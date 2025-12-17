Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (17. 12. 2025): moderní textový editor pro terminál

Softwarová sklizeň (17. 12. 2025): moderní textový editor pro terminál

Filip Zatloukal
Dnes
Autor: Depositphotos
Sonda do světa svobodného softwaru. Dnes si vytvoříme zástupce na ploše, vytvoříme si zvukové smyčky, vyzkoušíme textový editor pro terminál a řekneme si o platformě pro vzdálený přístup.

Shortcut

Hlavním smyslem této aplikace je pomoci uživatelům vytvářet soubory s příponou .desktop. Vše od poskytování dialogových oken pro výběr souborů s příslušnými filtry, náhledy názvů a ikon až po ověřování vstupů se provádí prostřednictvím šikovného grafického uživatelského rozhraní.

Samotná aplikace je vytvořena pomocí jazyka Rust a grafické uživatelské rozhraní je GTK4/Libadwaita, takže se dobře integruje do prostředí GNOME.

Shortcut

github.com/andreibachim/shortcut, 0.4.3

Loop

Aplikace s otevřeným zdrojovým kódem pro vytváření zvukových smyček pro prostředí GNOME. Podle oficiálního repozitáře aplikace není Loop nic jiného než „jednoduchá aplikace pro vytváření hudebních smyček“.

Co se týče funkcí, dostanete čisté, ale základní GTK GUI a možnost nahrávat až čtyři stopy. Podporované stupnice jsou klasická, pentatonická, chromatická, dur a harmonická moll. Na výběr také dostanete několik hudebních nástrojů.

Loop

gitlab.gnome.org/danigm/loop, 1.0.2

Fresh

Moderní textový editor pro terminál (TUI), napsaný v Rustu. Běží kompletně v terminálu, ale s podporou myši, rozdělenými panely, příkazovou paletou a kontextovými menu. Podporuje více kurzorů, neomezené undo/redo, LSP (diagnostika, doplňování kódu, navigace), integrovaný správce souborů a vestavěný terminál s perzistentními relacemi.

Rozšiřitelný je pomocí pluginů v TypeScriptu a vše se konfiguruje přes jeden config.json. Dostupný pro Linux, macOS a Windows.

Fresh

sinelaw.github.io/fresh, 0.1.44

Pangolin

Platforma pro vzdálený přístup založená na identitě, postavená na WireGuard, která umožňuje bezpečné a plynulé připojení k soukromým i veřejným zdrojům. Pangolin kombinuje funkce reverzního proxy a VPN do jedné platformy a poskytuje přístup k webovým aplikacím prostřednictvím prohlížeče a přístup k jakýmkoli soukromým zdrojům prostřednictvím klienta, to vše s bezpečností typu zero-trust a podrobnou kontrolou přístupu.

Pangolin

github.com/fosrl/pangolin, 1.13.1

Blbinka

Člověk by předpokládal, že ti, co se do IT světa už narodili se v něm vyznají lépe než ostatní. Opak je pravdou.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

