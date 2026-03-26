Základní funkce pro zpracování signálů v knihovně SciPy

Pavel Tišnovský
Ve třetí části seriálu o knihovně SciPy se zaměříme na dvě související oblasti. Nejprve se zmíníme o datových sadách, které SciPy nabízí. Ve druhé části článku si ukážeme některé funkce používané pro zpracování signálů.

Datové sady dostupné v knihovně SciPy

Co se dozvíte v článku
  1. Datové sady dostupné v knihovně SciPy
  2. Balíček scipy.datasets
  3. Testovací obrázek reprezentovaný ve stupních šedi
  4. Vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách i ve stupních šedi
  5. Testovací obrázek reprezentovaný v pravých barvách
  6. Vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi
  7. Datová sada s jednorozměrným signálem
  8. Vizualizace načteného signálu
  9. Základní úpravy zobrazení: část signálu popř. každý n-tý vzorek
  10. Balíček scipy.signal: zpracování signálů knihovnou SciPy
  11. Funkce s realizací oken (window)
  12. Konvoluce jednorozměrných signálů
  13. Příklad konvoluce signálu s okny
  14. Porovnání konvolucí s různými okenními funkcemi
  15. Převzorkování (resampling)
  16. První (naivní) ukázka resamplingu
  17. Oprava jednotek na x-ové ose
  18. Manipulace se signály ve frekvenční oblasti
  19. Repositář s demonstračními příklady
  20. Odkazy na Internetu

Ve třetí části seriálu o knihovně SciPy se zaměříme na dvě oblasti, které spolu částečně souvisejí. Nejprve se zmíníme o datových sadách, které knihovna SciPy nabízí a které následně použijeme v demonstračních příkladech. Ve druhé části článku si ukážeme některé funkce používané pro zpracování signálů, a to jak signálů jednorozměrných, tak i vícerozměrných. Pro ukázku možností, které SciPy v této oblasti nabízí, bude použita jedna předpřipravená datová sada obsahující delší záznam EKG.

Ještě před spuštěním demonstračních příkladů je nutné do projektového souboru přidat další balíček, jenž je nazvaný pooch.. Jedná se o balíček, který SciPy volá při stahování datových sad (viz též https://pypi.org/project/pooch/):

$ uv add pooch

Projektový soubor pyproject.toml může vypadat takto:

[project]
name = "scipy-lib"
version = "0.1.0"
description = "Scipy examples"
readme = "README.md"
requires-python = "==3.11.*"
dependencies = [
    "matplotlib>=3.10.8",
    "pooch>=1.9.0",
    "scipy>=1.17.1",
]

Balíček scipy.datasets

Datové sady, které je možné použít pro vyzkoušení tříd a funkcí poskytovaných knihovnou SciPy, jsou součástí balíčku nazvaného scipy.datasets. Ve skutečnosti tento balíček neobsahuje přímo všechna potřebná data (což jsou, jak uvidíme dále, n-rozměrná pole knihovny NumPy), ovšem umožňuje je v případě potřeby stáhnout (což ovšem způsobuje problémy například při sestavování aplikací v prostředí odpojeném od Internetu):

import scipy.datasets as datasets
 
help(datasets)

Nápověda poskytovaná k tomuto balíčku:

Help on package scipy.datasets in scipy:
 
NAME
    scipy.datasets
 
DESCRIPTION
    ================================
    Datasets (:mod:`scipy.datasets`)
    ================================
 
    .. currentmodule:: scipy.datasets
 
    Dataset Methods
    ===============
 
    .. autosummary::
       :toctree: generated/

       ascent
       face
       electrocardiogram
 
    Utility Methods
    ===============
 
    .. autosummary::
       :toctree: generated/
 
       download_all    -- Download all the dataset files to specified path.
       clear_cache     -- Clear cached dataset directory.
    ...
    ...
    ...
Poznámka: povšimněte si funkcí download_all a clear_cache vypsaných na konci nápovědy. Právě tyto funkce je možné použít pro stažení všech potřebných dat (n-rozměrných polí). Alternativně lze použít i funkce popsané v navazujících kapitolách – ty poskytnou příslušné pole z cache a pokud toto pole prozatím neexistuje, je provedeno jeho stažení.

Testovací obrázek reprezentovaný ve stupních šedi

První datovou sadou, se kterou se v dnešním článku setkáme, je rastrový obrázek s rozlišením 512×512 pixelů, který obsahuje pouze intenzity pixelů. Jinými slovy je obrázek reprezentován ve stupních šedi. Tento obrázek získáme funkcí scipy.datasets.ascent(). Pokud je již obrázek uložen v cache, je vrácen ve formě n-dimenzionálního pole. V opačném případě je nejprve stažen z Internetu:

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
 
 načtení matice
ascent = datasets.ascent()
 
 zobrazení základních informací o matici
np.info(ascent)

Po spuštění tohoto příkladu by se měly vypsat všechny důležité informace o obrázku:

class:  ndarray
shape:  (512, 512)
strides:  (512, 1)
itemsize:  1
aligned:  True
contiguous:  True
fortran:  False
data pointer: 0x562eca70cf00
byteorder:  little
byteswap:  False
type: uint8

Z tohoto výpisu je patrné, že se jedná o dvourozměrné pole o rozměrech 512×512 prvků typu uint8, tj. každý pixel je reprezentován jedním bajtem (bez znaménka).

