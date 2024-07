Tuxedo OS 3: předinstalovaný Linux s Waylandem a KDE Plasma 6

Jak jsem zmiňoval v článku, pokud si zakoupíte nějaký počítač od Tuxedo Computers, patrně na něm budete mít distribuci Tuxedo OS, pokud při objednávce nezvolíte něco jiného. Můj notebook Tuxedo Polaris 17 Gen 5 dodaný v březnu 2024 přišel s verzí 2, která běžela na KDE Plasma 5.27.10 a X11. Na obzoru už byla avizována nová verze 3 dodávaná s KDE Plasma 6.

Poznámka: Tuxedo OS je distribuce německé společnosti Tuxedo Computers, která dodává hardware kompatibilní s Linuxem. Pokud ponecháte při objednání výchozí parametry, přijde vám počítač s nainstalovanou distribucí, založené na Ubuntu, konkrétně KDE Neon. Distribuce má v základu přidány aplikace vyvinuté v Tuxedo Computers (Tomte, Tuxedo Control center atd.), vlastní sadu repozitářů a specifické jaderné moduly. Verze 2 je založena na Ubuntu 22.04 a Flatpaku. Distribuce ale funguje i na jiném hardware, můžete ji tak používat na libovolném „železe“.

Na druhou stranu musím říct, že Wayland má u spousty linuxových uživatelů moc špatnou pověst. V zásadě dle nich vše rozbíjí, je nehotový, nedodělaný a pomalý. Myslím si, že paradoxně KDE Plasma 6 pomůže spoustu chyb eliminovat a opravit s tím, jak se bude více a více dostávat i mezi „normální“ uživatele. Najdete články, které jej mají rádi či jiné, které ho nenávidí. Ale v zásadě je to jedna věc – na kartách Nvidia už Wayland neběží vůbec nebo špatně. Jenže všechno jsou to zprávy z února 2024. Máme červen a vydání KDE Plasma 6 ve finální verzi a s dalšími pěti postupnými verzemi. Jak moc špatné to bude? Kde narazím? S čím? Jen pro pořádek – můj notebook má dedikovanou grafickou kartu Nvidia RTX 4050.





Instalace aktualizace

Je velmi zajímavé, že stále ještě neexistuje mnoho linuxových distribucí, které by měly KDE Plasma ve verzi 6 a Tuxedo OS 3 tak patří k průkopníkům. Ze známějších je to asi Fedora 40, openSUSE Tumbleweed a KDE Neon. Seznam distribucí s verzí 6 ze stránek KDE Plasma 6 najdete na community.kde.org. Tuxedo OS 3 tam ovšem uveden není, proto berte ten seznam s rezervou.

K dispozici je klasický ISO obraz ke stažení a k rozbalení na USB flash disk, WebFAI (nástroj pro automatickou instalaci od Tuxedo Computers) nebo formou aktualizace již nainstalované verze 2. V rámci nástroje Tomte je celý proces aktualizace maximálně zjednodušen. Po spuštění a detekci nové verze Tuxedo OS 3 je vám nabídnuto okno s průvodcem. Stačí si jen klikat.

Na úvod zásadní informace – aktualizuji Tuxedo OS verze 2.0 na novější a to pomocí vestavěné aplikace Tuxedo Tomte. Celý proces je triviální, ale i když s vámi Tuxedo OS běžně komunikuje česky, proces aktualizace je plně anglický (ale některá tlačítka mají český popis). To může někoho vyděsit, ale v zásadě není nutno ovládat angličtinu na nějaké profesionální úrovni. Dostane se vám popisu toho, co se bude dít a vlastně jediná zásadní věc a zásadní rozhodnutí váš čeká na samém závěru procesu – musíte se rozhodnout, zda ponecháte KDE Plasma 6 na výchozím novém okenním prostředí Wayland nebo radši přepnete na starší X11.

Ještě vás instalační program vystraší, když zmíní, jestli opravdu chcete Wayland, že se nemá rád s ovladači Nvidia. Zaváhal jsem, ale jen na chvíli, přestože v počítači mám kartu Nvidia. Prostě se odhodlám zkoušet a uvidím, jak mne to vše bude ovlivňovat v mé práci. Není nad osobní zkušenost.

Dostat se k nějakému článku s popisem toho, co vlastně nefunguje a zároveň aby ten text nebyl třeba půl roku starý, je složité. Wayland před příchodem do KDE Plasma 6 prošel sadou několika oprav, takže spousta věcí ve starších článcích neplatí. Máme začátek června, a na počítači Tuxedo OS 3 s KDE Plasma 6.0.5 s integrovaným Waylandem verze 1.23.

Co se změnilo?

