Guix nabízí 64bitový Hurd, jednodeskový Ventuno Q certifikovaný pro Ubuntu

Filip Zatloukal
Dnes
Jednodeskový počítač Ventuno Q
Autor: Arduino
Uživatelé systému Guix System mohou využívat jádro GNU Hurd, které nyní podporuje 64bitové procesory. Společnost Igalia uvádí Moonforge Linux, open-source framework pro tvorbu vestavěných systémů.

Guix nabízí 64bitový Hurd

Lidé, kteří se zajímají o mikrojádra, dostali tento týden dobré zprávy od projektu Guix System. Uživatelé systému Guix System nyní mohou využívat jádro GNU Hurd, které nyní podporuje 64bitové procesory. „Od našeho posledního příspěvku o Guix/Hurd na Thinkpadu X60 uplynulo patnáct měsíců a v souvislosti s Hurdem se toho hodně událo.

Jak většina z vás asi uhodla, pokud jste nepřeskočili nadpis tohoto příspěvku, pověstná podpora x86_64 se do Guixu dostala!“ Oznámení dále vysvětluje, jak nainstalovat 64bitovou verzi Hurdu na platformu Guix System. V instalačním programu operačního systému pro Hurd je také možnost nainstalovat 32bitová nebo 64bitová jádra Hurdu.

instalator-guix-largeInstalační program Guix

Igalia představuje Moonforge Linux

Inženýrská společnost Igalia, známá svým přínosem pro vývoj prohlížečů a grafických ovladačů, uvádí Moonforge Linux – ambiciózní open-source framework pro tvorbu vestavěných systémů. Moonforge staví na prověřených základech projektu Yocto, ale výrazně snižuje jeho pověstnou složitost díky předpřipraveným konfiguracím a moderním funkcím, jako jsou neměnné obrazy systému a bezpečné vzdálené aktualizace (OTA).

Tento nástroj není určen pro běžné desktopy, ale míří na výrobce zařízení pro internet věcí (IoT), síťových prvků a průmyslového hardwaru, kterým nabízí robustní a dlouhodobě udržitelný základ pro jejich vlastní zařízení. Pro vývojáře jde o vítané zjednodušení cesty od prototypu k bezpečnému produkčnímu nasazení.

moonforge-largeMoonforge

Vyšlo FreeBSD 14.4

FreeBSD 14.4 je nejnovější aktualizací stárnoucí řady FreeBSD 14 pro ty, kteří ještě nejsou připraveni přejít na FreeBSD 15, jehož stabilní verze byla uvedena loni. Přichází se zpětnou portací různých vylepšení a oprav do řady FreeBSD 14 pro ty, kteří stále plánují tuto verzi ještě nějakou dobu používat. Nové vydání přináší řadu aktualizací aplikací, jako jsou drobné aktualizace OpenSSL, OpenZFS a XZ.

Kromě toho také zahrnuje novou podporu hardwaru díky různým změnám ovladačů zařízení, jako je podpora řadičů Fujitsu RAID Controller SAS D3116, podpora NVMe na strojích Google Compute C4, podpora síťových karet Intel Ethernet E610 a podpora ACPI pro ovladač Intel IWLWIFI. K dispozici je také oprava, která zabraňuje zamrzání systémů AMD s nejnovějšími hosty Microsoft Windows při použití hypervizoru Bhyve.

freebsd-14-0-largeFreeBSD 14

Ventuno Q s Ubuntu

Společnost Arduino představila výkonný jednodeskový počítač Ventuno Q s předinstalovaným Ubuntu 24.04 LTS a špičkovým hardwarem pro průmyslovou umělou inteligenci. Zařízení poháněné procesorem Qualcomm Dragonwing disponuje výkonem 40 TOPS a 16 GB RAM, což umožňuje plynulý běh velkých jazykových modelů.

Díky certifikaci od Canonicalu získají profesionálové v robotice nejen kompatibilitu s doplňky pro Arduino a Raspberry Pi, ale také desetiletou záruku bezpečnostních aktualizací. Datum vydání ani cena zatím nebyly zveřejněny, ale deska vyla k vidění na veletrhu Embedded World 2026 od 10. do 12. března v Německu.

ventuno-q-largeVENTUNO Q

Nově vydáno

John Holt oznámil vydání Origami Linux 2026.03, aktualizovanou verzi neměnné distribuce založené na Fedoře, která právě opustila fázi beta. Vyšel PrismLinux 2026.03.04, nové vydání minimalistické distribuce založená na Arch Linuxu. Zenclora OS, distribuce založená na stabilní větvi Debianu s přizpůsobeným pracovním prostředím GNOME, byla aktualizována na verzi 2.0. Operační systém iodéOS založený na Androidu (z rodiny LineageOS), který neobsahuje sledovací nástroje společnosti Google ani proprietární software vyšel ve verzi 7.3.

prismlinux-2026-03-04-largePrismLinux 2026.03.04
Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