Poznámka: původní obrázek, před jeho ořezáním a převedením do stupňů šedi, je dostupný na adrese https://pixnio.com/people/accent-to-the-top.

Vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách i ve stupních šedi

S rastrovými obrázky popř. s dalšími daty, která jsou reprezentována formou dvourozměrné matice, se v praxi můžeme setkat velmi často. Pro vizualizaci takto strukturovaných dat je možné využít knihovnu Matplotlib a její funkci imshow. Jedná se o přímočarou operaci, jejíž výsledek však nemusí být uspokojující (to ovšem do značné míry záleží na povaze dat):

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení matice
ascent = datasets.ascent()
 
 zobrazení matice
plt.imshow(ascent)
 
 uložení matice do rastrového obrázku
plt.savefig("datasets_2.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledkem bude obrázek v nepravých barvách:

Rastrový obrázek schodiště v nepravých barvách.

Obrázek 1: Rastrový obrázek schodiště v nepravých barvách. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

V případě rastrového obrázku, který obsahuje pixely ve stupních šedi, je nutné při vykreslení použít nepovinný parametr cmap (color map) nastavený na hodnotu gray nebo binary nebo gray_r (což je, poněkud nepřesně řečeno, inverzní barvová paleta ke gray):

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení matice
ascent = datasets.ascent()
 
 zobrazení matice s volbou barvové palety
plt.imshow(ascent, cmap="gray")
 
 uložení matice do rastrového obrázku
plt.savefig("datasets_3.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Nyní bude výsledek vypadat takto:

Rastrový obrázek schodiště ve stupních šedi.

Obrázek 2: Rastrový obrázek schodiště ve stupních šedi.  

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Můžete ovšem použít libovolnou další barvovou paletu z následujícího seznamu:

Accent Accent_r Blues Blues_r
BrBG BrBG_r BuGn BuGn_r
BuPu BuPu_r CMRmap CMRmap_r
Dark2 Dark2_r GnBu GnBu_r
Grays Grays_r Greens Greens_r
Greys Greys_r OrRd OrRd_r
Oranges Oranges_r PRGn PRGn_r
Paired Paired_r Pastel1 Pastel1_r
Pastel2 Pastel2_r PiYG PiYG_r
PuBu PuBuGn PuBuGn_r PuBu_r
PuOr PuOr_r PuRd PuRd_r
Purples Purples_r RdBu RdBu_r
RdGy RdGy_r RdPu RdPu_r
RdYlBu RdYlBu_r RdYlGn RdYlGn_r
Reds Reds_r Set1 Set1_r
Set2 Set2_r Set3 Set3_r
Spectral Spectral_r Wistia Wistia_r
YlGn YlGnBu YlGnBu_r YlGn_r
YlOrBr YlOrBr_r YlOrRd YlOrRd_r
afmhot afmhot_r autumn autumn_r
berlin berlin_r binary binary_r
bone bone_r brg brg_r
bwr bwr_r cividis cividis_r
cool cool_r coolwarm coolwarm_r
copper copper_r cubehelix cubehelix_r
flag flag_r gist_earth gist_earth_r
gist_gray gist_gray_r gist_grey gist_grey_r
gist_heat gist_heat_r gist_ncar gist_ncar_r
gist_rainbow gist_rainbow_r gist_stern gist_stern_r
gist_yarg gist_yarg_r gist_yerg gist_yerg_r
gnuplot gnuplot2 gnuplot2_r gnuplot_r
gray gray_r grey grey_r
hot hot_r hsv hsv_r
inferno inferno_r jet jet_r
magma magma_r managua managua_r
nipy_spectral nipy_spectral_r ocean ocean_r
pink pink_r plasma plasma_r
prism prism_r rainbow rainbow_r
seismic seismic_r spring spring_r
summer summer_r tab10 tab10_r
tab20 tab20_r tab20b tab20b_r
tab20c tab20c_r terrain terrain_r
turbo turbo_r twilight twilight_r
twilight_shifted twilight_shifted_r vanimo vanimo_r
viridis viridis_r winter winter_r

Testovací obrázek reprezentovaný v pravých barvách

Další datovou sadou, kterou můžeme přímo použít, je testovací obrázek s rozlišením 1024×768 pixelů, který je ovšem tentokrát reprezentovaný v pravých barvách (true color). Jedná se o obrázek mývala, jehož originál je dostupný na adrese https://pixnio.com/fauna-animals/raccoons/raccoon-procyon-lotor:

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
 
 načtení matice
raccoon = datasets.face()
 
 zobrazení základních informací o matici
np.info(raccoon)

Po spuštění tohoto velmi jednoduchého skriptu se zobrazí základní informace o datové sadě. Vidíme, že se jedná o trojrozměrné pole s 768×1024×3 prvky. Nejdříve je uveden počet řádků, poté počet pixelů na řádku a nakonec počet barvových složek. Typ pixelů je opět uint8, tedy bajt(y) bez znaménka:

class:  ndarray
shape:  (768, 1024, 3)
strides:  (3072, 3, 1)
itemsize:  1
aligned:  True
contiguous:  True
fortran:  False
data pointer: 0x7f44729fe030
byteorder:  little
byteswap:  False
type: uint8
Poznámka: relativně snadným způsobem můžeme získat dvourozměrné matice s jednotlivými barvovými složkami.

Vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi

Rastrový obrázek reprezentovaný v pravých barvách je možné zobrazit buď opět v pravých barvách nebo ve stupních šedi. Podívejme se nejprve na první případ, který lze řešit následovně:

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení matice
raccoon = datasets.face()
 
 zobrazení matice s volbou barvové palety
plt.imshow(raccoon, cmap="gray")
 
 uložení matice do rastrového obrázku
plt.savefig("datasets_5.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek by měl vypadat takto:

Rastrový obrázek mývala v pravých barvách

Obrázek 3: Rastrový obrázek mývala v pravých barvách. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Můžeme si ovšem vyžádat původní obrázek přímo ve stupních šedi, tj. reprezentovaný dvourozměrnou maticí:

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení matice
raccoon = datasets.face(gray=True)
 
 zobrazení matice s volbou barvové palety
plt.imshow(raccoon, cmap="gray")
 
 uložení matice do rastrového obrázku
plt.savefig("datasets_5_gray.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek by měl nyní vypadat následovně:

Rastrový obrázek mývala ve stupních šedi

Obrázek 4: Rastrový obrázek mývala ve stupních šedi.  

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Datová sada s jednorozměrným signálem

Poslední datovou sadou nabízenou knihovnou SciPy, se kterou se dnes seznámíme, je jednorozměrné pole (tedy jinými slovy vektor) s EKG (resp. jediným signálem EKG). Toto pole získáme snadno:

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 zobrazení základních informací o signálu
np.info(ekg)

Z výpisu základních informací o poli je patrné, že obsahuje 108000 prvků typu float64 (což například v jazyce C odpovídá typu double). Při měření EKG byla použita vzorkovací frekvence 360 Hz a záznam je pětiminutový. To znamená, že počet vzorků je roven 360×5×60=108000, což přesně odpovídá počtu prvků vektoru:

class:  ndarray
shape:  (108000,)
strides:  (8,)
itemsize:  8
aligned:  True
contiguous:  True
fortran:  True
data pointer: 0x7f9d22556010
byteorder:  little
byteswap:  False
type: float64

Vizualizace načteného signálu

Zobrazení jednorozměrného signálu je většinou snadné, protože můžeme použít funkci nazvanou plot naimportovanou přímo z balíčku Matplotlib. V případě, že budeme chtít zobrazit všech 108000 vzorků (což ovšem nemusí být nejlepší nápad), lze postupovat přímočaře:

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 zobrazení signálu
plt.plot(ekg)
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("ekg_1.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledný průběh by měl vypadat následovně:

EKG, všechny vzorky

Obrázek 5: EKG, všechny vzorky. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Základní úpravy zobrazení: část signálu popř. každý n-tý vzorek

Konkrétně v případě ukázkového EKG může být výhodné si zobrazit pouze část signálu. K tomuto účelu se dá využít mnoha mechanismů. Pravděpodobně nejjednodušší je využití přetíženého operátoru indexování [] (provedení řezu – slice) tak, jak je to ukázáno v dalším příkladu, který zobrazí pouze první část signálu:

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 zobrazení části signálu
plt.plot(ekg[0:1000])
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("ekg_2.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Graf s průběhem EKG bude nyní přehlednější, i když stále nebudeme vidět každý vzorek (muselo by se změnit rozlišení výsledného obrázku):

EKG, prvních 1000 vzorků

Obrázek 6: EKG, prvních 1000 vzorků. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Alternativně si můžeme, například pro účely náhledu, nechat zobrazit každý n-tý vzorek. K tomuto účelu slouží opět operace řezu (slice), tentokrát doplněná o krok (step). Počáteční a koncový index se nemusí zadávat; pokud není zadán, doplní se za první index nula a signál se projde až do svého konce:

import scipy.datasets as datasets
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 zobrazení části signálu
plt.plot(ekg[::200])
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("ekg_3.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek:

EKG, každý dvoustý vzorek

Obrázek 7: EKG, každý dvoustý vzorek. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: ovšem v praxi může být lepší použít funkci pro resampling popsanou níže.

Balíček scipy.signal: zpracování signálů knihovnou SciPy

Jedním z nejpoužívanějších balíčků, které nalezneme v knihovně SciPy, je balíček nazvaný přímočaře scipy.signal. V tomto balíčku nalezneme funkce určené pro zpracování jednorozměrných i vícerozměrných signálů:

AME
    scipy.signal
 
DESCRIPTION
    =======================================
    Signal processing (:mod:`scipy.signal`)
    =======================================
 
    .. toctree::
       :hidden:
 
       signal.windows
 
    Convolution
    ===========
 
    .. autosummary::
       :toctree: generated/
 
       convolve           -- N-D convolution.
       correlate          -- N-D correlation.
       fftconvolve        -- N-D convolution using the FFT.
       oaconvolve         -- N-D convolution using the overlap-add method.
       convolve2d         -- 2-D convolution (more options).
       correlate2d        -- 2-D correlation (more options).
       sepfir2d           -- Convolve with a 2-D separable FIR filter.
       choose_conv_method -- Chooses faster of FFT and direct convolution methods.
       correlation_lags   -- Determines lag indices for 1D cross-correlation.
       ...
       ...
       ...

V dnešním článku se zaměříme na jednorozměrné signály; příště si ovšem ukážeme i práci se signály vícerozměrnými.

Funkce s realizací oken (window)

Při zpracování signálů se často pracuje s takzvanými okny. Jedná se o funkce, které mají mimo zadaný rozsah nulové hodnoty. Samotná funkce ale může být libovolná, dokonce ani nemusí být hladká. Nejjednodušším oknem je obdélníkové okno popř. okno trojúhelníkové, ovšem existuje celá řada dalších oken s více či méně spojitým průběhem. Jejich realizace (formou funkcí) je dostupná v podbalíčku nazvaném scipy.signal.windows:

NAME
    scipy.signal.windows
 
DESCRIPTION
    Window functions (:mod:`scipy.signal.windows`)
    ==============================================
 
    The suite of window functions for filtering and spectral estimation.
 
    .. currentmodule:: scipy.signal.windows
 
    .. autosummary::
       :toctree: generated/
 
       get_window              -- Convenience function for creating various windows.
 
       barthann                -- Bartlett-Hann window
       bartlett                -- Bartlett window
       blackman                -- Blackman window
       blackmanharris          -- Minimum 4-term Blackman-Harris window
       bohman                  -- Bohman window
       boxcar                  -- Boxcar window
       chebwin                 -- Dolph-Chebyshev window
       cosine                  -- Cosine window
       dpss                    -- Discrete prolate spheroidal sequences
       exponential             -- Exponential window
       flattop                 -- Flat top window
       gaussian                -- Gaussian window
       general_cosine          -- Generalized Cosine window
       general_gaussian        -- Generalized Gaussian window
       general_hamming         -- Generalized Hamming window
       hamming                 -- Hamming window
       hann                    -- Hann window
       kaiser                  -- Kaiser window
       kaiser_bessel_derived   -- Kaiser-Bessel derived window
       lanczos                 -- Lanczos window also known as a sinc window
       nuttall                 -- Nuttall's minimum 4-term Blackman-Harris window
       parzen                  -- Parzen window
       taylor                  -- Taylor window
       triang                  -- Triangular window
       tukey                   -- Tukey window

Průběh funkce, kterou okno reprezentuje, si pochopitelně můžeme zobrazit. Příkladem je Hannovo okno:

import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(win)
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("window_1.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Takto by měl vypadat výsledný graf okenní funkce:

Hannovo okno

Obrázek 8: Hannovo okno. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Podobně si můžeme nechat vypočítat a obrazit trojúhelníkové okno:

import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 filtr
win = signal.windows.triang(50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(win)
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("window_2.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek:

Trojúhelníkové okno

Obrázek 9: Trojúhelníkové okno. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

A do třetice si ukažme výpočet a zobrazení Lanczosova okna:

import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 filtr
win = signal.windows.lanczos(50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(win)
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("window_3.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Tentokrát by měl výsledek vypadat takto:

Lanczosovo okno

Obrázek 10: Lanczosovo okno. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Konvoluce jednorozměrných signálů

Velmi často volanou operací, která se při zpracování signálů používá, je konvoluce (convolution). Ta může být provedena jak pro jednorozměrné signály (zvukové filtry atd.), tak i pro vícerozměrné signály (známé jsou konvoluční filtry v oblasti zpracování obrazu). Konvoluci dvou signálů, typicky zpracovávaného signálu a konvolučního jádra, lze vypočítat s využitím funkce nazvané přímočaře convolve:

Help on function convolve in module scipy.signal._signaltools:
 
convolve(in1, in2, mode='full', method='auto')
    Convolve two N-dimensional arrays.
 
    Convolve `in1` and `in2`, with the output size determined by the
    `mode` argument.
 
    Parameters
    ----------
    in1 : array_like
        First input.
    in2 : array_like
        Second input. Should have the same number of dimensions as `in1`.
    mode : str {'full', 'valid', 'same'}, optional
        A string indicating the size of the output:
 
        ``full``
           The output is the full discrete linear convolution
           of the inputs. (Default)
        ``valid``
           The output consists only of those elements that do not
           rely on the zero-padding. In 'valid' mode, either `in1` or `in2`
           must be at least as large as the other in every dimension.
        ``same``
           The output is the same size as `in1`, centered
           with respect to the 'full' output.
    method : str {'auto', 'direct', 'fft'}, optional
        A string indicating which method to use to calculate the convolution.
 
        ``direct``
           The convolution is determined directly from sums, the definition of
           convolution.
        ``fft``
        ...
        ...
        ...

Příklad konvoluce signálu s okny

V dnešním článku používáme v demonstračních příkladech především jednorozměrný signál se záznamem EKG. Tento signál využijeme i při výpočtu konvoluce, konkrétně konvoluce tohoto signálu s okenními funkcemi (resp. se signály, které jsou pomocí těchto funkcí vypočteny). První příklad vypočte konvoluci EKG s Hannovým oknem:

import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 1000 vzorků
ekg = ekg[0:1000]
 
 filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
 výpočet konvoluce
filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(filtered, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("convolve_1d_1.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek:

Konvoluce EKG s Hannovým oknem

Obrázek 11:  Konvoluce EKG s Hannovým oknem.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Zobrazit si můžeme jak průběh původního signálu, tak i výsledku konvoluce:

import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 1000 vzorků
ekg = ekg[0:1000]
 
 filtr
win = signal.windows.hann(50)
 
 výpočet konvoluce
filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win)
 
 vykreslení původního i výsledného signálu
plt.plot(ekg)
plt.plot(filtered, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("convolve_1d_2.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Nyní získáme graf se dvěma průběhy:

Konvoluce EKG s Hannovým oknem, zobrazení původního signálu i výsledku konvoluce

Obrázek 12:  Konvoluce EKG s Hannovým oknem, zobrazení původního signálu i výsledku konvoluce.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Konvoluce EKG s trojúhelníkovým oknem:

import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 1000 vzorků
ekg = ekg[0:1000]
 
 filtr
win = signal.windows.triang(50)
 
 výpočet konvoluce
filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win)
 
plt.plot(filtered, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("convolve_1d_3.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek bude v tomto případě vypadat následovně:

Konvoluce EKG s trojúhelníkovým oknem

Obrázek 13:  Konvoluce EKG s trojúhelníkovým oknem.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Porovnání konvolucí s různými okenními funkcemi

Pochopitelně můžeme porovnat i výsledek konvolucí EKG s různými okenními funkcemi, a to jak numericky, tak i vizuálně:

import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 1000 vzorků
ekg = ekg[0:1000]
 
 filtry
win1 = signal.windows.triang(50)
win2 = signal.windows.hann(50)
 
 výpočet konvoluce
filtered1 = signal.convolve(ekg, win1, mode="same") / sum(win1)
filtered2 = signal.convolve(ekg, win2, mode="same") / sum(win2)
 
plt.plot(filtered1, "b")
plt.plot(filtered2, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("convolve_1d_4.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek porovnání v numerické podobě (pouze několik prvních vzorků):

-0.095 -0.094
-0.103 -0.102
-0.110 -0.110
-0.117 -0.117
-0.123 -0.125
-0.130 -0.132
-0.136 -0.139
-0.142 -0.146
-0.147 -0.153
-0.153 -0.159
-0.158 -0.164
-0.163 -0.170
-0.168 -0.175
-0.173 -0.179
-0.177 -0.183
-0.180 -0.187
-0.184 -0.190
-0.187 -0.192
-0.190 -0.195
-0.193 -0.197
-0.195 -0.198
-0.197 -0.199
-0.198 -0.201
-0.200 -0.201
-0.201 -0.202
-0.201 -0.203
-0.201 -0.203
-0.202 -0.203
-0.202 -0.204
-0.202 -0.204
-0.201 -0.203
-0.201 -0.203
-0.201 -0.203
-0.200 -0.202
-0.200 -0.202
-0.199 -0.201
-0.198 -0.200
-0.197 -0.199
-0.196 -0.198
-0.194 -0.196
-0.193 -0.195
-0.191 -0.193
-0.188 -0.191
-0.186 -0.189
-0.183 -0.186
-0.179 -0.184
-0.176 -0.180
-0.172 -0.177
-0.168 -0.173
-0.164 -0.169
-0.159 -0.165
-0.155 -0.160
-0.150 -0.155
-0.144 -0.149
-0.139 -0.143
-0.133 -0.137
-0.127 -0.130
-0.120 -0.123
-0.114 -0.116
-0.107 -0.109
-0.101 -0.102
-0.094 -0.094
-0.087 -0.087
-0.081 -0.079
-0.074 -0.072
-0.068 -0.065
-0.062 -0.058
-0.057 -0.052
-0.052 -0.046
-0.047 -0.040
-0.043 -0.035
-0.039 -0.030
-0.035 -0.026
-0.033 -0.023
-0.030 -0.020
-0.029 -0.019
-0.027 -0.018
-0.027 -0.017
-0.026 -0.018
-0.026 -0.018
-0.026 -0.020
-0.027 -0.022
-0.028 -0.024
-0.029 -0.026
-0.030 -0.029
-0.032 -0.032
-0.033 -0.035
-0.034 -0.037
-0.036 -0.040
-0.037 -0.042
-0.039 -0.044
-0.040 -0.046
-0.041 -0.047
-0.042 -0.048
-0.043 -0.048
-0.043 -0.048
-0.043 -0.048
-0.043 -0.047
-0.042 -0.046
-0.041 -0.045

