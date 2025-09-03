Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (3. 9. 2025): spravujte Bluetooth v příkazové řádce

Softwarová sklizeň (3. 9. 2025): spravujte Bluetooth v příkazové řádce

Jiří Sluka
Dnes
Autor: Depositphotos
Pravidelná sonda do světa software. Podíváme se na nástroj pro správu Bluetooth zařízení v terminálu, necháme si automaticky aktualizovat časové pásmo a nakonec si zjednodušíme počáteční konfiguraci systému.

Bluetui

Co se dozvíte v článku
  1. Bluetui
  2. tzupdate
  3. Carch
  4. girep
  5. Blbinka

Bluetui je nástroj, který zpřehledňuje správu Bluetooth zařízení přímo v terminálu. Umožňuje zapnout či vypnout adaptér, spouštět skenování, nastavovat důvěryhodnost, párovat i odebírat zařízení a rychle se k nim připojovat. Snaží se omezit závislost na komplexnějším nástroji  bluetoothctl.

Součástí Bluetui je také možnost přizpůsobit si ovládání podle vlastních preferencí. Zkratky lze snadno změnit v konfiguračním souboru  config.toml.

Bluetui

github.com/pythops/bluetui, 0.6

tzupdate

tzupdate je jednoduchý nástroj, který automaticky nastavuje systémové časové pásmo na základě vaší geografické polohy. Sám zjistí vaši polohu přes více geolokačních služeb a podle toho nastaví správné časové pásmo.

Pokud chcete nejdřív jen vidět, co by nástroj provedl, je možné použít parametr -p. Lze také zadat jinou IP adresu pro účely testování, a to pomocí parametru  -i.

github.com/cdown/tzupdate, 3.1.0

Carch

Carch je nástroj, který zjednodušuje konfiguraci systému a vývojového prostředí. Základní instalace a nastavení Linuxu je řešena jednoduchými bashovými skripty.

Funguje pro různé distribuce, jako Arch, Fedora nebo openSUSE. Obsahuje skripty pro nastavení okenních manažerů jako DWM či Hyprland. Nabízí vizuální témata jako Catppuccin Mocha, Dracula, Gruvbox, Nord nebo Rose Pine.

Carch

carch.chalisehari.com.np/, 5.3.1

girep

girep (grp) je nástroj, který usnadňuje správu vzdálených gitových repozitářů a organizací napříč různými platformami – aktuálně podporuje GitHub, Gitea a GitLab.

Je možné procházet, vytvářet, mazat nebo klonovat repozitáře, ale také provádět běžné operace jako push či pull. Podporuje prohlížení, vytváření a mazání organizací, samozřejmě s omezeními danými API jednotlivých platforem.

docker + kubernetes školení s dotací tip

github.com/feraxhp/grp, 0.7.3

Blbinka

Někdo na manažerské pozici v Taco Bell se snažil ušetřit na lidském personálu a místo brigádníků nasadil AI. Výsledek? Zmrzlina s extra slaninou a tisícidolarové účty.

Autor článku

Jiří Sluka

