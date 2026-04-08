Softwarová sklizeň (8. 4. 2026): ovládejte zařízení Apple přímo z GNOME

UxPlay Control
Rozšíření pro prostředí GNOME, kteří umožňuje pracovat se zařízeními od Applu. Toto rozšíření přehledně integruje neoficiální AirPlay server přímo do horního panelu systému, čímž umožňuje bleskové bezdrátové zrcadlení obrazovky iPhonu nebo streamování hudby do reproduktorů počítače.
Můžete s ním snadno měnit rozlišení, ladit latenci zvuku nebo nastavit automatický celoobrazovkový režim, a to vše v rámci čistého a intuitivního grafického rozhraní.
github.com/xxanqw/uxplay-control, 9
Mailspring
Multiplatformní e-mailový klient, který vznikl jako nástupce projektu Nylas Mail. Má kompletně přepsané synchronizační jádro v C++ a nabízí podporu všech hlavních poskytovatelů (Gmail, Office 365, iCloud, IMAP) a sjednocenou doručenou poštu, která výrazně šetří čas při správě více účtů najednou.
Aplikace vyniká pokročilým vyhledáváním ve stylu Gmailu, integrovaným překladačem, kontrolou pravopisu a širokými možnostmi přizpůsobení. Zatímco bezplatná verze Basic obsahuje vše potřebné pro běžnou práci, verze Pro proměňuje Mailspring v profesionální nástroj pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
github.com/Foundry376/Mailspring, 1.19.1
Skyscraper
Terminálový klient pro sociální síť Bluesky. Tento nástroj napsaný v Rustu proměňuje vaši časovou osu v čistý textový proud, čímž eliminuje rozptylování obrázky či reklamami a umožňuje bleskovou interakci pomocí klávesových zkratek.
Skyscraper je ideální pro uživatele, kteří vyžadují efektivitu, soukromí a chtějí mít sociální sítě pod kontrolou přímo ze svého oblíbeného emulátoru terminálu, aniž by museli sahat po paměťově náročném webovém prohlížeči.
github.com/CameronBanga/cli-2026-skyscraper_command_line, 1.0.1
VOID
Framework pro úpravu videa, který při odstraňování objektů poprvé bere v úvahu fyzikální zákony. Zatímco běžné nástroje pouze „zalepí“ díru po smazaném předmětu, Video Object and Interaction Deletion díky integraci velkých vizuálně-jazykových modelů (VLM) chápe příčinné souvislosti v pohybu.
Pokud například odstraníte míč, do kterého narazilo auto, model automaticky přepočítá a vygeneruje novou trajektorii auta, jako by k žádné kolizi nedošlo. Tento nástroj využívající video difuzní modely a stabilizaci obrazu představuje zásadní skok od pouhé retuše k plnohodnotné fyzikální simulaci v rámci digitálního obsahu. Za projektem stojí výzkumníci ze společnosti Netflix.
Blbinka
Umělá inteligence vám může pomoct se splněním mnohých cílů, které si stanovíte. Třeba i se zlevněním piva.