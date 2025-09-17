Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (17. 9. 2025): spravujte uživatele automaticky a ve velkém

Softwarová sklizeň (17. 9. 2025): spravujte uživatele automaticky a ve velkém

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Pravidelná sonda do světa software. Podíváme se na nástroj pro monitorování a analýzu PTPv2 sítí, necháme si vytvořit uživatele a skupiny dle konfigurace a nakonec budeme procházet obrázky a PDF soubory unvitř archivů.

PTP Trace

Co se dozvíte v článku
  1. PTP Trace
  2. Userborn
  3. MView6
  4. mpvQC
  5. Blbinka

PTP Trace je nástroj pro monitorování a analýzu PTPv2 (Precision Time Protocol) sítí v reálném čase i offline z PCAP souborů. Zajišťuje automatické vyhledávání PTP hostitelů na UDP portech 319/320, barevné rozlišení typů PTP zpráv, multicast memberhip handling, živý capture pomocí pnet, automatickou detekci Primary Time Transmitter (PTT), či zobrazení stromové struktury mapující vztahy vysílač – přijímač.

PTP Trace

github.com/holoplot/ptp-trace, 0.17

Userborn

Userborn je deklarativní nástroj pro správu uživatelů a skupin. Místo aby se změny prováděly příkazy, stačí definovat konfiguraci v JSON a program zajistí, aby systémová databáze uživatelů a skupin odpovídala specifikaci.

Umí vytvářet systémové uživatele i normální uživatele, ale také aktualizovat uživatele (heslo, GECOS/popis, home, shell a skupiny (členové). Veškeré změny jsou nedestruktivní, tzn. nikdy nedojde k odstranění uživatele/skupiny, pouze k jejich zneaktivnění v případě, že zmizí z konfigurace.

github.com/nikstur/userborn, 0.4.0

MView6

MView6 je prohlížeč PDF a obrázků, který je určen primárně pro práci s velkými kolekcemi fotografií a dokumentů. Umí přecházet mezi archivy i složkami archivu, takže není nutné soubory rozbalovat (ZIP, RAR).

Podporuje řadu formátů, pokročilé zoomování, režim dvou stránek pro čtení knih a časopisů, či zobrazení EXIF metadat. Pro jednodušší organizací a workflow lze využít tagování souborů nebo řazení podle různých kritérií.

MView6

github.com/newinnovations/MView6, 2025–09–15

mpvQC

mpvQC je aplikace postavená na libmpv, která slouží k vytváření kontrolních reportů kvality videí. Primárně je určena uživatelům, kteří potřebují projít video soubor (např. při archivaci, distribuci nebo QC v produkci) a zapsat si poznámky či chyby do reportu ve strukturované podobě. Využívá přehrávač mpv pro výkonné přehrávání videí.

docker + kubernetes školení s dotací tip

github.com/mpvqc/mpvQC, 0.9.0-beta1

Blbinka

Když automobilka myslí na bezpečnost až moc. Nikdo cizí zvenku neotevře. Možná ani hasiči.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jiří Sluka

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI