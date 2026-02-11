Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (11. 2. 2026): prohlížejte web punkově v terminálu

Softwarová sklizeň (11. 2. 2026): prohlížejte web punkově v terminálu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme opravdu punkový prohlížeč, vyzkoušíme prohlížeč panoramatických fotek, podíváme se na další open-source kousek o Microsoftu a vyčistíme si linuxový systém.

Offpunk

Primárně offline webový prohlížeč pro příkazovou řádku, určený pro uživatele, kteří pracují výhradně v terminálu. Automaticky ukládá navštívený obsah do keše pro offline použití a podporuje protokoly HTTP/HTTPS, Gemini, Gopher, Spartan a Finger.

V terminálu zobrazuje HTML, text, RSS/Atom i obrázky a kombinuje klasické prohlížení webu s odběrem obsahu.

Offpunk

offpunk.net, 3.0

SphereView

Jednoduchý obrázků pro Linux, určený speciálně pro panoramatické snímky a 360° fotosféry. Umožňuje plynulé rozhlížení ve všech směrech, přiblížení obrazu a zobrazení na celou obrazovku.

Aplikace funguje offline, je napsaná v jazyce Rust a využívá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita. Podporuje formáty JPEG, PNG a WebP a ekvirektangulární projekci.

SphereView

github.com/dynobo/sphereview, 0.1.5

LiteBox

Sandboxovací „knihovní OS“ (Library OS) od Microsoftu, který minimalizuje rozhraní vůči hostitelskému systému a tím snižuje bezpečnostní rizika. Poskytuje modulární architekturu s rozhraními North–South inspirovanými nix/rustix a umožňuje bezpečné spouštění a izolaci programů napříč různými platformami a scénáři (kernel i user-space). Je napsán v Rustu a uvolněný pod licencí MIT. Projekt je teprve v rané fázi vývoje.

github.com/microsoft/litebox, 0.1.0

Spruce

Minimalistický nástroj pro Linux určený k čištění cache a základní údržbě systému. Umožňuje jedním kliknutím odstranit cache, zbytky po APT a Flatpaku, náhledy obrázků i vysypat koš. Je napsaný v Pythonu a používá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita, díky čemuž je jednoduchý, přehledný a snadno rozšiřitelný.

Školení Hacking

Spruce

github.com/shonubot/Spruce, 0.1.6

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

