TrueNAS končí s FreeBSD, svět podle vývojářů soustředí pozornost na Linux

Dvě verze TrueNAS

Společnost iXsystems je dodavatelem populárních síťových úložišť, pro která se vžil název NAS. Firma dodává jak hardware, tak i vlastní softwarové řešení nazvané původně FreeNAS, které bylo založené na operačním systému FreeBSD a souborovém systému ZFS.

V roce 2020 bylo oznámeno, že se FreeNAS přejmenovává na TrueNAS CORE a zároveň vzniká TrueNAS SCALE. Obě varianty systému zůstanou otevřené, ale zatímco CORE bude nadále založeno na FreeBSD, novější SCALE bude stavět na Debianu a bude tedy používat linuxové jádro.

Tato změna umožnila rozšířit možnosti, jaké TrueNAS uživatelům nabízí, a nabídnout například běh dockerových kontejnerů, provoz Kubernetes, KVM, Gluster a dalších nástrojů. Zároveň linuxové jádro nabízí výrazně širší podporu hardware, takže se TrueNAS SCALE může rozšířit na další platformy.





Už v době oznámení se uživatelé ptali, jestli toto schizma bude trvalé nebo to bude znamenat otočení kormidlem. Trochu se zdráhám uvěřit, že by dlouhodobě chtěli vyvíjet obě varianty. Téměř bych čekal, že až linuxí varianta dozraje, BSD větev postupně zakrní, napsal před čtyřmi lety pod naší zprávičkou Ondra Satai Nekola a měl pravdu.

Od FreeBSD k Linuxu

Vývojáři se nyní rozhodli vsadit plně na Linux a variantu postavenou na FreeBSD utlumit a ukončit. TrueNAS CORE verze 13 z roku 2022 tak zřejmě bude poslední, plnohodnotný vývoj poběží už jen na Linuxu. Verze s FreeBSD už bude jen udržovaná a nebude se nadále rozvíjet.





Zdá se, že projektu TrueNAS SCALE se daří velmi dobře, nedávno dostal ocenění za volbu zákazníků od společnosti Gartner. Podle iXsystems prý také mnoho uživatelů po nedávných změnách u VMware uvažuje nad přechodem na KVM. Zdá se tedy, že Linux skutečně umožní další rozvoj a nabídne nové možnosti.

Naopak TrueNAS CORE vlastně už delší domu skomírá. Současná verze TrueNAS CORE 13 je postavená na FreeBSD 13 z dubna roku 2021, kterému skončila podpora v červenci 2023. Uživatelé TrueNAS tak roky čekají na aktualizaci, která je už dlouho označená jako vývojářská. Podle vývojářů má jít o údržbové vydání přinášející pouze aktualizace komponent, u kterého se neplánují žádné novinky.

Proti tomu nejčerstvější TrueNAS SCALE 23.10 vyšel na konci loňského roku se spoustou novinek a už má dvě další setinková vydání. Vývoj v projektu TrueNAS se tedy jednoznačně přesunul k Linuxu. Vydání CORE postavené na FreeBSD 14 už není vůbec v plánu a uživatelé mají migrovat na Linux.

Firma svůj přechod k Linuxu jednoznačně potvrdila ve svém prohlášení: TrueNAS CORE vstupuje do udržovací fáze. V rámci projektu TrueNAS SCALE se vyvíjejí a testují nové funkce a aktualizované komponenty. Některé z nich je možné zpětně importovat do systému TrueNAS CORE a uživatelé systému CORE mohou přejít na systém SCALE, aby mohli využívat nové funkce.

Svět se soustředí na Linux

Zajímavější než samotná změna je vysvětlení jejich důvodů, které jsou obecnějšího rázu a vlastně popisují současný stav svobodných unixových operačních systémů. Podle zástupců společnosti iXsystems došlo k posunu v samotném upstreamu, který upírá pozornost k Linuxu. ZFS je jakýmsi srdcem a duší TrueNAS a byl jí i pro FreeNAS. Většina vývojové práce se ale dnes odehrává v Linuxu, včetně testování. Na FreeBSD se pak jen portuje a je hotovo, vysvětluje Kris Moore, viceprezident společnosti.

Také vývoj ostatních komponent probíhá především na Linuxu, ke kterému se svět přesunul. Stejně tak ovladače a různé funkce jsou nejprve nativně vyvíjeny pro Linux. Tam jsou k dispozici od prvního dne a pak teprve přichází na řadu FreeBSD, pokud se nám to hodí nebo pokud někdo z komunity něco portuje, říká Moore.

Podle jeho slov vývoj na FreeBSD stál vývojáře mnoho času, protože ti museli pracovat na novinkách v samotném TrueNASu a zároveň museli vylepšovat FreeBSD. Velká část našich vývojářů trávila čas vylepšováním FreeBSD, místo aby pracovala na nových vlastnostech a funkcích. Ti lidé, kteří dříve 90 % svého času pracovali na FreeBSD, nyní pracují na funkcích v ZFS. Tím se vývoj významně brzdil, protože bylo potřeba udržovat nebo portovat vlastnosti, které ve FreeBSD nejsou. Chceme vytvářet přidanou hodnotu pro všechny a ne trávit čas implementaci něčeho, co měl Linux před lety.

Přesto Kris Moore tvrdí, že ho změna mrzí, protože má osobně FreeBSD rád. Máme ho rádi. Je to naše dědictví, to jsou naše kořeny. Věřte mi, že kdybych měl pocit, že bychom mohli zůstat u FreeBSD dalších 20 let, rozhodně bych to udělal raději. Ale v určitém okamžiku je třeba si uvědomit situaci a fakt, že všechny inovace podporované dodavateli se dnes dějí na straně Linuxu.

Většina uživatelů to neřeší

K situaci se vyjádřil Brett Davis, výkonný ředitel společnosti iXsystem, podle kterého mělo ke změně dojít dříve. Minulost naší společnosti je postavená na BSD. Je nám blízké a drahé, a to již dlouhou dobu. Pravděpodobně jsme se ho ale drželi déle, než jsme měli. Asi jsme se měli rozhodnout dříve.

Celé je to dobrá zpráva pro Linux a pravděpodobně i pro TrueNAS. Je ale jasné, že příznivcům BSD se tento posun vůbec nelíbí. Řeči jsou levné a stěžovat si můžete zadarmo. Každý si rád stěžuje, ale kdyby lidé chtěli FreeBSD posledních 15 let tlačit dopředu, udělali by to, říká Davis.

Podle něj existují tři skupiny uživatelů, tři různé velké tábory. Jsou tu uživatelé FreeBSD, jsou tu uživatelé Linuxu a pak největší skupina uživatelů, kterým je to jedno. Chtějí jen produkt, který funguje. Chtějí NAS a je jim jedno, jaký operační systém je pod ním. Většina uživatelů podle jeho slov neřeší, jaký operační systém běží na jejich mikrovlnné troubě.