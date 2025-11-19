Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (19. 11. 2025): připojte si Apple AirPods k Linuxu

Softwarová sklizeň (19. 11. 2025): připojte si Apple AirPods k Linuxu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si na Linuxu připojíme Apple AirPods, přehrajeme si hudbu v GNOME, porovnáme si dva texty a nastavíme si herní myš.

LibrePods

Tento projekt přináší dosud nejkomplexnější podporu bezdrátových sluchátek Apple AirPods pro Linux (a částečně i Android). Nabízí funkce, které byly dosud mimo ekosystém Applu nedostupné, jako například automatické rozpoznání v uchu, pauza a obnovení přehrávání, informace o baterii pro sluchátka i pouzdro, gesta, duální připojení ke dvěma zařízením, vlastní akce dlouhého stisku a další drobnosti.

Plně otestované jsou AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 fungují téměř kompletně (bez měření tepu). Ostatní modely by měly podporovat základní funkce, ale nejsou zatím úplně prověřené.

Librepods

github.com/kavishdevar/librepods, 0.1.0

Gapless

Lehký přehrávač zvuku pro prostředí GNOME napsaný v GTK4. Design je plynulý a samotné rozhraní je vysoce adaptivní s krásným rozostřeným pozadím a umožňuje přetahování přímo ze souborů GNOME. Podporuje všechny nejoblíbenější typy hudebních souborů, stejně jako většinu základních protokolů pro dálkové ovládání.

Poskytuje také některé jednoduché možnosti seskupování a třídění (podle alba/umělce/názvu), seznam náhodného přehrávání a také fulltextové vyhledávání.

Gapless

gitlab.gnome.org/neithern/g4music, 4.6

Text Compare

Jak už název napovídá, jedná se o aplikaci zaměřenou na porovnávání textu. Nabízí moderní rozhraní GTK/Libadwaita a tři hlavní panely: Starý text, Nový text a Náhled porovnání. Nabízí funkce jako porovnání v reálném čase, citlivost na velká/malá písmena, světlý a tmavý motiv nebo čtyři režimy porovnání: znaky, slova, řádky, věty.

Pro pokročilejší úlohy ale není ideální, protože neumí porovnávat více než dva soubory, různé formáty ani detailněji zvýrazňovat typy změn.

Text Compare

github.com/josephmawa/TextCompare, 0.1.8

Piper

Aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro Linux, která umožňuje nastavovat herní myši podporované službou ratbagd. Podporuje modely od výrobců jako Logitech, Roccat, SteelSeries aj. Nabízí možnost změnit rozlišení a frekvenci dotazování, možnost mapovat tlačítka, ovládat LED diody a vzory osvětlení.

Jednou z nejlepších funkcí je skutečnost, že Piper umožňuje přidat více profilů, takže můžete okamžitě přepínat mezi herními a pracovními profily.

Piper

github.com/libratbag/piper, 0.8

Blbinka

Když vyrábíte humanoidního robota, musíte si dát pozor na to, aby nebyl zas až příliš lidský.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

