Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (21. 1. 2026): převeďte jazyk na shellové příkazy

Softwarová sklizeň (21. 1. 2026): převeďte jazyk na shellové příkazy

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Středeční sonda do světa softwaru. Podíváme se na alternativu Gitu, editor Markdownu a strukturovaných souborů, nástroj pro sjednocení CI/CD pipeline z různých providerů a AI asistenta.

Gitoxide

Gitoxide je implementace Gitu, která slouží primárně jako knihovna (gix) pro integraci Git funkcionality do aplikací, sekundárně nabízí CLI nástroje gix (plumbing) a ein (porcelain).

Projekt pokrývá většinu klíčových Git operací, od práce s objekty, refy a indexem až po diffy, merge, rebase nebo práci s pack soubory. Důraz je kladen na paralelismus, konzistenci dat na disku a kompatibilitu s existujícím Git formátem.

Gitoxide

github.com/GitoxideLabs/gitoxide, 0.49.0

Ferrite

Ferrite je nativní editor pro Markdownu a strukturované formáty (JSON, YAML, TOML, CSV), postavený na Rustu a egui. Nabízí WYSIWYG Markdown editaci, split view, zen mód, stromové zobrazení dat, Mermaid diagramy a vestavěný CSV/TSV viewer.

Ferrite

github.com/OlaProeis/Ferrite, 0.2.5

Pipedash

Pipedash sjednocuje CI/CD pipeline z různých platforem (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Buildkite, Tekton, ArgoCD aj.) do jednoho rozhraní. Je dostupný jako desktop aplikace (Tauri), webová aplikace nebo Docker deployment.

Vše běží lokálně, bez telemetrie, s možností šifrovaného ukládání tokenů (keyring, SQLite, PostgreSQL). Umožňuje sledování stavu pipeline, historii běhů, opakování buildů, rušení běžících jobů i spouštění workflow s parametry. Architektura je pluginová, takže přidání nového CI/CD backendu je relativně přímočaré.

Pipedash

github.com/hcavarsan/pipedash, 0.1.1

Shell-AI

Shell-AI je CLI nástroj, který převádí přirozený jazyk na shellové příkazy a zároveň umí existující příkazy srozumitelně vysvětlit. Podporuje více AI providerů (OpenAI, Azure, Groq, Ollama, Mistral), funguje vícejazyčně a nabízí integraci přímo do shellu včetně klávesových zkratek.

Je distribuován jako jeden binární soubor bez runtime závislostí a hodí se jak pro interaktivní použití, tak pro skriptování přes JSON výstup.

UX Day 26 Early

Shell AI

github.com/Deltik/shell-ai, 0.5.2

Blbinka

Oficiální dokumentace a návod k použití nejmenované profesní sítě.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jiří Sluka

Dále u nás najdete

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI