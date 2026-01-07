Softwarová sklizeň (7. 1. 2026): sémanticky smysluplné zobrazení rozdílů v kódu

diffsitter
diffsitter je expertní nástroj založený na abstraktním syntaktickém stromu (AST), který vytváří sémanticky smysluplné diffy kódu. Místo hrubého textového porovnávání ignoruje rozdíly ve formátování a odráží pouze změny významu ve zdrojových souborech.
Díky parserům z projektu Tree-Sitter podporuje řadu jazyků včetně Bash, C/C++, Pythonu, Rustu či TypeScriptu.
Výstup je přehledný i pro velké změny, protože nástroj zná syntaxi a strukturu kódu. Konfiguraci lze přizpůsobit pomocí filtrace AST uzlů a lze generovat shell completions nebo použít s
git difftool, což z něj dělá praktický doplněk verzovacího workflow. Instalace probíhá buď skrze
cargo, Homebrew, AUR balíčky nebo Docker.
github.com/afnanenayet/diffsitter, 0.9.0
Bookokrat
Bookokrat je terminálová čtečka souborů ve formátu EPUB s rozděleným zobrazením knihovny a obsahu. Podporuje kompletní navigaci v tabulce obsahu, vyhledávání v rámci kapitol i celé knihy, automatické záložky a ovládání ve stylu Vim. Kromě textů zvládá i obrázky a MathML, což v terminálovém prostředí není obvyklé.
Uživatelé mohou přidávat inline poznámky, zvýrazňovat text a spouštět externí prohlížeč pro obrázky nebo odkazy. Bookokrat nabízí různé motivy barev, nastavení okrajů a režim „zen“.
github.com/bugzmanov/bookokrat, 0.2.2
whis
whis je jednoduchý nástroj pro převod hlasu na text s různými možnostmi backendů, od cloudových API až po lokální modely jako Whisper nebo Parakeet. Primárně cílí na vývojářské a AI workflow: nahraný text lze přímo vložit do schránky, použít jako prompt v AI asistentech nebo zpracovat pro převod na e-mail či kód.
Podpora hotkey režimu umožňuje začít nahrávat kdykoliv pomocí klávesové zkratky. Whis je dostupný jako Rust/Cargo balíček nebo jako předkompilované binárky a funguje na Linuxu, macOS i Windows. Pro cloudové přepisy je třeba API klíč. Naopak lokální režim dokáže zpracovat zvuk bez externích služeb.
github.com/frankdierolf/whis, 0.6.4
sloc-guard
sloc-guard je nástroj zaměřený na udržování kvality kódu kontrolou objektivních limitů, jako je počet řádek (SLOC) nebo struktura adresářů. Na rozdíl od běžných čítačů řádek nejen reportuje data, ale způsobí chybu sestavení, pokud jsou překročeny konfigurované limity.
Nástroj podporuje kontrolu změn jen v diffech nebo staged stavu, generuje SARIF/HTML/JSON reporty a umožňuje definovat vlastní pravidla pro složitost projektu i hloubku adresářů. Sloc-guard se dá integrovat do CI pipeline a udržuje konzistenci struktury i velikosti souborů během vývoje.
github.com/doraemonkeys/sloc-guard, 0.3.1
Blbinka
Na sítích se šíří Great Meme Reset 2026, internetová nostalgická vlna, která si dělá legraci z „brainrot“ meme a snaží se znovu oživit klasiky jako Nyan Cat nebo Big Chungus, protože podle části komunity byly staré meme jednodušší a vtipnější než některé moderní ironicky generované výtvory.