Softwarová sklizeň (26. 12. 2025): zabijte neposlušné procesy obsazující porty

Jiří Sluka
Dnes
Autor: Depositphotos
Pravidelná středeční sonda do světa softwaru. Dnes se podíváme na převod profilovacích dat do FlameGraph, zapíšeme poznámky v Markdown, budeme spravovat GitHub SSH klíče a nakonec uvolníme obsazené porty.

gperf2flamegraph

gperf2flamegraph (g2f) je nástroj napsaný v Rustu, který převádí výstupy CPU profilování z Google gperftools do formátu flamegraph pro vizualizaci. Umožňuje tak snadno analyzovat výkon aplikací a odhalit výkonově náročné části kódu.

Nástroj podporuje demanglování symbolů, generování SVG a textového výstupu, různé možnosti zjednodušení symbolů a přizpůsobení výstupu pro další zpracování.

github.com/Emin017/gperf2flamegraph, 0.1.0

GitHub SSH Manager

GitHub SSH Manager je nástroj napsaný v Go s Fyne, který umožňuje snadno spravovat více SSH klíčů pro githubové účty. Můžete generovat klíče, zobrazovat veřejné klíče, nahrávat je na GitHub, testovat SSH spojení, spravovat konfiguraci ~/.ssh/config a sledovat všechny operace v integrovaném logu aktivit.

GitHub SSH Manager

Nástroj podporuje vícenásobné účty, export logů a krokové instrukce přímo v aplikaci.

github.com/Sarwarhridoy4/github-ssh-manager, 2.0.0

NoteX

NoteX je minimalistický, lokálně orientovaný editor poznámek založený na Markdownu. Podporuje cloudové úložiště (OneDrive, Google Drive, Dropbox), umožňuje organizovat poznámky pomocí hashtagů, rychle je vyhledávat (fuzzy search) a psát v GitHub Flavored Markdown (GFM). Je navržen tak, aby byl lehký a šetřil systémové zdroje.

NoteX

github.com/usenotex/notex, 0.7.1

KillPort

KillPort je nástroj pro rychlé uvolnění obsazených síťových portů. Umožňuje vypsat všechny aktivní porty, zabít procesy na konkrétních portech nebo hromadně ukončit všechny běžící procesy naslouchající na portech.

Podporuje jednoduché příkazy jako killport list pro zobrazení aktivních portů, killport <port>  pro ukončení konkrétního procesu a killport all pro zabití všech procesů používajících porty.

github.com/tarantino19/killport, 1.0.0

Blbinka

Když produkční server zkolabuje, není třeba panikařit. Trocha kreativity zamaskuje i to, že má celé IT oddělení o svátcích dovolenou.