Výsledek porovnání ve vizuální podobě:

Porovnání výsledků dvou konvolucí s různými okny

Obrázek 14:  Porovnání výsledků dvou konvolucí s různými okny.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Převzorkování (resampling)

Další poměrně často používanou operací je převzorkování, který je v knihovně SciPy realizován funkcí nazvanou scipy.signal.resample. Tuto operaci lze provádět několika způsoby (v časové či frekvenční oblasti) a může se současně aplikovat i vhodné okno:

resample(x, num, t=None, axis=0, window=None, domain='time')
    Resample `x` to `num` samples using the Fourier method along the given `axis`.
 
    The resampling is performed by shortening or zero-padding the FFT of `x`. This has
    the advantages of providing an ideal antialiasing filter and allowing arbitrary
    up- or down-sampling ratios. The main drawback is the requirement of assuming `x`
    to be a periodic signal.
 
    Parameters
    ----------
    x : array_like
        The input signal made up of equidistant samples. If `x` is a multidimensional
        array, the parameter `axis` specifies the time/frequency axis. It is assumed
        here that ``n_x = x.shape[axis]`` specifies the number of samples and ``T`` the
        sampling interval.
    num : int
        The number of samples of the resampled output signal. It may be larger or
        smaller than ``n_x``.
    t : array_like, optional
        If `t` is not ``None``, then the timestamps of the resampled signal are also
        returned. `t` must contain at least the first two timestamps of the input
        signal `x` (all others are ignored). The timestamps of the output signal are
        determined by ``t[0] + T * n_x / num * np.arange(num)`` with
        ``T = t[1] - t[0]``. Default is ``None``.
    axis : int, optional
        The time/frequency axis of `x` along which the resampling take place.
        The Default is 0.
    window : array_like, callable, string, float, or tuple, optional
        If not ``None``, it specifies a filter in the Fourier domain, which is applied
        before resampling. I.e., the FFT ``X`` of `x` is calculated by
        ``X = W * fft(x, axis=axis)``. ``W`` may be interpreted as a spectral windowing
        function ``W(f_X)`` which consumes the frequencies ``f_X = fftfreq(n_x, T)``.
    ...
    ...
    ...

První (naivní) ukázka resamplingu

Pokusme se nyní získat prvních 250 vzorků EKG a převzorkovat tuto část signálu do podoby pouze s padesáti vzorky. Vlastně tak snižujeme vzorkovací frekvenci, ovšem na již existujícím signálu. Výsledné signály (původní i převzorkovaný) následně vykreslíme:

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 250 vzorků
ekg = ekg[0:250]
 
 resampling
resampled = signal.resample(ekg, 50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(ekg, "b")
plt.plot(resampled, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("resample_1.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Výsledek ovšem nebude dokonalý, protože na x-ové ose nepoužíváme stejné jednotky (nový signál má mnohem menší množství vzorků, než signál původní):

Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného

Obrázek 15: Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Oprava jednotek na x-ové ose

Našim cílem bude zobrazit jak původní úsek EKG, tak i jeho převzorkovanou variantu se stejnými časovými jednotkami na x-ové ose. To se provede relativně snadno – konkrétně předáním vektoru s x-ovými souřadnicemi do funkce matplotlib.pyplot.plot. Vektor musí pro oba signály začínat a končit stejnými hodnotami, ovšem počet hodnot (a krok mezi nimi) bude pochopitelně odlišný:

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 250 vzorků
ekg = ekg[0:250]
 
 resampling
resampled = signal.resample(ekg, 50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(ekg)), ekg, "b")
plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(resampled)), resampled, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("resample_2.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Nyní bude výsledek téměr korektní, ovšem jen téměř (liší se koncové body a proto jsou signály v částečně odlišném měřítku):

Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného po převedení na stejnou časovou základnu

