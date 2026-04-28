Praktické použití grafických režimů nabízených čipem ANTIC

Pavel Tišnovský
Úvodní obrazovka slavné hry Starquake.
Autor: Nick Strange, Stephen Crow, podle licence: Rights Managed
Na článek s popisem textových režimů čipu ANTIC v počítačích Atari dnes navážeme. Popíšeme si totiž grafické (rastrové) režimy a taktéž si ukážeme, jakým způsobem se řeší jedno z omezení ANTICu: možnost adresovat pouze 4kB video RAM.

Co se dozvíte v článku
  1. Praktické použití grafických režimů nabízených čipem ANTIC
  2. Všechny grafické (bitmapové) režimy podporované čipem ANTIC
  3. Omezení adresovatelné kapacity video RAM čipem ANTIC a trik, který s tímto omezením pracuje
  4. Testovací dvoubarevný obrázek a jeho oříznuté varianty
  5. Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 80×48 pixelů
  6. Zjednodušený zápis display listu s využitím klauzule .res
  7. Nepřekročili jsme limit 4kB bloku pro video RAM?
  8. Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 160×96 pixelů
  9. Na hranici 4kB bloku
  10. Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 160×192 pixelů
  11. Grafický režim číslo 8: 320×192 pixelů monochromaticky
  12. Obrázek uložený ve formě binárních dat
  13. Demonstrační příklad: první pokus o zobrazení rastrového obrázku v režimu GR.8
  14. Zarovnání video RAM do bloků 4096 bajtů
  15. Oprava display listu: definice dvou paměťových bloků pro video RAM
  16. Korektní demonstrační příklad: rozdělení obrázku do dvou bloků video RAM pro režim GR.8
  17. Čtyřbarevné grafické režimy
  18. Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů
  19. Repositář s demonstračními příklady
  20. Odkazy na Internetu

Na předchozí článek s popisem textových režimů podporovaných čipem ANTIC, který je nedílnou součástí osmibitových počítačů, dnes navážeme. Popíšeme si totiž všechny oficiálně podporované grafické (rastrové) režimy a taktéž si ukážeme, jakým způsobem se řeší jedno z omezení ANTICu: možnost adresovat pouze 4kB video RAM. Všechny popisované vlastnosti si pochopitelně ukážeme na demonstračních příkladech.

Obrázek 1: Již minule jsme si v krátkosti představili grafický režim s rozlišením 80×48 pixelů, navíc ještě ve dvoubarevném provedení. To samozřejmě není zdaleka vše, co Atari nabízí.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Všechny grafické (bitmapové) režimy podporované čipem ANTIC

Připomeňme si, že grafických režimů podporovaných čipem ANTIC je celkem osm (dalších šest režimů je textových, takže celkem je podporováno čtrnáct základních režimů, které se dále rozšiřují o GTIA režimy, kterými se dnes ovšem nebudeme zabývat). Různé varianty základních grafických režimů vznikly kombinací různého horizontálního rozlišení (40, 80, 160 nebo 320 pixelů), vertikálního rozlišení (24, 48, 96 nebo 192 obrazových řádků) a počtu barev (zde je výběr jednoduchý: 2 nebo 4). Teoreticky by tedy mělo existovat 4×4×2=32 grafických režimů, ovšem většina „divných“ kombinací není podporována a navíc jsme omezeni i prakticky: potřebnou velikostí video RAM i vlastnostmi TV.

Základní informace o všech podporovaných grafických režimech čipu ANTIC jsou uvedeny v následující tabulce:

ANTIC BASIC Pixelů/řádek Počet řádků Počet barev Spotřeba RAM
8 3 40 24 4 240
9 4 80 48 2 480
A 5 80 48 4 960
B 6 160 96 2 1920
D 7 160 96 4 3840
C 14 160 192 2 3840
E 15 160 192 4 7680
F 8 320 192 2 7680
Poznámka: režimy C a D jsou v tabulce prohozeny, protože nové pořadí mi připadne logičtější (vždy se zde střídá režim se dvěma barvami se stejným režimem, ovšem s barvami čtyřmi).

