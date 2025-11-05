Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (5. 11. 2025): zjistěte informace o svém displeji

Softwarová sklizeň (5. 11. 2025): zjistěte informace o svém displeji

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa svobodného softwaru. Dnes uděláme něco s našimi návyky, zkomprimujeme si videa, proklepneme si kvality displejů a necháme si vyvěštit odpovědi na naše otázky.

Table Habit

Pomocí Flutteru vytvořená aplikace, která vám pomáhá vytvářet, spravovat a sledovat vaše mikro návyky. Aby aplikace mohla efektivně sledovat vaše mikro návyky, využívá kompletní sadu takzvaných růstových křivek a grafů a bodovací systém, který hodnotí jak pozitivní, tak negativní návyky.

Aplikace poskytuje uživatelům různé barvy, které jsou užitečné pro rozlišení různých typů návyků. Každý návyk lze přizpůsobit pomocí názvu, typu, barvy, denního cíle, jednotky denního cíle, frekvence, data zahájení a předpokládaného času dokončení.

Table Habit 

github.com/FriesI23/mhabit, 1.20.0

Constrict

Aplikace pro Linux, která vám umožní komprimovat videa na požadovanou velikost souboru. Nabízí automatický výpočet průměrné přenosové rychlosti, rozlišení, snímkové frekvence a kvality zvuku. Na výběr máte použití kodeků H.264, HEVC, AV1 a VP9. GTK rozhraní je moderní a velmi jednoduché a celý pracovní postup je velmi přímočarý. Aplikace je navržena tak, aby zachovala co nejvyšší kvalitu pro jakoukoli zvolenou velikost souboru.

Constrict 

github.com/Wartybix/Constrict, 25.10

Dippi

Malá linuxová aplikace, která vám umožní vypočítat informace o displeji, jako je DPI (body na palec) a poměr stran. Je to skvělý nástroj, který se hodí, pokud právě uvažujete o koupi nového notebooku nebo externího monitoru. Jeho fungování je úžasně jednoduché: stačí zadat několik údajů, jako je poměr stran, DPI a několik dalších detailů, a aplikace vám řekne, zda je hustota displeje vhodná, nebo ne.

Úplný seznam výsledků zahrnuje „Velmi nízké DPI“, „Poměrně nízké DPI“, „Ideální pro LoDPI“, „Potenciálně problematické“, „Ideální pro HiDPI“, „Poměrně vysoké pro HiDPI“ a „Příliš vysoké DPI“. Umožňuje také samostatně vypočítat hustotu zobrazení pro notebooky i stolní monitory. 

Dippi

github.com/cassidyjames/dippi, 4.1.1

Clairvoyant

Aplikace pro Linux, která je „věštcem inspirovaným magickou koulí“. Je určená pro všechny, kteří chtějí věštit pomocí kliknutí myší a/nebo hledají (špatné a zcela nespolehlivé) rady. Položte otázku (v duchu) a poté otevřete Clairvoyant, abyste získali odpověď. Pokud nejste spokojeni s naprosto náhodnou a nespolehlivou odpovědí, která nemá nic společného s realitou, můžete kliknout na tlačítko „Zeptejte se znovu“.

Kladné odpovědi se zobrazují zeleným písmem, záporné červeným a neutrální žlutým a oranžovým. Je důležité si uvědomit, že tato aplikace je vytvořená pro zábavu a vše, co se týká „odpovědí“, je třeba brát s velkou rezervou.

Clairvoyant

github.com/cassidyjames/clairvoyant, 3.1.12

Blbinka

Umělá inteligence určitě není bezchybná a někdy může dostat člověka do řádných problémů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

AI není krátkodobý výstřelek