Obrázek 16:  Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného po převedení na stejnou časovou základnu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Korektní varianta ve vektorech s x-ovými souřadnicemi vynechává poslední hodnotu, takže signály nebudou končit ve stejném čase (to nám však nevadí, spíš naopak – nedojde k protažení jednoho ze signálů):

import numpy as np
import scipy.datasets as datasets
import scipy.signal as signal
 
import matplotlib.pyplot as plt
 
 načtení signálu
ekg = datasets.electrocardiogram()
 
 jen prvních 250 vzorků
ekg = ekg[0:250]
 
 resampling
resampled = signal.resample(ekg, 50)
 
 vykreslení výsledného signálu
plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(ekg), endpoint=False), ekg, "b")
plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(resampled), endpoint=False), resampled, "r")
 
 uložení grafu s průběhem signálu
plt.savefig("resample_3.png")
 
 zobrazení grafu
plt.show()

Grafický výsledek:

Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného po převedení na stejnou časovou základnu, zarovnání konců obou signálů

Obrázek 17:  Výsledek převzorkování - zobrazení původního signálu i signálu převzorkovaného po převedení na stejnou časovou základnu, zarovnání konců obou signálů.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Můžeme provést i numerické ověření:

import numpy as np
 
x1 = np.linspace(0, 1000, 10)
x2 = np.linspace(0, 1000, 20)
 
print(x1)
print(x2)
 
x1 = np.linspace(0, 1000, 10, endpoint=False)
x2 = np.linspace(0, 1000, 20, endpoint=False)
 
print(x1)
print(x2)

Obě dvojice vektorů se budou lišit. Povšimněte si sice stejné délky vektorů, ovšem odlišného kroku i jiných koncových hodnot:

[   0.          111.11111111  222.22222222  333.33333333  444.44444444
  555.55555556  666.66666667  777.77777778  888.88888889 1000.        ]
[   0.           52.63157895  105.26315789  157.89473684  210.52631579
  263.15789474  315.78947368  368.42105263  421.05263158  473.68421053
  526.31578947  578.94736842  631.57894737  684.21052632  736.84210526
  789.47368421  842.10526316  894.73684211  947.36842105 1000.        ]

vs.:

[  0. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.]
[  0.  50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650.
 700. 750. 800. 850. 900. 950.]

Manipulace se signály ve frekvenční oblasti

Funkce, které jsme si až doposud ukázali, jsou určeny pro zpracování signálů v časové oblasti. Ovšem knihovna SciPy (pochopitelně) obsahuje i funkce, které dokážou zpracovat signály v oblasti frekvenční. Do této kategorie patří především funkce provádějící rychlou Fourierovu transformaci (FFT – Fast Fourier Transform), diskrétní sinovou transformací (tu jsem popravdě nikdy neviděl použitou v praxi) a taktéž diskrétní kosinovou transformaci (DCT – Discrete Cosine Transform), s níž jsme se kdysi seznámili v souvislosti s grafickým formátem JPEG (viz též odkazy uvedené na konci článku). S těmito transformacemi, které je možné provádět jak s jednorozměrnými signály, tak i se signály vícerozměrnými, se podrobněji seznámíme v navazujícím článku.

Repositář s demonstračními příklady

# Příklad Stručný popis Adresa příkladu
1 pyproject.toml projektový soubor používaný všemi demonstračními příklady https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/pyproject.toml
       
2 help.py zobrazení nápovědy k celé knihovně SciPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help.py
3 help_linalg.py zobrazení nápovědy k modulu linalg, který je součástí SciPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help_linalg.py
       
4 determinant0.py nápověda k funkci linalg.det https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant0.py
5 determinant1.py výpočet determinantu běžné regulární matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant1.py
6 determinant2.py výpočet determinantu nulové matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant2.py
7 determinant3.py výpočet determinantu singulární matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant3.py
8 determinant4.py výpočet determinantu v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant4.py
9 determinant5.py výpočet determinantu singulární matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/determinant5.py
       
10 inverse0.py nápověda k funkci linalg.inv https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse0.py
11 inverse1.py výpočet inverzní matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse1.py
12 inverse2.py výpočet inverzní matice k nulové matici https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse2.py
13 inverse3.py výpočet inverzní matice k singulární matici https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse3.py
14 inverse4.py výpočet inverzní matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/inverse4.py
       
15 matrix_mul.py maticový součin založený na operátoru @ definovaného v NumPy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul.py
16 matrix_mul_inv.py důkaz, že byla vypočtena korektní inverzní matice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul_inv.py
17 matrix_mul_inv2.py důkaz, že byla vypočtena korektní inverzní matice v oboru komplexních čísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_mul_inv2.py
       
18 solve0.py zobrazení nápovědy k funkci linalg.solve https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve0.py
19 solve1.py vyřešení triviálního případu: jedna rovnice o jedné neznámé https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve1.py
20 solve2.py vyřešení systému dvou lineárních rovnic o dvou neznámých https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve2.py
21 solve3.py vyřešení systému tří lineárních rovnic o třech neznámých https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve3.py
22 solve4.py situace, která nastane, pokud je nějaká rovnice lineární kombinací jiných rovnic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve4.py
23 solve5.py situace, která nastane, pokud je nějaká rovnice lineární kombinací jiných rovnic https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/solve5.py
       