Grafické režimy lze podle jejich základních vlastností rozdělit do tří podskupin:

  1. V první podskupině se nachází režimy se čtyřmi barvami. Jedná se o režimy s rozlišeními 40×24, 80×48, 160×96 a 160×192 pixelů (ANTIC 8, A, D a E) neboli z pohledu Atari BASICu GR.3, GR.5, GR.7 a GR.15. Každý pixel je v těchto režimech uložen ve dvou bitech a kromě posledního režimu jsou pixely čtvercové (v posledním režimu mají poloviční výšku).
  2. Režimy s rozlišením 80×48, 160×96 a 160×192 pixelů mají i svoje dvojbarevné varianty, v nichž je každý pixel uložen v jediném bitu. Jedná se o režimy ANTIC 9, B a C neboli GR.4, GR.6 a GR.14 (kupodivu neexistuje režim 40×24 pixelů se dvěma barvami; to by byla hodně primitivní grafika i na počítače z konce sedmdesátých let).
  3. Režim s rozlišením 320×192 pixelů (ANTIC F neboli v BASICu GR.8) je monochromatický, což znamená, že barva pozadí i popředí má stejný odstín a pouze jinou intenzitu. Jedná se tedy o obdobu standardního textového režimu GR.0, který má (z pohledu barev) stejné vlastnosti. Tento režim nabízí nejvyšší možné (standardní) rozlišení, ovšem taktéž vyžaduje skoro 8 kB RAM (jinak se ovšem jedná o běžný režim s jedním bitem na pixel).

Výběr barev pixelů se v jednotlivých režimech provádí takto (povšimněte si, proč je GR. 8 ve své vlastní kategorii, i když by jinak mohl spadat do druhé kategorie):

Režimy Výběr barev pixelů(registry) Barva okraje
GR.3, GR.5, GR.7 a GR.15 COLOR4, COLOR0, COLOR1, COLOR2 COLOR4
GR.4, GR.6 a GR.14 COLOR4, COLOR0 COLOR4
GR.8 COLOR0/COLOR1 (odstín, intenzita) COLOR4

Omezení adresovatelné kapacity video RAM čipem ANTIC a trik, který s tímto omezením pracuje

Připomeňme si, jakým způsobem jsme prozatím vytvářeli display list (a to pro libovolný textový nebo rastrový režim). Jednalo se o sekvenci instrukcí pro čip ANTIC v tomto pořadí:

  1. Několik prázdných řádků na začátku obrazovky
  2. Nastavení počátku video RAM + nastavení prvního řádku vybraného režimu (jedna instrukce)
  3. Dále jsme nastavili dalších x řádků vybraného režimu
  4. Instrukce pro skok na začátek display listu

Příkladem může být display list s definicí 24 řádků v textovém režimu 2 (GR.0):

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_CHR40x8x1       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 2 (GR.0)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Tímto způsobem lze tvořit display list pro libovolné režimy, ovšem musíme si dát pozor na to, že velikost video RAM nesmí překročit blok 4kB. V prvním kroku se tedy budeme snažit o to, aby video RAM začínala na začátku takového bloku, ovšem pro režimy 320×192 (dvě barvy) a 160×192 (čtyři barvy) je potřebná kapacita RAM rovna 7680 bajtům, což zcela jistě čtyřkilobajtový blok překročí. V takovém případě je nutné už do display listu vložit další instrukci nebo instrukce LMS, například:

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_CHR40x8x1       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 2 (GR.0)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_LMS+DL_CHR40x8x1       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 2 (GR.0)
.byte <screen2, >screen2          ; počáteční adresa druhého bloku obrazové paměti 
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_CHR40x8x1              ; jeden řádek textového režimu 2 (GR.0)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
Poznámka: v tomto případě je video RAM rozdělena na dva bloky začínající návěštími screen a screen2. Podrobnosti si pochopitelně ukážeme u konkrétního demonstračního příkladu.

Testovací dvoubarevný obrázek a jeho oříznuté varianty

Nejprve se budeme zabývat dvoubarevnými rastrovými grafickými režimy, ve kterých je pro každý pixel vyhrazen jen jeden bit. Barvy osmi sousedních pixelů jsou vždy uloženy v jednom bajtu, takže velikost video RAM se vypočítá snadno: šířka×výška/8. Ve všech příkladech pro dvoubarevné režimy se pokusíme vykreslit obrázek (nebo jeho část) získaný ze slavné hry Starquake. Originál tohoto obrázku vypadá následovně:

Obrázek 1: Původní obrázek ze hry Starquake, který použijeme v dalších příkladech.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Z tohoto obrázku v původním rozlišení 320×192 pixelů byly v grafickém editoru vytvořeny výřezy 80×48 pixelů, 160×96 pixelů a 160×192 pixelů. Následně byly binární data obrázku převedeny do textového formátu kompatibilního s assemblerem CA65. Příkladem je obrázek 80×48 pixelů, který lze reprezentovat následovně (soubor image_80×48.asm):

.byte $ff, $ff, $fb, $bb, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $7f, $ff, $ff
.byte $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $7f, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff
.byte $fe, $7f, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $fd, $7f, $ff, $ff, $ff, $ff
.byte $ff, $ff, $ff, $f0, $0d, $b0, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $ff, $e0, $1b, $d8
.byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $ff, $e0, $0f, $f0, $00, $00, $00, $00, $00, $00
.byte $ff, $c7, $ff, $3f, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $c7, $ff, $3f, $ff, $ff
.byte $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $8f, $fe, $7f, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $8f
.byte $fe, $0f, $f0, $00, $00, $00, $00, $00, $ff, $1f, $fc, $1f, $e0, $00, $00, $00
.byte $00, $00, $ff, $1f, $fc, $1f, $e7, $fe, $7f, $ff, $9f, $fc, $fe, $3f, $f8, $3f
.byte $cf, $fe, $7f, $ff, $9f, $fc, $fe, $3f, $f8, $3f, $cf, $fe, $7f, $ff, $3f, $fc
.byte $fc, $7f, $f0, $7f, $9f, $fe, $7f, $ff, $3f, $fc, $fc, $7f, $f8, $7f, $9f, $fe
.byte $7f, $fe, $7f, $fc, $f8, $ff, $f8, $ff, $3f, $fe, $7f, $fe, $7f, $fc, $f8, $ff
.byte $fc, $ff, $3f, $fe, $7f, $fc, $fe, $fc, $f1, $ff, $fc, $fe, $7e, $7e, $7e, $fc
.byte $fc, $fc, $f1, $ff, $fe, $7e, $7e, $7e, $7c, $f9, $fc, $fc, $e0, $07, $fe, $7c
.byte $fc, $7e, $7c, $f9, $f8, $fc, $e0, $03, $ff, $3c, $fe, $7e, $7f, $f3, $f8, $fc
.byte $c7, $ff, $ff, $39, $fe, $7e, $7f, $f3, $fc, $fc, $c7, $ff, $ff, $99, $fe, $7e
.byte $7f, $f9, $fe, $fc, $8f, $ff, $ff, $93, $fe, $7e, $7f, $fc, $ff, $fc, $8f, $ff
.byte $ff, $c3, $e0, $7e, $7c, $fe, $7f, $fc, $1f, $ff, $ff, $c7, $e0, $7e, $7c, $ff
.byte $3f, $fc, $1f, $ff, $ff, $e7, $c0, $7e, $7c, $ff, $9f, $fc, $8f, $ff, $ff, $e7
.byte $c0, $7e, $7c, $ff, $cf, $fc, $8f, $ff, $ff, $f3, $80, $7e, $7c, $ff, $e7, $fc
.byte $c0, $0d, $f0, $00, $00, $7e, $00, $00, $03, $fc, $c0, $15, $f8, $00, $00, $7e
.byte $00, $00, $01, $fc, $e3, $f9, $ef, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $f8, $fc, $e3, $fd
.byte $cf, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $f8, $fd, $f1, $fd, $df, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff
.byte $f8, $ff, $f0, $0d, $d8, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $ff, $f8, $10, $98, $00
.byte $00, $00, $00, $00, $00, $ff, $f8, $0e, $30, $08, $00, $04, $10, $00, $00, $fc
.byte $ff, $fe, $3f, $f7, $ff, $fb, $ef, $ff, $f8, $fb, $ff, $ff, $3f, $f1, $ff, $e7
.byte $9f, $ff, $f8, $c9, $ff, $ff, $9f, $f7, $ff, $cc, $3f, $ff, $f8, $0d, $ff, $ff
.byte $9f, $e7, $ff, $81, $ff, $ff, $f8, $0c, $ff, $ff, $3e, $00, $3e, $3f, $ff, $ff
.byte $fc, $3e, $ff, $ff, $20, $7f, $00, $7f, $ff, $ff, $fe, $fe, $ff, $fe, $43, $ff
.byte $ff, $ff, $ff, $7f, $ff, $ff, $ff, $fe, $0f, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff
Poznámka: podobným způsobem vznikly i soubory image_160×96.asm a image_160×192.asm.

Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 80×48 pixelů

V dnešním prvním demonstračním příkladu je nastaven dvoubarevný režim s rozlišením 80×48 pixelů, což je ten nejjednodušší grafický režim vůbec. Zápisem do registrů COLOR0 a COLOR4 jsou zvoleny barvy pixelů i pozadí a následně je příkazem:

screen:
.include "image_80x48.asm"

přímo do zdrojového kódu vložena sekvence bajtů představující rastrový obrázek. Ten se nikam nepřenáší, protože data obrázku jsou umístěna na adresu uvedenou návěštím screen, jehož adresa byla zapsána do display listu. Výsledek vypadá následovně:

Obrázek 2: Výřez z originálního obrázku v grafickém režimu 80x48 pixelů.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 80x48 se dvěma barvami.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #10                 ; kod barvy
        sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR4              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP80x4x2       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 9 (GR.4)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.include "image_80x48.asm"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Zjednodušený zápis display listu s využitím klauzule .res

V předchozím demonstračním příkladu jsme 47× opakovali stejný řádek, resp. přesněji řečeno stejnou instrukci display listu:

.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_MAP80x4x2              ; jeden řádek grafického režimu 9 (GR.4)
...
...
...

To je ovšem zbytečně pracné (ostatně dovedete si představit display list pro režimy se 192 řádky), takže namísto toho použijeme jiný příkaz assembleru CA65 – .res. Zadáme počet opakování a bajt, který se má opakovat:

.res 47, DL_MAP80x4x2           ; opakovat řádky grafického režimu 9 (GR.4)

Celý display list se tedy zkrátí na:

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP80x4x2       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 9 (GR.4)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 47, DL_MAP80x4x2           ; opakovat řádky grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Výsledkem bude naprosto stejný binární soubor a tedy i stejný výsledný obrázek:

Obrázek 3: Výřez z originálního obrázku v grafickém režimu 80x48 pixelů.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Pro úplnost si uvedeme i úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 80x48 se dvěma barvami.
; Použití klauzule .res
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #10                 ; kod barvy
        sta COLOR4              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP80x4x2       ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu 9 (GR.4)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 47, DL_MAP80x4x2           ; opakovat řádky grafického režimu 9 (GR.4)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.include "image_80x48.asm"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Nepřekročili jsme limit 4kB bloku pro video RAM?

V předchozím textu jsme si řekli, že video RAM byl neměla překročit hranici čtyřkilobajtového bloku. Ovšem v obou úvodních demonstračních příkladech jsme vlastně nijak tento problém neřešili – jak programový kód, tak i display list a dokonce i samotná obrazová paměť jsou totiž součástí jediného kódového segmentu. Pokud tento segment nepřekročí velikost čtyř kilobajtů, bude vše v pořádku.

Pokusme se tedy zjistit, jak je kódový segment rozsáhlý a na jaké adrese začíná. Všechny tyto informace jsou dostupné v souboru s koncovkou .map, který produkuje linker:

Modules list:
-------------
antic_bitmap_2.o:
    CODE              Offs=000000  Size=00022F  Align=00001  Fill=0000
    EXEHDR            Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
    AUTOSTRT          Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
 
 
Segment list:
-------------
Name                   Start     End    Size  Align
----------------------------------------------------
AUTOSTRT              000000  000005  000006  00001
EXEHDR                000000  000005  000006  00001
CODE                  002000  00222E  00022F  00001
 
 
Exports list by name:
---------------------
 
 
 
Exports list by value:
----------------------
 
 
 
Imports list:
-------------

Důležitý je tento řádek v sekci Segment list:

CODE                  002000  00222E  00022F  00001

Z obsahu tohoto řádku vyplývá, že kódový segment začíná na adrese 0×2000 (8192), tj. na ideální hranici čtyřkilobajtového bloku. První podmínku jsme splnili. Délka segmentu je 0×22F neboli 559 bajtů, což je hluboko pod kritickou hodnotou 4096. I druhou podmínku jsme splnili – vše je v pořádku.

Poznámka: soubor .xex má délku 571 bajtů, protože kromě kódového segmentu obsahuje i segmenty AUTOSTRT a EXEHDR.

Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 160×96 pixelů

Další demonstrační příklad se v mnoha ohledech podobá oběma příkladům předchozím, ovšem namísto režimu s rozlišením 80×48 pixelů (což je hodně málo) použijeme režim s rozlišením 160×96 pixelů. Jeho display list vypadá následovně:

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x2x2      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu B (GR.6)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 95, DL_MAP160x2x2          ; opakovat řádky grafického režimu B (GR.6)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Budeme vkládat i odlišný soubor s definicí bitmapy, která se má zobrazit:

screen:
.include "image_160x96.asm"

Výsledek by měl vypadat takto (to je již lepší, i když nikoli dokonalé):

Obrázek 4: Výřez z originálního obrázku v grafickém režimu 160x96 pixelů.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 160x96 se dvěma barvami.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #10                 ; kod barvy
        sta COLOR4              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x2x2      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu B (GR.6)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 95, DL_MAP160x2x2          ; opakovat řádky grafického režimu B (GR.6)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.include "image_160x96.asm"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Pro jistotu zkontrolujeme i velikost kódového segmentu ohlášenou linkerem:

Modules list:
-------------
antic_bitmap_3.o:
    CODE              Offs=000000  Size=0007FF  Align=00001  Fill=0000
    EXEHDR            Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
    AUTOSTRT          Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
 
 
Segment list:
-------------
Name                   Start     End    Size  Align
----------------------------------------------------
AUTOSTRT              000000  000005  000006  00001
EXEHDR                000000  000005  000006  00001
CODE                  002000  0027FE  0007FF  00001
 
 
Exports list by name:
---------------------
 
 
 
Exports list by value:
----------------------
 
 
 
Imports list:
-------------

Velikost kódového segmentu je rovna 0×7ff neboli 2047 bajtů. Stále se tedy nacházíme hluboko pod hranicí čtyř kilobajtů.

Na hranici 4kB bloku

V další části dnešního článku si ukážeme použití grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů se dvěma barvami. Potřebná velikost video RAM je v tomto případě rovna: 160×192/8=3840 bajtů. To tedy znamená, že samotná video RAM se stále ještě vejde do bloku o velikosti 4096 bajtů a zbytek, tj. 4096–3840=256 bajtů zbývá na vlastní programový kód a na display list. Nejprve si ukažme display list:

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x1x2      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu C (GR.14)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 191, DL_MAP160x1x2          ; opakovat řádky grafického režimu C (GR.14)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Což je 3+3+191+3=200 bajtů. Na programový kód tedy zbývá jen 56 bajtů. V éře několika megabajtových programů typu „Hello world!“ to není moc, že? Ale zkusme počítat:

000000r 1  A9 00                lda #0                  ; kod barvy
000002r 1  8D C4 02             sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR2
000005r 1
000005r 1  A9 0A                lda #10                 ; kod barvy
000007r 1  8D C8 02             sta COLOR4              ; ulozit do registru COLOR4
00000Ar 1
00000Ar 1  A9 rr                lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
00000Cr 1  8D 30 02             sta SDLSTL
00000Fr 1  A9 rr                lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
000011r 1  8D 31 02             sta SDLSTH
000014r 1
000014r 1  4C rr rr     loop:   jmp loop
000017r 1               dlist:

0×17 znamená 23 bajtů programového kódu, tj. bez problémů jsme se vešli do zbývajícího limitu.

Demonstrační příklad: zobrazení rastrového obrázku v dvoubarevném režimu 160×192 pixelů

Ukažme si nyní, jak bude vypadat testovací obrázek upravený pro režim 160×192×2 barvy:

Obrázek 5: Výřez z originálního obrázku v grafickém režimu 160x192 pixelů.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Tento obrázek je vykreslen následujícím příkladem:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 160x192 se dvěma barvami.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #10                 ; kod barvy
        sta COLOR4              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x1x2      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu C (GR.14)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 191, DL_MAP160x1x2          ; opakovat řádky grafického režimu C (GR.14)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.include "image_160x192.asm"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Zkontrolujeme soubor .map vyprodukovaný linkerem. Zajímat nás opět bude velikost kódového segmentu:

Modules list:
-------------
antic_bitmap_4.o:
    CODE              Offs=000000  Size=000FDF  Align=00001  Fill=0000
    EXEHDR            Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
    AUTOSTRT          Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
 
 
Segment list:
-------------
Name                   Start     End    Size  Align
----------------------------------------------------
AUTOSTRT              000000  000005  000006  00001
EXEHDR                000000  000005  000006  00001
CODE                  002000  002FDE  000FDF  00001
 
 
Exports list by name:
---------------------
 
 
 
Exports list by value:
----------------------
 
 
 
Imports list:
-------------

Hodnota 0×0fdf odpovídá 4063, což je stále pod limitem 4096 bajtů.

Grafický režim číslo 8: 320×192 pixelů monochromaticky

Nyní přejděme ke grafickému režimu s nejvyšším možným rozlišením 320×192 pixelů. Prozatím jsme nenarazili na limit čtyř kilobajtů, ovšem nyní tento případ nastane, protože potřebná velikost video RAM je rovna 320×192/8=7680 bajtů, což je téměř dvojnásobek limitní velikosti. Budeme tedy muset vyřešit dva problémy: rozdělení video RAM v display listu a poté zajištění načtení dvou datových bloků, přičemž každý z těchto bloků bude začínat na hranici čtyř kilobajtů. Ovšem nejdříve si pochopitelně ukážeme, co se stane v případě, kdy tyto dva problémy budeme ignorovat – veškeré chyby budou ihned patrné při pohledu na obrazovku (resp. na její screenshot).

Obrázek uložený ve formě binárních dat

V dalších příkladech provedeme ještě jednu změnu. Již nebudeme načítat data rastrového obrázku uloženého ve formě příkazů .byte. Namísto toho bude rastrový obrázek uložen ve své binární podobě (1:1, tedy 7680 bajtů) v souboru image_320×192.bin. Obsah tohoto souboru je možné vložit do překládaného kódu příkazem .incbin (nikoli .include):

screen:
.incbin "image_320x192.bin"
Poznámka: tento koncept se více blíží původnímu vývoji pro osmibitové mikropočítače. Tehdy totiž nemělo smysl zpracovávat zdrojové soubory obsahující pouze data – to zabíralo místo na disketě a taktéž to prodlužovalo strojový čas nutný pro překlad. Čisté binární soubory (bez hlaviček) jsou jedním z možných řešení.

Demonstrační příklad: první pokus o zobrazení rastrového obrázku v režimu GR.8

Nyní tedy máme k dispozici rastrový obrázek uložený jako binární blok o velikosti 7680 bajtů, takže se pokusíme o jeho zobrazení s ignorováním všech problémů, které mohou nastat. Display list bude obsahovat pouze definice 192 stejných řádků:

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 191, DL_MAP320x1x1         ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Obsah obrázku přímo vložíme do kódového segmentu jako ucelený blok:

screen:
.incbin "image_320x192.bin"

Ještě nastavíme vhodné barvy (odlišně od předchozích režimů):

        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR1              ; ulozit do registru COLOR4
        lda #14                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2

Výsledek nebude (podle očekávání) ideální, ovšem umožní nám vizuálně odhalit všechny problémy:

Obrázek 6: V tomto případě se zobrazí první polovina obrázku následovaná programovým kódem, display listem a částí původního obrázku.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Můžeme zde vidět „roztržení“ video RAM na hranici 4kB bloku. ANTIC začne data načítat ze začátku stejného bloku, což je další problém, protože zde leží programový kód i vlastní display list. Mimochodem ony „čtverečky“ jsou právě opakující se instrukce display listu.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 320x192 se dvěma barvami.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR1              ; ulozit do registru COLOR4
        lda #14                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 191, DL_MAP320x1x1         ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.incbin "image_320x192.bin"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Zarovnání video RAM do bloků 4096 bajtů

