Softwarová sklizeň (26. 11. 2025): terminálový emulátor s pokročilým správcem SSH

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Pravidelná středeční sonda do světa softwaru. Dnes vyzkoušíme alternativu k Obsidianu, pomocníka pro konverzi Markdownu do PDF, bezpečnostní skener Android aplikací s integracemi VT/Koodous a nakonec terminál se správcem SSH.

Kerminal

Kerminal je terminálový emulátor s pokročilým správcem SSH. Kombinuje standardní funkce lokálního terminálu (více tabů, split layout, WebGL akcelerovaný rendering přes term.js, podporu Unicode 11) s robustním řízením SSH připojení. Umožňuje práci s klíči, profily, proxy, port-forwardingem (lokální, vzdálený i SOCKS/Dynamic) a testováním připojení.

Konfigurace je uchovávána šifrovaně pomocí AES-256-GCM s odvozením klíče přes Argon2. Nechybí možnost nahrávání terminálových relací ve formátu asciicast a jejich zpětné přehrávání.

Kerminal

github.com/klpod221/kerminal, 2.4.6

Lokus

Lokus je správce poznámek v Markdownu. Vedle klasického editoru nabízí vestavěné databázové pohledy, 2D/3D znalostní graf, vlastní canvas, nativní AI integraci přes MCP server a fulltextové vyhledávání postavené na vlastním Quantum indexu.

Veškerá data jsou uložena lokálně v JSON struktuře nebo volitelně v SQLite. Kromě běžného psaní podporuje také wikilinky, LaTeX, grafové náhledy, strukturované tabulky, automatické generování databází, AI asistenty a vizuální organizaci poznámek přes canvas.

Lokus

github.com/lokus-ai, 1.3.3

apkingo

apkingo je nástroj pro statickou analýzu Android APK balíčků, který kombinuje lokální rozbor struktury aplikace s daty z externích bezpečnostních platforem. Umí extrahovat kompletní metadata aplikace (balíček, verze, SDK apod.), seznam všech požadovaných oprávnění, kryptografické otisky (MD5, SHA1, SHA256) i detaily podpisového certifikátu.

Díky integraci s VirusTotal a Koodous doplňuje výsledky o reputaci souboru, komunitní signály, detekce malwaru, YARA/Sigma pravidla a automatickou analýzu Androguardu.

apkingo

github.com/andpalmier/apkingo, 2.0.1

Tideflow

Tideflow je nástroj pro konverzi Markdownu do PDF pomocí vestavěného Typst kompilátoru. Editor postavený na CodeMirror 6 nabízí real-time synchronizaci mezi textem a náhledem PDF a podporuje kompletní sadu prvků Markdown (kód, matematiku, tabulky, obrázky, seznamy, nadpisy, komentáře i zalomení).

Program poskytuje řadu předpřipravených témat Typst, automatické generování obsahu, konfiguraci okrajů, metadat nebo číslování sekcí.

Tideflow

github.com/BDenizKoca/Tideflow-md-to-pdf, 1.3.4

Blbinka

YouTube pochopil, že jeho algoritmus je jako známý, který vás jednou viděl sledovat video o zahradničení a od té doby je přesvědčený, že chcete založit botanickou zahradu.

