Softwarová sklizeň (25. 3. 2026): najděte kontejner, něco si spočítejte a hlavně zálohujte

Filip Zatloukal
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes se podíváme po kontejnerech na tříděný odpad, dáme si dohromady seznam úkolů a podíváme se na nástroj určený k výpočtům a převodům jednotek digitálního úložiště.

Třídíme Česko

Webová a mobilní aplikace (PWA) pro snadné a rychlé vyhledávání kontejnerů na tříděný odpad v různých městech České republiky. Umožňuje uživatelům zjistit polohu nejbližších kontejnerů s využitím zjišťování polohy a specializovaných map (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň).

Aplikace sbírá data z veřejně dostupných zdrojů, kombinuje různé API podle lokality a vše sjednocuje do uživatelsky příjemného rozhraní. Vyhledávat můžeme podle aktuální polohy, adresy ve zvoleném městě či podle typu kontejneru. Například v Praze ukazuje navíc plnění kontejnerů v procentech či informace o svozu. Běží v internetovém prohlížeči a ovládací prvky jsou dobře rozvržené pro počítač i mobilní telefon, je možné snadno nainstalovat jako PWA aplikaci.

www.tridime-cesko.cz, 1.0

KomoDo

Lehký úkolovník pro prostředí KDE, který používá standardizovaný formát todo.txt. Namísto složitých databází pracuje přímo s textovými soubory, které interpretuje do podoby přehledného a čistého seznamu.

Aplikace sází na maximální jednoduchost: nabízí pouze základní přidávání, úpravu a mazání úkolů spolu s efektivním filtrováním a vyhledáváním. Díky integrované nápovědě k pravidlům formátu je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít své úkoly pod kontrolou v prostém textu.

apps.kde.org/cs/komodo, 1.6.0

bcal

Byte Calculator je minimalistický a extrémně rychlý nástroj pro příkazovou řádku určený k výpočtům a převodům jednotek digitálního úložiště. Namísto hledání v prohlížeči umožňuje vývojářům a správcům systémů okamžitě přepínat mezi binárními a desítkovými předponami (SI/IEC), počítat bajtové adresy (LBA/CHS) nebo převádět čísla mezi soustavami.

Díky podpoře režimu bc pro přesnou matematiku a nulovým nárokům na systémové zdroje jde o nepostradatelný nástroj pro každého, kdo denně pracuje s nízkoúrovňovými daty a vyžaduje maximální efektivitu v terminálu.

github.com/jarun/bcal, 2.5

Vykar

Ambiciózní nováček na poli open-source zálohování, za kterým stojí experti z BorgBase. Tento nástroj napsaný v Rustu si klade za cíl překonat zavedené standardy jako Borg či Restic především v rychlosti a efektivitě.

Nabízí nativní šifrování, pokročilou deduplikaci a jako jeden z mála v této kategorii přichází s vlastním moderním GUI a podporou pro souběžné zápisy z více zařízení. I když je zatím v rané fázi vývoje (není určen pro kritická data), jeho bleskové výsledky v benchmarcích a jednoduchá konfigurace přes YAML z něj dělají zajímavý projekt.

github.com/borgbase/vykar, 0.12.10

Blbinka

Open-source se objevuje v různých odvětvích od softwaru po pivovarnictví. Ale i tak dokáží některé projekty stále překvapit.

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

