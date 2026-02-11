Softwarová sklizeň (11. 2. 2026): prohlížejte web punkově v terminálu

Offpunk
Primárně offline webový prohlížeč pro příkazovou řádku, určený pro uživatele, kteří pracují výhradně v terminálu. Automaticky ukládá navštívený obsah do keše pro offline použití a podporuje protokoly HTTP/HTTPS, Gemini, Gopher, Spartan a Finger.
V terminálu zobrazuje HTML, text, RSS/Atom i obrázky a kombinuje klasické prohlížení webu s odběrem obsahu.
offpunk.net, 3.0
SphereView
Jednoduchý obrázků pro Linux, určený speciálně pro panoramatické snímky a 360° fotosféry. Umožňuje plynulé rozhlížení ve všech směrech, přiblížení obrazu a zobrazení na celou obrazovku.
Aplikace funguje offline, je napsaná v jazyce Rust a využívá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita. Podporuje formáty JPEG, PNG a WebP a ekvirektangulární projekci.
github.com/dynobo/sphereview, 0.1.5
LiteBox
Sandboxovací „knihovní OS“ (Library OS) od Microsoftu, který minimalizuje rozhraní vůči hostitelskému systému a tím snižuje bezpečnostní rizika. Poskytuje modulární architekturu s rozhraními North–South inspirovanými nix/rustix a umožňuje bezpečné spouštění a izolaci programů napříč různými platformami a scénáři (kernel i user-space). Je napsán v Rustu a uvolněný pod licencí MIT. Projekt je teprve v rané fázi vývoje.
github.com/microsoft/litebox, 0.1.0
Spruce
Minimalistický nástroj pro Linux určený k čištění cache a základní údržbě systému. Umožňuje jedním kliknutím odstranit cache, zbytky po APT a Flatpaku, náhledy obrázků i vysypat koš. Je napsaný v Pythonu a používá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita, díky čemuž je jednoduchý, přehledný a snadno rozšiřitelný.
github.com/shonubot/Spruce, 0.1.6
