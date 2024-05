Tuxedo Computers: linuxový herní notebook Polaris 17 Gen5

Co měním?

Jak jsem psal, můj notebook Dell Vostro 14 pořízený v roce 2018 funguje dobře, ale po šesti letech jsem chtěl zkusit něco současnějšího. V roce 2022 jsem navýšil paměť z 8 na 16 GB a vyměnil baterii. Došlo k omlazení a nemůžu si stěžovat. Změnil se ale trošku můj styl práce.

A teď popis toho, co mám od Dellu – je to notebook s displejem o úhlopříčce 14 palců a rozlišením 1920×1080 bodů, s procesorem Intel Core i5–8250U a dvěma disky (SSD 128GB + 1 TB). Grafická karta je AMD Radeon 530 4GB. Ano, není to žádný zázrak, ale jedná se o poměrně dobrý kancelářský stroj, který občas zvládne i náročnější úkoly. Provozuji jej v Linuxu již několik let a nemám s ním v tomto ohledu nějaký zásadnější problém.

Dell Vostro 14 vlevo, Tuxedo Polaris 17 vpravo

Jaká náhrada?

Parametrů na nový stroj nebylo v podstatě moc. Chtěl jsem procesor od AMD (Ryzen 7 nebo 9) nebo Intel (i7 nebo i9) a výkonnější grafickou kartu od Nvidie řady RTX 40. Displej asi obligátní úhlopříčky 15,6 palce. Pokud by měl plnohodnotnou klávesnici včetně numerické části, nezlobil bych se. K tomu 32 GB RAM upgradovatelné paměti (tj. nepájená napevno). Parametry pak padají do kategorie herní notebook, protože dedikovaná NVIDIA karta je vnímána jako výběrový hardware pro náročnější uživatele. Nechci na počítači hrát hry, spíše používat Darktable, GIMP, Inkscape nebo Openshot a naučit se Blenderem. Darktable, Openshot i Blender podporují tzv. GPU akceleraci, dle zpětné vazby od uživatelů jim to jde na kartách od NVIDIA lépe.





Vybíral jsem na konci roku 2023 až začátkem roku 2024. Nejprve jsem začal na webu System76. Mají několik modelů, Nicméně AMD procesory nenabízejí, k dispozici jsou Intely i9. Pokud jsem postavil model, který bych chtěl (Adder WS), dostal jsem se na nějakých 2 000 amerických dolarů (dle aktuálního kurzu asi 47 000 Kč). K tomu asi ještě DPH (clo je nulové) a dostaneme se někam k 57 000 Kč. S rokem záruky.

Na stránkách dalšího výrobce – Slimbooku, mají stroje, které mají AMD procesor, není ale možné je mít s NVIDIA kartami. Pokud slevím z AMD procesoru, je k dispozici model Hero s Intel i7 a NVIDIA RTX 4060 za nějakých 1 520 eur (kolem 38 500 Kč) a obsahuje to, co bych chtěl mít.





Jako poslední jsem si nechal stránky Tuxedo Computers, kde jsem našel model, který mi docela vyhovuje – Tuxedo Polaris 15. Má procesor AMD Ryzen 7 a kartu NVIDIA RTX řady 40. Dostal jsem se na nějakých 1 400 eur (asi 35 500 Kč).

Výběr

Výběr jsem provedl celkem zodpovědně a skončil u toho, že se mi Tuxedo Computers dost zamlouvá – firma sídlící v Německu, najdete o ní spoustu zmínek v recenzích počítačů a všeobecně je vnímána pozitivně. Navíc tam hraje i fakt, že podobně jako System76 má svou vlastní distribuci Pop!_OS, tak Tuxedo sestavuje svou s „překvapivým“ názvem Tuxedo OS, ušitou na míru právě hardware, který prodává. O tom později.

