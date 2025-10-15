Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (15. 10. 2025): ovládněte příkazovou řádku pomocí AI

Softwarová sklizeň (15. 10. 2025): ovládněte příkazovou řádku pomocí AI

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Pravidelná středeční sonda do světa softwaru. Podíváme se na nástroj pro testování odesílání SMS zpráv přes SMPP, vyzkoušíme nativního HTTP klienta a nakonec zpřístupníme lokální webový server pomocí reverzní proxy.

smppgui

smppgui je klient pro práci s protokolem SMPP (Short Message Peer-to-Peer). Umožňuje odesílat a testovat SMS zprávy přes SMPP servery nebo SMS brány. Je určen pro vývojáře, testery nebo administrátory SMS systémů. Podporuje nastavení formátu čísla, typ číslovacího plánu, text SMS zprávy, kódování zprávy, doručovacího reportu, typu služby (např. CMT pro běžné SMS), identifikátoru protokolu, priority zprávy, času doručení nebo doby platnosti zprávy.

smppgui

github.com/ukarim/smppgui, 2025jul29

TinyRequest

TinyRequest je nativní linuxový HTTP klient, napsaný v C/C++ a postavený na ImGui. Jedná se o lehčí alternativu k nástrojům jako Postman nebo Insomnia. Umožňuje organizaci dotazů na API do kolekcí a automatické ukládání a použití cookies pro každý pracovní prostor nebo kolekci zvlášť. Kolekce lze také importovat a exportovat. Klient podporuje všechny běžné způsoby ověřování vůči API (API Key, Bearer Token, Basic Auth, OAuth 2.0).

TinyRequest

github.com/dexter-xD/TinyRequest, 1.0.4

GOST-PLUS

GOST-PLUS umožňuje vytváření reverzních proxy tunelů, podobně jako Ngrok, LocalTunnel nebo Cloudflare Tunnel. Je schopen zpřístupnit lokální soubory nebo adresáře, otevřít lokální webový server (např. localhost:3000) pro účely testování, ale také tunelovat libovolné socketové aplikace komunikující přes TCP/UDP (např. databáze, SSH, herní servery a další).

GOST-PLUS

github.com/go-gost/gost-plus, 0.3.3

Askimo

Askimo je AI asistent v příkazové řádce, který komunikuje s velkými jazykovými modely. Umožňuje napojení na online poskytovatele typu OpenAI, Gemini nebo Ollama, stejně tak pracuje s lokálními modely. Jedním příkazem je možné přepnout mezi poskytovateli. Umí přijímat vstup ze souborů, logů nebo příkazů. Pomáhá vysvětlit chyby, shrnout text nebo vytvořit report.

linux_sprava_tip

Askimo

github.com/haiphucnguyen/askimo, 0.1.2

Blbinka

Therabody právě uvedl TheraFace Mask Glo, LED masku, která má vyhladit vrásky. A náhoda? Vyšla přesně před Halloweenem. Připraveni na trick-or-treat?

