznámil vydání EndeavourOS 2026.03.06 s kódovým označením „Titan“. Gaming Linux FR oznámil vydání GLF OS 25.11 s kódovým označením „Phoenix Pulsar“, nejnovější aktualizace distribuce založené na NixOS, určené především pro hraní her. Vyšel LinuxHub Prime 2026.03.10, aktualizovaná verze distribuce založené na Arch linuxu, která obsahuje vlastní instalační program. Vipnix, přenosná linuxová distribuce vycházející z tradice systémů Gentoo Linux, Funtoo a Macaroni OS je k dispozici ve verzi 20260313.