Tuxedo OS 3 by měl být postaven na základě Ubuntu 24.04 LTS a jádru 6.8. Jenže aktualizovaná verze Tuxedo OS má stále stejné jádro 6.5 jako verze 2, tudíž základ je stále Ubuntu 22.04. Je to dáno tím, že prozatím se vývojáři soustředili na hladkou integraci KDE Plasma 6 s Waylandem a jádro zatím neaktualizovali. Jinak v podstatě platí to, co si můžete představit s novinkami v KDE Plasma 6.

Asi si nejvíce všimnete, že panel (ve výchozím stavu dole) je tzv. plovoucí. Ihned si také všimnete nové obrazovky s náhledy pracovních ploch. Souborový manažer Dolphin má třeba nově funkci tzv. Split view (rozdělený pohled) v kontextové nabídce. KDE Plasma 6 také přichází s novinkou – se zvukovými schématy. Pak se mi také líbí vychytávka – po kliknutí do prostoru pruhu posuvníku se lišta přesune do místa, kam jste klikli a příslušný pohled se také změní. Praktické ve chvíli, kdy máte v Dolphinu např. dlouhý seznam souborů a chcete skočit na konec seznamu. Kliknete někam do prostoru na konec a lišta tam sjede s příslušným přesunem seznamu.

Položky v nabídce aplikace Nastavení byly přeorganizovány a chce si to na ně zvyknout. Některé byly schovány jako pod položky a ze začátku jsem tápal, nicméně vyhledávání funguje dobře, neztratil jsem možnost cokoliv nastavit. V aplikaci Nastavení se objevila i zajímavá novinka, kdy asociace souborů už nemusíte provádět jenom pro jednotlivé soubory dle přípony (můžete samozřejmě dál), ale můžete použít skupiny např. video soubory, hudební soubory nebo obrázky a přičlenit je k jedné aplikaci.

Je zde také několik novinek, které ale nepoužívám, ale je dobré je zmínit – Plasma na Waylandu umí používat HDR na podporovaných monitorech. Slibuje lepší barevné podání třeba ve hrách. S tím souvisí i vylepšení barevných filtrů pro barvoslepé uživatele. Také se opět objevil efekt Kostka při náhledu na pracovní plochy.

Výchozí aplikace v rámci KDE Plasma 6 byly zaktualizovány, namátkou třeba KMail, KDE Education, Kdenlive, Kate nebo Spectacle. Třeba nová verze terminálového klienta Konsole nebo Yakuake se chlubí využitím paměti o 50 % nižším. Podrobněji se o novinkách KDE Plasma verze 6 dozvíte ze samostatného článku.

Běží to nebo ne?

Asi předpokládáte, že u hybridní distribuce typu Tuxedo OS se k vám dostane nová verze s nějakým zpožděním, které je způsobeno testováním. To je i případ nové verze 3. Pokud máte hardware od Tuxedo Computers, asi nějaké zásadnější nefunkčnosti nečekáte – výrobce by asi nevydal verzi, která prostě nepoběží. Přesně tohle se samozřejmě děje.

Po restartu systém naběhne na přihlašovací obrazovku a po zadání hesla už se před vámi objeví plocha. Věc, kterou jsem zaznamenal takřka okamžitě, byl výrazně rychlejší start systému. Ani doposud nebyl pomalý, ale teď je prostě rychlejší.

Hned si všimnete, že bylo změněno měřítko zobrazení. Původních 150 % je vrženo zpět na 100 %. Zmizela mi původní dekorace oken, byla nahrazena výchozí pro Tuxedo OS. Přestal mi fungovat widget „Clear Clock“, který prostě není s KDE Plasma 6 kompatibilní, respektive je nová verze právě pro KDE Plasma 6. Celkově budu muset projít „rekonfigurací“ prostředí. Asi se není co divit, spousta vzhledů a widgetů není kompatibilních s verzí KDE Plasma 6.

Když si to uvědomím, je mi jasné, že to musím udělat, abych se v Tuxedo OS cítil zase jako doma. Vzhled je totiž to první, co uživatel zaznamená. Obecně to ale připisuji na vrub KDE Plasma 6, nikoliv Waylandu. Možná je dobré zkusit čistou instalaci Tuxedo OS 3, aby vám v KDE Plasma 6 nezůstaly artefakty z vaší předešlé verze.

Testuji první kritické věci. Spouštím GIMP 2.10.38 abych otestoval aplikaci využívající GTK3 pod Waylandem. Funguje, nenarazil jsem na problém. Spouštím VLC a načítám video. Opět funguje. Na první problém narážím při spuštění aplikace Krusader. Nevidím horní okraj okna s ovládacími prvky a celé okno je podivně zvětšené. Daří se mi ale pomocí pravého tlačítka myši otevřít rozbalovací nabídku aplikace na liště a vybrat z ní položku Maximalizovat. Okno se objeví na celé obrazovce a vypadá, jak byste čekali. Jde normálně ovládat a při uzavření aplikace a opětovném otevření už vše zase funguje jak má.

