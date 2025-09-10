Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (10. 9. 2025): emulátor Amigy nejen pro Raspberry Pi

Softwarová sklizeň (10. 9. 2025): emulátor Amigy nejen pro Raspberry Pi

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si upravíme snímky obrazovky, vyzkoušíme rychlý cache server, zavzpomínáme na Amigu a řekneme si o WhatsApp klientu pro GNOME.

Gradia

Nástroj pro práci se screenshoty v Linuxu, který není určen primárně k pořizování snímků obrazovky, ale k jejich úpravu, aniž byste museli sahat po plnohodnotném grafickém editoru.

Umí otevřít většinu obrazových souborů (nemusí jít jen o screenshoty), je ale navržena speciálně pro práci s okny aplikací (v PNG). Ty pak umisťuje na pozadí s mezerami, zaoblenými rohy, stíny a dalšími úpravami.

Gradia

gradia.alexandervanhee.be, 1.10.0

Pogocache

Kešovací server napsaný v jazyce C s důrazem na rychlost a nízkou latenci. V testech překonává zavedené systémy jako Redis, Memcache či Valkey. Podporuje více protokolů (Redis, Memcache, HTTP, PostgreSQL) a snadno se integruje. Lze jej spustit jako server nebo zabudovat přímo do aplikací, s výkonem přes 100 milionů operací za sekundu.

github.com/tidwall/pogocache, 1.1.0

Amiberry

Emulátor Amigy pro platformy Linux a macOS. Je navržen pro architektury Intel/AMD, ARM (32bitový a 64bitový) a RISC-V. Samotná emulace je možná díky WinUAE, ale je třeba poznamenat, že ne všechny funkce jsou implementovány.

Hlavním účelem Amiberry je kromě poskytnutí co nejvěrnější Amiga zkušenosti také maximální úspornost při využívání systémových prostředků. Za zmínku stojí, že DietPi a RetroPie zahrnují Amiberry do svého ekosystému – buď je předinstalované, nebo jej lze snadno nainstalovat prostřednictvím systémů správy balíčků.

Amiberry 

github.com/BlitterStudio/amiberry, 7.1.1

Karere

Klient pro WhatsApp postavený na GTK4/Libadwaita, který si klade za cíl nabídnout nativní zážitek na desktopu GNOME. Je napsaný v Pythonu a využívá moderní technologie jako Blueprint UI a WebKitGTK 6.0. Nabízí plnou funkcionalitu WhatsApp Web s dobrou integrací do desktopu, například nativní notifikace, systémové motivy se světlým/tmavým režimem, funkci „kliknutím zobrazit“ a běh na pozadí. Má hezké uživatelské rozhraní, různé vývojářské nástroje, možnost ukončit aplikaci přes nabídku a podporu klávesových zkratek.

Karere 

github.com/tobagin/karere, 0.8.0

Blbinka

Kdo byl měl odvahu jít do soudního sporu s šéfem Meta Markem Zuckerbergem? Jedině Mark Zuckerberg.