Ale situace se při výběru trochu změnila. Mnou vybraný model Polaris 15 Gen5 byl sice představen v říjnu 2023, ale v lednu se vyprodal. Já jsem se musel rozhodnout, co dál. Jak vlastně chci laptop používat? Jak moc zásadní je pro mě snadná přenositelnost? Co menší displej (14", jako má teď mé Vostro)? Nebo větší (16 či 17 palců, jako další modely v nabídce)? Nebo úplně opustit svět „alternativních“ výrobců a vrátit se zpět k „tradičním“ značkám?

Dospěl jsem k tomu, že ani větší displej nemusí být nutně překážkou a že vlastně netrvám na tom, aby byl laptop snadno přenosný. Když cestuji vlakem nebo jedu někam na chalupu, není problém mít místo obrazovky 15,6 palce třeba 16 nebo 17 palců. Rezignace na snadnou přenositelnost se odráží v tom, že rozměrově bude notebook větší a asi o 1 kg těžší, což ovšem není zase nijak zásadní změna, pokud necestujete každý den a nedáváte si svůj notebook do batohu. To mi otevřelo nové obzory.

Tuxedo Computers totiž nabízí ještě jeden model Polaris s totožnými parametry, jako model 15, jen obrazovka má 17,3 palce. Nejviditelnější změnou je plnohodnotná klávesnice s numerickou částí, protože je v těle více místa. Po několika dnech jsem se definitivně rozhodl, že si objednám model Polaris 17. S cenou jsem se dostal na nějakých 1 540 eur (asi 39 000 Kč).

Co jsem za konfiguraci objednal?

Vybral jsem model Tuxedo Polaris 17 Gen5 AMD.

Srdcem je procesor AMD Ryzen 7 7840HS (8 jader s 16 vlákny na 5,1 GHz s 54 W TDP) a s integrovanou grafikou AMD Radeon 780M

Dedikovaná je karta NVIDIA RTX 4050 (6GB GDDR6 VRAM).

RAM je dohromady 32 GB DDR 5 na 4800 MHz ve dvou 16 GB modulech (notebook umí moduly až do 5 600 MHz)

Jako disk jsem objednal Samsung 980 s kapacitou 500 GB (NVMe PCIe 3.0) a je k dispozici ještě jeden slot, každý je M.2 2280 PCI Express 4.0 x4

Osazený je bezdrátový modul Intel Wi-Fi 6 AX200 s Bluetooth verze 5.2

Matný IPS displej má úhlopříčku 17,3 palce s rozlišením 2560 × 1440 bodů při 240 Hz a má jas 300 nitů.

To je výčet základních technických parametrů stroje, který Tuxedo Computers profiluje jako (cituji) „dostupnou náhradu herního desktopu s AMD Ryzen“.

Tuxedo Polaris 17 Gen5 AMD

Obrazovka a grafická karta

Z pohledu praktického použití notebooku mám mnoho postřehů. Osobně jsem celkem překvapen, jak příjemná je obrazovka o úhlopříčce 17,3 palce v rozlišení 2560×1440 bodů, hlavně v porovnání s tou původní v Dellu o 14 palcích a o rozlišení 1920×1080 bodů.

Tělo, hmotnost, baterie

Měl jsem strach, že ten nárůst úhlopříčky bude obrovský a zařízení se stane nepřenosné a ne úplně mobilní. Stávající Vostro má rozměry 343×241×16 mm a Polaris má 393×260×26 mm. Kompenzuje to ale váha, která z asi 1,7 kg vzrostla na 2,5 kg. K tomu přidejte i elektrický adaptér a rázem jsou to 2 kg Vostra versus 3,2 kg Polarisu 17. Rozdíl je značný, na běžné denní přenášení to asi úplně nebude, ale mobilní jistě je.

Tohle byla pro mne velká neznámá, ale jestli znáte adaptéry od Dellu, tak ten jejich velký 90W připojovaný k dokovací stanici váží vlastně stejně, má i podobné rozměry, uděláte si tak představu. Adaptér dávající 230 W prostě menší být nemůže. Při objednávce na Tuxedo Computers si můžete vybrat ještě alternativní adaptér, který dává jen 180 W. Výrobce uvádí, že nelze moc použít USB-C nabíječky. Jsou málo výkonné a dokonce zpomalují chod komponent. V podstatě to znamená, že nemůžete počítat s tím, že nějaká dokovací stanice by váš notebook z USB-C i rovnou dobíjela. Integrovaná a vyměnitelná Li-Pol baterie (po odšroubování) má kapacitu 62 Wh a vydržela mi na běžnou práci kolem pět hodin při běhu na integrovanou AMD grafiku.