Spouštím prohlížeč Vivaldi, otevírám YouTube a spouštím video. Žádný problém. Přišel jsem o párování externí Bluetooth myši (microsoftí Designer Mouse), ale Trackball od Logitechu (MX Ergo) funguje ihned bez znovu opětovného spárování. I výkonově náročnější aplikace jako Darktable či DaVinci Resolve – vše běží i s podporou GPU módu v nich. Ani připojení externího monitoru není problém a funguje i nastavení měřítka pro každý monitor zvlášť. Dříve problematické snímání obrazovek a různých pracovních ploch také funguje ihned a bez problémů.

Šest týdnů používání

Po zhruba šesti týdnech, a při mém stylu práce, jsem vlastně nezaznamenal nějaký zásadní problém, který by mne donutil uvažovat o tom, jestli je update KDE Plasma na verzi 6 špatné rozhodnutí nebo zda vypnout Wayland a vrátit se k X11. V zásadě je mi to asi jedno. Kromě viditelného zrychlení startu, několika grafických vychytávek a nových zajímavých funkcí není možno říct, že Wayland je průšvih. Jeho integrace v rámci Tuxedo OS 3 je prostě bezproblémová a to i na „problémovém“ hardware, kterým se zdá být grafická karta Nvidia RTX 4050 s 6 GB VRAM. Ani procesor od AMD není problém.

Pár drobných much jsem objevil – když například nainstalujete nové grafické téma, které si stáhnete, hned po instalaci se v seznamu témat objeví dvakrát. Při opětovném načtení seznamu už je zde daná položka jen jedna. Další problém se objevil při aktualizaci témat – pokud má dané téma k dispozici aktualizaci, po stisku tlačítka Aktualizovat k povýšení nedojde. Novou verzi je možné dostat jen tak, že odinstalujete starou a nainstalujete novou.

V zásadě ale už tak dobrá distribuce Tuxedo OS 2 dostala aktualizaci, kterou je dobré vyzkoušet a patrně nenarazíte na problémy. Zůstaly výhody předchozí verze (třeba specifické repozitáře Tuxedo OS, odladěné ovladače, bezproblémová instalace ovladačů Nvidia, domovské aplikace Tuxedo Computers jako Tomte nebo Control center) a byla změněna střeva. Celé se to jeví dost odladěně. Pokud nějaké problémy prosákly ven, pracovali na nich i vývojáři z Tuxedo Computers.

Co dál?

Patrně v brzké době nás čeká přechod na verzi KDE Plasma 6.1, která je nyní v betě a vydání se očekává v polovině června. Toto vydání obsahuje řadu dalších vylepšení a vylepšení kompatibility s Waylandem. Jmenovitě se zde mluví o tzv. Explicit Sync, česky asi něco jako výslovná synchronizace, která dle vývojářů stojí za výrazným vylepšením kompatibility Waylandu a grafických karet Nvidia. Podle prvních recenzí je tato verze ještě lepší, než verze řady 6.0.

Od vývojářů Tuxedo Computers ještě čekáme na přechod k jádru 6.8 jaké má Ubuntu 24.04.

Rady na závěr – pokud Tuxedo OS nepoužíváte, můžete si jej vyzkoušet. ISO obraz je vytvořen jako živá distribuce a je tedy možno systém spustit bez nutnosti instalace na pevný disk. Obraz stáhněte a převeďte na USB flash disk. Pa už jen stačí počítač nastartovat z tohoto média.

Pokud používáte verzi Tuxedo OS 2, není asi důvod nepřejít na vyšší verzi, je to bezproblémové a automatické. Nová čistá instalace přímo Tuxedo OS verze 3 není úplně nutná, nicméně možná se vám vyplatí. Pokud provozujete hardware od Tuxedo Computers na jejich operačním systému, asi je to nutnost. Po několika týdnech testů musím říct, že upgrade vřele doporučuji. Systém je velmi dobře odladěn.

Poznámka: Abych otestoval opravdu vše, provedl jsem ještě čistou instalaci Tuxedo OS 3. I zde jsem nenarazil na žádné problémy. Instalační proces byl rychlý a návodný a byl jsem schopen zvládnout i instalaci systémové části na jeden disk a domovské složky na jiný. Asi nejvíce mě ovšem irituje výchozí vzhled Tuxedo OS 3, je prostě ošklivý. Ale asi budu hodně „specifický“ uživatel, protože měním třeba i výchozí písmo.

(Autorem obrázků je Svatopluk Vít.)