20 vector_norm0.py zobrazení nápovědy k funkci linalg.norm https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm0.py
21 vector_norm1.py výpočet výchozí normy vektoru (Eukleidovská vzdálenost) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm1.py
22 vector_norm2.py výpočet dalších norem vektoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/vector_norm2.py
       
23 matrix_norm1.py výpočet norem matice: maximová a minimová norma https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm1.py
24 matrix_norm2.py výpočet norem matice: největší a nejmenší hodnota pro Eukleidovské vzdálenosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm2.py
25 matrix_norm3.py výpočet norem matice: největší a nejmenší hodnota pro Eukleidovské vzdálenosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm3.py
26 matrix_norm4.py výpočet norem matice: Frobeniův skalární součin https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/matrix_norm4.py
       
27 random_points.py pseudonáhodně rozmístěné body v rovině https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/random_points.py
       
28 linear_regression0.py nápověda k funkci scipy.stats.linregres https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression0.py
29 linear_regression1.py lineární regrese pro body náhodně rozmístěné okolo úsečky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression1.py
30 linear_regression2.py lineární regrese, ovšem s body, které jsou blíže úsečce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression2.py
31 linear_regression3.py lineární regrese, ovšem s body zcela náhodně rozmístěnými po ploše https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/linear_regression3.py
       
32 cubic_spline0.py nápověda ke třídě scipy.interpolate.CubicSpline https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline0.py
33 cubic_spline1.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline1.py
34 cubic_spline2.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky i její první derivace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline2.py
35 cubic_spline3.py konstrukce a zobrazení kubické spline křivky i její první, druhé a třetí derivace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline3.py
36 cubic_spline4.py čtvrtá derivace kubické spline křivky je nulová https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline4.py
37 cubic_spline5.py aproximace kružnice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/cubic_spline5.py
       
38 smoothing_spline0.py nápověda k funkci scipy.interpolate.make_smo­othing_spline https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline0.py
39 smoothing_spline1.py proložení bodů křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline1.py
40 smoothing_spline2.py proložení bodů křivkou, větší rozptyl bodů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline2.py
41 smoothing_spline3.py nastavení různých parametrů křivky (větší počet bodů) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline3.py
42 smoothing_spline4.py nastavení různých parametrů křivky (menší počet bodů) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/smoothing_spline4.py
       
43 curve_fit0.py nápověda k funkci scipy.optimize.curve_fit https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit0.py
44 curve_fit1.py proložení bodů přímkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit1.py
45 curve_fit2.py proložení bodů parabolou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit2.py
46 curve_fit3.py proložení bodů sinusovkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/curve_fit3.py
       
47 comparison1.py porovnání kubické spline a „smoothing spline“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/comparison1.py
48 comparison2.py porovnání kubické spline a „smoothing spline“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/comparison2.py
       
49 datasets0.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.datasets https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets0.py
50 datasets1.py načtení datové sady s obrázkem ve stupních šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets1.py
51 datasets2.py vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets2.py
52 datasets3.py vizualizace testovacího obrázku ve stupních šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets3.py
53 datasets4.py načtení datové sady s obrázkem v pravých barvách https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets4.py
54 datasets5.py vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets5.py
55 datasets6.py načtení datové sady s jednorozměrným signálem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets6.py
56 datasets7.py vizualizace načteného signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets7.py
57 datasets8.py základní úpravy zobrazení: výběr části signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets8.py
58 datasets9.py základní úpravy zobrazení: výběr každého n-tého vzorku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/datasets9.py
       
59 help_signal.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.signal https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/help_signal.py
       
60 window0.py zobrazení nápovědy k modulu scipy.signal.windows https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window0.py
61 window1.py zobrazení průběhu Hannova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window1.py
62 window2.py zobrazení průběhu trojúhelníkového okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window2.py
63 window3.py zobrazení průběhu Lanczosova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/window3.py
       
64 convolve_1d0.py zobrazení nápovědy k funkci scipy.signal.convolve https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d0.py
65 convolve_1d1.py konvoluce signálu a Hannova okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d1.py
66 convolve_1d2.py konvoluce signálu a Hannova okna: porovnání výsledku s originálem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d2.py
67 convolve_1d3.py konvoluce signálu a trojúhelníkového okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d3.py
68 convolve_1d4.py porovnání dvou výsledků konvoluce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/convolve_1d4.py
       
69 resample0.py zobrazení nápovědy k funkci scipy.signal.resample https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample0.py
70 resample1.py resampling jednorozměrného signálu: naivní varianta zobrazení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample1.py
71 resample2.py oprava jednotek na x-ové ose po resamplingu (první přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample2.py
72 resample3.py oprava jednotek na x-ové ose po resamplingu (druhé přiblížení) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/scipy-lib/resample3.py

Autor článku

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