Poznámka: Výrobce nedoporučuje USB-C nabíjení vůbec používat a dokonce říká, že při nabíjení musí být vypnutá dedikovaná karta NVIDIA. Tuxedo Computers v nabídce má ale modely, které se umějí dobíjet z USB-C (hledejte magickou frázi USB-C PowerDelivery DC-IN, případně modely s Thunderbold konektorem).

Tělo počítače je plastové, ale horní víko je kovové a pořádkumilovné uživatele bude dovádět k šílenství – jsou vidět jakékoliv otisky prstů. Poslední postřeh je k tomu, jak se notebook rozebírá – stačí vyšroubovat jen několik šroubů a odebrat zadní víko a můžete vidět, jak to vypadá uvnitř. Trošku překvapením jsou dva malé výlisky ze zadní strany těla notebooku vyztužující a chránící kloub displeje, abyste se dovnitř dostali, musíte je vysunout. Jinak je rozebrání snadné. Výrobce totiž říká, že notebook je snadno upgradovatelný, výměna baterie či upgrade paměti nebude problém. Já jsem ale notebook otevíral hlavně kvůli tomu, že jsem jej nakonec ještě dovybavil druhým SSD diskem do volného slotu – dokoupil jsem ještě 1 TB Samsung 990 EVO.

Otisky prstů na těle Tuxedo Polaris 17 Gen5

Další komponenty, vstupy a výstupy

Na horní hraně rámečku displeje se nachází web kamera (Full HD s integrovaným mikrofonem a také nemá integrovanou záslepku) a testy mi ukázaly, že to parametrově není zase velká katastrofa a na tradiční videokonference plně dostačuje. S tím souvisí i zvuk, reproduktory jsou standardní (2× 2 W) kvality Tuxedo Computers – neoslní, ale ani vyloženě nezarmoutí. Potěší sluchátkový výstup v podobě obligátního 3,5 mm jacku. V notebooku se nachází i čip TPM 2.0, notebook je tak připraven i na instalaci Micorosft Windows 11, které TPM čip vyžadují.

U výstupů a vstupů ještě zůstaneme. Na levé straně těla notebooku nalezneme konektor USB-A 2.0, mikrofonní vstup a již zmíněný sluchátkový výstup. Na pravé straně je čtečka SD karet (SD/SDHC a SDXC), což se pro zpracování fotografií z mé zrcadlovky skvělé hodí a také dva USB-A konektory verze 3.2 Gen1.

Pak už je tu zadní strana, kde se nachází slot na zámek od Kensingtonu, konektor Mini DisplayPort 1.4a spřažený s NIVIDIA kartou, jeden USB-C 3.2 Gen2 konektor bez PowerDelivery, konektor HDMI 2.1 opět na NVIDIA kartu, klasický síťový konektor RJ-45 o rychlosti 1Gbit a vstup pro napájení.

Pohled ze strany na konektory

Pohled ze strany na konektory

Klávesnice a touchpad

Počítač můžete ovládat pomocí klávesnice s numerickou částí. Klávesnice je tichá, podsvětlená a lze měnit intenzitu a barvu podsvětlení. Oproti jiným modelům od Tuxeda neumožňuje nastavení zón, barva je stejná pro celou klávesnici. Ale osvětlení je dostatečné a regulovatelné ve čtyřech stupních intenzity.

Klávesy mají standardní velikost, kromě F kláves, které jsou poloviční. Rozložení dalších speciálních kláves je velmi nahodilé a musíte si zvyknout. Za mě je nejhorší asi integrovaná klávesa s Insert a Delete zároveň. Běžně používám správce souborů typu Norton Commander, kde se klávesa Insert používá k označování souborů, ale pokud si nedáte pozor, zmáčknete Delete a soubor se smaže. Je to asi řešitelné tím, že přemapujete klávesu Delete (dle NC standardu slouží pro mazání klávesa F8), ale ve výchozím stavu je to nešikovné.

Vyloženě potěší i náhrada popisku tradiční funkční klávesy Windows (alias Super v Linuxu) s logem Microsoft Windows za obrázek s tučňákem. Při objednání notebooku si můžete vybrat typ popisu klávesnice v daném jazyce (zvolil jsem si verzi CZ tj. rozložení QWERTZ) nebo si dokonce nechat udělat i vlastní vzhled. Zajímavé je i použité písmo na popiscích. Standardní popis je trošku jiný, než známe z „běžných“ českých klávesnic, já osobně jsem si musel opět trochu zvykat. Třeba už jen to, že umístění popisků českých znaků je doprostřed klávesy a ne obligátně na spodní hranu klávesy vlevo bylo něco, co mi chvíli do oka nelezlo. Jasně, nepíšu všemi deseti a proto se dívám na popisky kláves.

Tohle byla věc, o které bych nikdy neřekl, že může u mě něco znamenat a bude to chtít zvyk. Nad klávesnicí najdete ještě dvě tlačítka – spouštěcí a tlačítko vyvolávající aplikaci Tuxedo Control Center (aplikace umožňující nastavení a monitorování HW parametrů, viz další díl). Vedle spouštěcího tlačítka jsou integrovány ještě LED indikující další stavy jako je spuštění, nabití baterie nebo CapsLock.

Podsvícená klávesnice s Tuxem

Pod klávesnicí a zarovnaný na střed těla notebooku (nikoliv na střed mezerníku jako u některých jiných modelů Tuxedo Computers) je touchpad. Je skleněný a nemá fyzická tlačítka, podporuje gesta a scrolování. Také jej lze vypnout kombinací kláves nebo dvojitým kliknutím do levého rohu.

Zajímavostí je možnost deaktivace pravé půlky touchpadu. Když jsem hledal důvod, je to hlavně kvůli tomu, abyste si při psaní na klávesnici „neškodili“ pokládáním ruky na touchpad. Touchpad umí i kliknutí třemi či čtyřmi prsty (tři prsty se používají pro simulaci prostředního tlačítka ve výchozím stavu).

Co přišlo?

Výrobce na stránkách udává, že objednávky dodává do dvou týdnů. Já můžu ten termín potvrdit. Objednávku jsem provedl v pátek, úhradu jsem udělal převodem na účet a v pondělí mi Tuxedo Computers potvrdilo příjem peněz na účet. V pondělí byl počítač zadán ke smontování a instalaci. Následující pondělí ve 4 hodiny ráno odcestoval přepravní službou do ČR, kde byl ve tři hodiny odpoledne.

Na straně české pobočky přepravní společnosti došlo k drobnému zdržení při doručení, ale i tak jsem počítač slavnostně držel v ruce ve čtvrtek tj. 13 dní po objednání. Kdyby vše šlo podle plánu při doručení, bylo by to dokonce jen 10 dnů! Celou dobu jsem ale věděl, v jakém stavu se počítač nachází, Tuxedo Computers mne informovalo o každém kroku.

Přišla krabice, která uvnitř obsahovala ještě jednu pevnější a parádní černou krabici. V té se nacházel samotný počítač, adaptér, obnovovací USB flash disk WebFAI (viz další díl) , podložka pod myš s tučňákem, popruh na klíče s logem Tuxedo Computers a uvítací letáček v němčině a angličtině. Vybalil jsem počítač a adaptér. Adaptér zapojil do elektřiny a počítač spustil.

Přivítalo mne logo Tuxedo Computers a nainstalovaný systém se mne ještě zeptal na jazyk a umístění. Pak už naběhl systém a já se začal rozhlížet. Podrobněji o tom v třetí části tohoto článku, který není recenzí, spíše popisem.

(Autorem obrázků je Svatopluk Vít.)