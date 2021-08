Thunderbird 91 přináší vícevláknový běh, vydáno KDE Gear 21.08

Thunderbird 91 přináší vícevláknový běh

Jednadevadesáté vydání Thunderbirdu je dle slov autorů největším za poslední roky. Pošťák dostal multi-threading, nový dialog pro nastavení účtu, úpravy přidávání příloh a drag&drop overlay, prohlížeč PDF, nastavení hustoty UI, vylepšený kalendář, vylepšené tmavé téma vzhledu, nativní build pro Apple M1, aktualizaci Printing UI, podporu CardDAV Address Book (a autodetekce CardDAV), či otevírání .ics dvojklikem v adresáři.

Podrobnosti jsou k dispozici v oznámení na domovském webu projektu, kde vše shrnul současný komunitní manažer projektu Ryan Sipes, detailněji pak v přehledu všech změn.

Novinky v KDE: vedle oprav další vylepšení UI

Mezi všemi vylepšeními, která dostalo desktopové prostředí KDE v posledních dnech, najdeme několik vylepšení samotného uživatelského rozhraní. Například hudební přehrávač Elisa nyní umožňuje hodnocení písní v seznamu skladeb a stránce s aktuálně přehrávanými, není již nutné jíti do info okna.

Nastavení slideshow pozadí plochy nově obsahuje volbu pro zobrazení všech pozadí plochy v dané složce před přesunem do další složky. Applet sítí nově podporuje u OpenVNP spojení autentizaci nastavení, protokolu i požadavků.

V nastavení spinboxů stylu Breeze jsou nyní po stranách větší tlačítka pro přidání/ubrání hodnoty, aby se na ně snadněji ťupalo prstem. Posuvná lišta (scrollbar) byla aktualizována, aby její styl odpovídal ostatní UI prvkům, je o něco širší a vizuálně čistší.

Nebyl by to týden ve vývoji KDE, aby nedošlo na Wayland. Tentokrát při běhu sezení Plasma Wayland při přechodu do tabletového režimu na notebooku 2-v-1 dojde k automatickému zvětšení ikon v systémové liště, takže se na ně lépe ťupá prsty.

Dále pak při stisku a držení prstu v menu Kickoff se nyní otevře kontextová nabídka.V Monitoru systému lze nyní v tabulkovém zobrazení scrollovat pomocí kláves PageUp a PageDown. A mnoho dalšího, jak již tradičně shrnuje Nate Graham.

Vydáno KDE Gear 21.08

Ke KDE se pak váže ještě jedna novinka. Proběhlo vydání nové verze balíku KDE Gear 21.08, což je nové pojmenování pro KDE Applications.

Přehled novinek je k dispozici na domovském webu projektu, my zmiňme, že došlo k mnoha vylepšením ve správci souborů Dolphin, prohlížeči dokumentů Okular, konzoli Konsole či prohlížeči obrázků GwenView a hudebním přehrávači Elisa.

Digitální audio stanice Ardour 6.9

Autoři možná nejznámější zvukové stanice na Linuxu, Ardour, vydali novou verzi 6.9. Přehled novinek je k dispozici na domovském webu projektu, na úvod je zmíněn oficiální build pro Apple M1.

Jinak vylepšení je slušná řádka, včetně správy playlistů, jednoduššího UI pro shuffle, nové pojetí preferencí zahrnující přepínání mezi VST2 a/nebo VSST3, vylepšené podpory pluginů či zachytávání MIDI atd.

Vývojová verze Wine 6.15

S novou verzí Wine se rozrůstá seznam knihoven převedených do formátu Portable Executable (PE) o WinSock (WS2_32). Přibyla podpora pro výkonnostní data v registrech, vylepšení 32→64bit NTDLL volání, vylepšené nakládání s floating-point stavem v běhovém prostředí C a další přípravné práce na rozhraní systémových volání GDI.

Opraveno je celkem 49 chyb, nejstarší nahlášená čekala na opravu více než 11 let, nejrychleji zalepená pouhé 2 dny.

Vyšel nový Debian GNU/Hurd

Na světě je nové sestavení Debianu využívající jako jádro nikoli Linux, ale Hurd. Debian GNU/Hurd 2021 je v podstatě snapshot aktuálního Debianu „Sid“, Samuel Thibault ale jedním dechem dodává, že nejde o oficiální vydání Debianu, jen o oficiální port.

K dispozici je pro i386, jak bývá zvykem v provedení obrazu vypálitelného na CD či DVD a také pro síťovou instalaci, přičemž obsahuje zhruba 70% debianního archívu (více přibude postupně).

Nově zde najdeme hotový port go, podporu pro zámek záznamu souboru, přepracování IRQ v userlandu, experimentálně věci kolem APIC, SMP a 64bit a také ovladač disku založený na rump, který port zase posouvá o kus blíž k cíli – opuštění linuxového ovladače v jádru GNU Mach. A samozřejmě došlo i na opravy řady chyb.