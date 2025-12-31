Softwarová sklizeň (31. 12. 2025): přikryjte se krabici a zahrajte na bicí

Drum Machine
Aplikace, která má být virtuální náhradou za skutečný bicí automat – programovatelné elektronické zařízení, které dokáže napodobit zvuk bicí soupravy. Tím je zajímavá pro různé hudebníky nebo producenty, kteří hledají jednoduchý způsob tvorby rytmů.
Má grafické rozhraní GTK4/Libadwaita, takže je určena především pro linuxové distribuce s prostředím GNOME.
github.com/revisto/drum-machine, 2.2.0
Playhouse
Podle vyjádření vývojářů se jedná o aplikaci, která „usnadňuje prototypování, výuku, navrhování, učení a vytváření webových věcí“. Nabízí tři specializované editory s řadou základních funkcí, včetně automatického doplňování, automatického ukládání a zvýrazňování syntaxe. Další funkcí je panel Web Preview, který lze podle libosti zapnout nebo vypnout.
github.com/sonnyp/Playhouse, 1.2
Proton Authenticator
Nejnovější přírůstek do řady nástrojů zaměřených na ochranu soukromí, které nabízí švýcarská společnost Proton. Jedná se o nástroj pro dvoufázové ověření (přidání druhé vrstvy zabezpečení k vašim účtům).
Funguje tak, že zadáte své přihlašovací údaje a aplikace vygeneruje jednorázový kód. Aplikace funguje na iOS a Androidu, stejně jako na Windows, macOS a Linuxu a dokáže plně fungovat i offline.
proton.me/authenticator, 1.1.4
GoForIt!
Jednoduchá aplikace pro vytváření seznamů úkolů s několika funkcemi pro měření produktivity. Je napsána v jazyce Vala a pro své grafické rozhraní využívá framework GTK. Používá seznamy úkolů k ukládání všech úkolů ve formátu Todo.txt, který je podporován širokou škálou aplikací, což velmi usnadňuje synchronizaci mezi více zařízeními. Časovač je zde proto, aby vám pomohl soustředit se více než sledovat každý aspekt vašeho pracovního postupu.
jmoerman.github.io/go-for-it, 1.9.6
Blbinka
Pokud znáte někoho, kdo nic nevyhodí a všechno skladuje, buďte rádi. Občas se při úklidu můžou objevit zajímavé kousky.