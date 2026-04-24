Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon už jen s Waylandem a novou sadou aplikací

Úvodem doplňme, že v tuto chvíli je mezi plně podporovanými jak Ubuntu 24.04, tak 22.04, verze 20.04 a 18.04 jsou ve fázi podpory v podobě pokračujících bezpečnostních aktualizací a Ubuntu 16.04 se s námi právě loučí a přechází do fáze Legacy Support, kde setrvá ještě dalších 5 let a kde je stále ještě udržována verze 14.04. Canonical zkrátka, jako jiní tvůrci velkých linuxových distribucí, drží velmi dlouhou dobu podpory.
Už jen Wayland, případně XWayland
To podstatné na úvod: v této verzi je základem desktopové prostředí GNOME 50 a z toho plyne definitivní odstranění podpory běhu s X.Org Serverem. Ubuntu od této verze už jen na Waylandu, podpora běhu X11 aplikací za pomoci XWaylandu je samozřejmě přítomna.
Xkové balíčky a běh na X.Org Serveru je samozřejmě přítomen ve variantách Ubuntu, které používají desktop se stále existující podporou X11 či podporou Waylandu nedokončenou nebo neodladěnou – jde prakticky o vše od Kubuntu s KDE Plasmou, přes Xubuntu s Xfce až po Lubuntu, MATE či i3. Srdcem systému je jádro Linux 7.0.
Přehled novinek v Ubuntu 26.04 oproti starším LTS verzím shrnuje stručně novinky oproti GNOME 47, 48, 49. Jelikož u nás novinky v GNOME přinášíme pravidelně, dovoluji si čtenáře odkázat na následující přehled:
Dracut, TPM, nástroje v Rustu
V rámci init systému pro initramfs nová verze využívá nástroj Dracut, jde spíše o změnu v pozadí, běžný uživatel si ničeho nevšimne. Stejně tak nové Rust Coreutils jsou víceméně 1:1 náhradou za standardní céčkové coreutils a totéž platí pro rustové
sudo, tedy
sudo-rs, nově se zapnutou odezvou při zadávání hesla. V tuto chvíli platí, že sudo-rs není náhradou stoprocentní, ale pokud člověk nepoužívá nějaké velmi specifické nástroje či ručně psané skripty spoléhající zcela přesně na původní sudo, nenarazí na problémy.
Uživatelé, kteří upgradují metodou nové čisté instalace potkají změnu v nastavení podpory TPM, kde nechybí šifrování celého disku. To je kompatibilní s vybranými čipy TPM2 a vyžaduje samozřejmě zapnutí Secure Bootu a má jistá omezení plynoucí ze snapu kernelu, kde prostě některé moduly nemusejí fungovat.
Pokud daný čip TPM není podporován, instalátor systému plné šifrování disku nenabídne. V procesu nastavení je zdůrazněno generování a uložení klíče pro obnovu, přičemž nový klíč pak lze generovat i v rámci Centra zabezpečení. Dále nástroj pro aktualizaci firmwaru upozorní, pokud by aktualizace narušila stav TPM.
Ubuntu 26.04 LTS nadále podporuje šifrování disků s použitím klasického nástroje LUKS a hesla a sluší se také doplnit, že vylepšena je podpora dual-bootu s Windows využívajícími Bitlocker.
Vzhled systému
Grafici Canonicalu zase trochu vyladili vzhled, kromě nového pozadí plochy reflektujícího maskota systému tu máme novou sadu ikon, která se navrací k dávnějším dobám s oranžovými ikonami (resp. takovými, které ctí nastavené akcentové barvy). Obecně jde o balík dílčích úprav standardní sady Yaru, kterou Ubuntu používá, přibyly ale některé nové ikony, například pro LibreOffice, Snapshot a Koš připnutý v Docku.
Tmavší je pozadí přihlašovací obrazovky, kde navíc přibylo ovládání médií, celý desktop by pak měl působit trochu čitelněji díky jemnému vyladění kontrastu na mnoha místech. Upravený vzhled mají i modální dialogy, obecně je jejich vzhled sjednocen. Mírně vyladěny jsou i animace Shellu.
Nové výchozí aplikace
Tato verze je mezi LTS tou, která mění nejvíce výchozích aplikací za jiné. Společným jmenovatelem je pokračující přechod na aplikace využívající GTK4/libadwaita.
Končí výchozí prohlížeč dokumentů Evince, jeho náhradou je Papers. Ten je založený na Evince, ale je přepsaný pro GTK4/libadwaita, částečně v Rustu. Dále končí prohlížeč obrázků Eye of GNOME, nahrazuje jej Loupe, napsaný v Rustu využívající novou knihovnu Glycin pro načítání obrázků.
Výchozím terminálem systému je nyní Ptyxis s podporou akcelerace GPU, rychlým přístupem ke kontejnerům (podman, toolbox, distrobox), ukládáním sezení či podporou barevných palet přesahujících až na okno samotné. Roli systémového monitoru přebírá Resources schopný sledovat statistiky CPU, GPU (včetně video enginu) a paměti či zobrazující vytížení jednotky NPU. Opět napsaný v Rustu.
O videa se místo Totemu postará Showtime. S tím souvisí i přechod na nový nástroj pro generování náhledů videí,
gst-thumbnailers, napsaný s pomocí Rust GStreamer bindings a též spoléhající na knihovnu Glycin pro obrázky.
Definitivně také u desktopové verze končí nástroj Software & Updates (lze jej ručně doinstalovat). Naopak novinkou, která zatím v žádné LTS verzi nebyla, je Centrum zabezpečení nástroj známý od Ubuntu 24.10. V něm lze nastavovat službu Ubuntu Pro, spravovat šifrovací klíče či potvrzování balíčků snap a povolení přístupů. Dále nechybí nástroj pro vývojáře Sysprof. Výchozí písmo monospace bylo zmenšeno, aby ladilo velikostí s výchozím písmem prostředí.
Verze 26.04 také do světa LTS přináší z Ubuntu 24.10 nástroj Centrum aplikací a lepší správu napájení s Power Profiles Manager. Z Ubuntu 25.04 pak vylepšení výkonu her pro Windows (díky ovladači NTSYNC), desktopové obrazy pro ARM64 či podporu JPEG XL.
Z Ubuntu 25.10 pak poprvé do LTS míří aktualizované kodeky, například o AAC pro bluetoothová zařízení s podporou, informování o dostupných aktualizacích pak už nevyskočí bez varování a nesebere si pro sebe klávesnici. Uživatel je do provedení aktualizací informován příslušnou ikonou v liště. Dále pak nástroj Ubuntu Report je nahrazen novějším Ubuntu Insights, umožňujícím sdílet systémové metriky (volitelné).
Z aplikačního hlediska najdeme v novém Ubuntu pochopitelně i nové verze všeho možného, od Firefoxu 149/150 a Thunderbirdu 140, přes LibreOffice 25.8 až třeba po GIMP 3.0. Nejde o nic šokujícího, snad lze doplnit konstatování, že GIMP je na Flathubu už dávno ve verzi 3.2.x., podobně jako LibreOffice ve verzi 26.2.x. Na vině může být balíčkování do Snapu či mírně opožděné balíčkování v rámci balíčků deb, za podstatné to nepovažuji: kdo chce, používá i v Ubuntu Flatpaky.
Další varianty
Kubuntu 26.04 LTS staví na KDE Plasma 6.6, KDE Frameworks 6.24.0 a KDE Gear 25.12.3, plus Qt 6.10.2. Lubuntu 26.04 staví na LXQt 2.3 a připomíná, že v jejich případě podpora verze LTS běží po tři roky, nicméně zajímavé je, že Lubuntu uvádí verzi LibreOffice 26.2. Ubuntu Budgie 26.04 staví na nejnovějším Budgie Desktop 10.10.2, který už plně přešel na Wayland. Ubuntu Unity 26.04 vyjde zítra, a to s Unity 7.7. Xubuntu 26.04 využívá Xfce 4.20. Ubuntu Cinnamon 26.04 sází na Cinnamon 6.4.13. „Ubuntí“ základ všech těchto variant je pochopitelně shodný se samotným Ubuntu.