Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (24. 9. 2025): vytvářejte texty a omezte namáhání očí

Softwarová sklizeň (24. 9. 2025): vytvářejte texty a omezte namáhání očí

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si vyzkoušíme metronom pro Linux, zkontrolujeme si dostupnost portálů, dáme si pauzu, aby si naše oči odpočinuly a zkusíme si napsat vlastní knihu.

Tempo

Hlavním smyslem této aplikace je pomoci hudebníkům udržovat stálé tempo nebo zlepšit jejich rytmickou přesnost a načasování podobně jako metronom. Mezi nejdůležitější funkce patří přizpůsobitelné tempo – uživatelé mohou nastavit BPM od 40 do 240.

Mezi další funkce patří vizuální indikátory rytmu s akcenty na první dobu, funkce tap tempo, klávesové zkratky (mezerník lze použít ke spuštění a zastavení aplikace a šipky lze použít k okamžitému nastavení tempa) a více časových značek (2/4, 3/4, 4/4, 6/8 atd.).

Tempo

github.com/tobagin/tempo, 1.2.2

Door Knocker

Aplikace, která umožňuje zkontrolovat dostupnost portálů xdg-desktop-portal. Můžete kliknout na každou jednotlivou aplikaci a zjistit, zda je implementace portálu nalezena nebo chybí. XDG Desktop Portal je portálová frontendová služba pro Flatpak.

Funguje tak, že zobrazuje různé rozhraní D-Bus (známé také jako portály). Portály umožňují aplikacím implementovat různé funkce, aniž by se musely starat o typ a povahu desktopového prostředí nebo o správce oken. 

Door Knocker 

codeberg.org/tytan652/door-knocker, 0.8.0

Safe Eyes

Safe Eyes je nástroj pro uživatele Linuxu, který pomáhá snižovat a předcházet syndromu opakovaného namáhání (RSI). Přesněji řečeno, Safe Eyes je aplikace připomínající přestávky. Aplikace vás vyzve k provedení různých sad cvičení, aby se snížily účinky RSI.

Dosahuje toho pomocí chytrých oznámení (včetně zvukových upozornění), sady vestavěných cvičení a plánů a možnosti plně přizpůsobit rozvrh uvedených přestávek.

Safe Eyes

slgobinath.github.io/SafeEyes, 3.1.0

Scriptorium

Aplikace napsaná v GTK, která vám umožní plánovat, vytvářet a upravovat texty. Je například vhodná pro psaní elektronických knih, ale stejně snadno jej lze použít i pro psaní povídek, románů, scénářů nebo divadelních her.

S jeho pomocí mohou uživatelé spravovat širokou škálu scén, upravovat je (pomocí jednoduchého textového editoru), spravovat kapitoly, přiřazovat scény ke kapitolám a spravovat soubory prvků příběhu, jako jsou místa, postavy a rekvizity.

linux_sprava_tip

Scriptorium

github.com/cgueret/Scriptorium, 1.0.1

Blbinka

Na čem všem je možné provozovat webový server? Když jste šikovní, tak ho spustíte i na elektronické cigaretě.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Jak funguje obnovitelná nafta?

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI