Softwarová sklizeň (21. 1. 2026): převeďte jazyk na shellové příkazy

Gitoxide
Gitoxide je implementace Gitu, která slouží primárně jako knihovna (gix) pro integraci Git funkcionality do aplikací, sekundárně nabízí CLI nástroje gix (plumbing) a ein (porcelain).
Projekt pokrývá většinu klíčových Git operací, od práce s objekty, refy a indexem až po diffy, merge, rebase nebo práci s pack soubory. Důraz je kladen na paralelismus, konzistenci dat na disku a kompatibilitu s existujícím Git formátem.
github.com/GitoxideLabs/gitoxide, 0.49.0
Ferrite
Ferrite je nativní editor pro Markdownu a strukturované formáty (JSON, YAML, TOML, CSV), postavený na Rustu a egui. Nabízí WYSIWYG Markdown editaci, split view, zen mód, stromové zobrazení dat, Mermaid diagramy a vestavěný CSV/TSV viewer.
github.com/OlaProeis/Ferrite, 0.2.5
Pipedash
Pipedash sjednocuje CI/CD pipeline z různých platforem (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Buildkite, Tekton, ArgoCD aj.) do jednoho rozhraní. Je dostupný jako desktop aplikace (Tauri), webová aplikace nebo Docker deployment.
Vše běží lokálně, bez telemetrie, s možností šifrovaného ukládání tokenů (keyring, SQLite, PostgreSQL). Umožňuje sledování stavu pipeline, historii běhů, opakování buildů, rušení běžících jobů i spouštění workflow s parametry. Architektura je pluginová, takže přidání nového CI/CD backendu je relativně přímočaré.
github.com/hcavarsan/pipedash, 0.1.1
Shell-AI
Shell-AI je CLI nástroj, který převádí přirozený jazyk na shellové příkazy a zároveň umí existující příkazy srozumitelně vysvětlit. Podporuje více AI providerů (OpenAI, Azure, Groq, Ollama, Mistral), funguje vícejazyčně a nabízí integraci přímo do shellu včetně klávesových zkratek.
Je distribuován jako jeden binární soubor bez runtime závislostí a hodí se jak pro interaktivní použití, tak pro skriptování přes JSON výstup.
github.com/Deltik/shell-ai, 0.5.2
Blbinka
