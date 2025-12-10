Softwarová sklizeň (10. 12. 2025): stahujte a zpracovávejte videa z YouTube

LoMux
LoMux je nástroj, který funguje jako nadstavba nad nástroji ffmpeg a yt-dlp. Aplikace nepřevádí média sama, ale generuje optimalizované sekvence příkazů pro ffmpeg na základě předvoleb definujících kodeky, bitrate/CRF, rozlišení, filtry a další parametry.
Zpracování probíhá tak, že LoMux validuje vstup, sestaví příkaz pro ffmpeg a spustí ho jako svého potomka, jehož výstup průběžně parsuje. U souborů stažených z YouTube využívá yt-dlp, který je integrován stejným způsobem, jako externí proces se zachyceným výstupem. Součástí je editor metadat, který pomocí ffmpeg parametrů umožňuje přepis tagů hromadně nebo po jednotlivých souborech.
github.com/zblauser/LoMux, 1.0.2
Slumber
Slumber je TUI/CLI HTTP klient zaměřený na deklarativní a verzovatelnou práci s HTTP požadavky. Konfigurace je ukládána lokálně v jednoduchých YAML souborech (kolekcích), které definují jednotlivé předpisy požadavků, tedy šablony s konkrétním nastavením metody, URL, těla a parametrů.
Podporuje dynamické sestavování požadavků z jiných požadavků, souborů nebo shellových příkazů, práci s více prostředími pomocí profilů a interaktivní prohlížení odpovědí pomocí JSONPath.
github.com/LucasPickering/slumber, 4.2.1
Thoth
Thoth je nástroj pro prohlížení souborů ve formátu JSON a NDJSON. Staví na architektuře s líným načítáním, kdy je obsah souborů zpracováván až při otevření konkrétní větve stromu, což snižuje paměťové nároky. Aplikace automaticky detekuje typ vstupního souboru (JSON objekt, JSON pole, NDJSON) a poskytuje stromovou vizualizaci, fulltextové vyhledávání nad strukturou dat, nebo kopírování hodnot a cest JSONPath.
github.com/anitnilay20/thoth, 0.2.16
LoopAutoma
LoopAutoma je nástroj, který sleduje definované oblasti obrazovky a provádí předem určené akce (myš, klávesnice), pokud jsou splněny definované podmínky. Kombinuje klasickou UI automatizaci s AI analýzou obrazu pomocí GPT-4 Vision, OCR detekcí a sadou bezpečnostních hranic, které zabraňují nechtěnému chování. Umožňuje tak autonomně udržovat běh agentů, pokročilé pracovní postupy s detekcí změn UI, detekcí splnění úkolu, nebo řízením akcí po stabilizaci určité části obrazovky.
github.com/chrisgleissner/loopautoma, 0.3.6
Blbinka
Crucial mizí ze scény a firmy zaměřené na umělou inteligenci si mezitím kupují RAM po paletách, jako by šlo o toaletní papír. Domácí stavitelé PC tak zůstávají s prázdnýma rukama a brzy možná i prázdnými sloty.