Pokusme se vyřešit první z problémů, tj. uložení celé video RAM do segmentu, který bude začínat přesně na hranici 4kB bloku. To je snadné (i když je nutné hledat podrobnosti v dokumentaci LD65, která je poměrně kryptická). Upravíme konfigurační soubor pro linker přidání nového segmentu IMAGESEG:

SEGMENTS
{
    EXEHDR:   load = HEADER,  type = ro;
    STARTUP:  load = RAM,     type = ro, define = yes, optional = yes;
    ZEROPAGE: load = ZP,      type = zp;
    CODE:     load = RAM,     type = ro, define = yes;
    AUTOSTRT: load = TRAILER, type = ro;
    FONT:     load = RAM,     type = ro, optional = yes, align=1024;
    IMAGESEG: load = RAM,     type = ro, optional = yes, start=$3000;>
    BSS:      load = RAM,     type = bss, define = yes, align=1024;
}

Ve zdrojovém kódu nejdříve ukončíme kódový segment (řádek s end) a poté do nového segmentu načteme celý obrázek:

.segment "IMAGESEG"
.org $3000
screen:
.incbin "image_320x192.bin"

Po překladu se v souboru .map přesvědčíme, že výsledný spustitelný soubor obsahuje nový segment i jeho obsah:

Modules list:
-------------
antic_bitmap_6.o:
    CODE              Offs=000000  Size=0000DF  Align=00001  Fill=0000
    IMAGESEG          Offs=000000  Size=001E00  Align=00001  Fill=0000
    EXEHDR            Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
    AUTOSTRT          Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
 
 
Segment list:
-------------
Name                   Start     End    Size  Align
----------------------------------------------------
AUTOSTRT              000000  000005  000006  00001
EXEHDR                000000  000005  000006  00001
CODE                  002000  0020DE  0000DF  00001
IMAGESEG              003000  004DFF  001E00  00001

Výsledek sice stále nebude ideální, ovšem minimálně je nyní patrné, že ANTIC skutečně po dosažení čtyřkilobajtového bloku začne zobrazovat data ze začátku tohoto bloku:

Obrázek 7: Nyní se zobrazí zhruba první polovina obrázku a posléze ta se začne zobrazovat stejná polovina znovu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Opět si pro úplnost ukažme celý zdrojový kód demonstračního příkladu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 320x192 se dvěma barvami.
; Zarovnání bitmapy do bloků 4096 bajtů.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR1              ; ulozit do registru COLOR4
        lda #14                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH

loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 191, DL_MAP320x1x1         ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
 
.segment "IMAGESEG"
.org $3000
screen:
.incbin "image_320x192.bin"
 
end:
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito
Poznámka: příkaz org se v assembleru CA65 chová poněkud jinak, než jste možná zvyklí z jiných assemblerů! Zde jen nastavuje adresu PC, nic dalšího.

Oprava display listu: definice dvou paměťových bloků pro video RAM

Aby se korektně zobrazil rastrový obrázek o velikosti 7680 bajtů (který evidentně překračuje velikost 4kB), musíme nejdříve opravit display list. Po 96 řádcích GR.8 vložíme novou instrukci LMS (Load Memory Scan), za kterou následuje adresa druhé části video RAM. Video RAM je tedy rozdělena na dvě oblasti označené screen1 a screen2. Každá z těchto oblastí bude obsahovat 96 řádků GR.8 a tedy bude mít velikost 320×96/8=3840 bajtů (pod hranicí 4kB):

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen1, >screen1        ; počáteční adresa obrazové paměti (první blok)
.res 95, DL_MAP320x1x1          ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen2, >screen2        ; počáteční adresa obrazové paměti (druhý blok)
.res 95, DL_MAP320x1x1          ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

I samotný rastrový obrázek budeme muset rozdělit na dva binární bloky, každý o velikosti oněch 3840 bajtů. A každý z bloků se načte do svého vlastního segmentu:

.segment "IMAGESEG1"
.org $3000
screen1:
.incbin "image_320x192_1.bin"
 
.segment "IMAGESEG2"
.org $4000
screen2:
.incbin "image_320x192_2.bin"

A – jak již pravděpodobně tušíte – musíme upravit i konfigurační soubor linkeru. Konkrétně v něm definujeme dva nové segmenty IMAGESEG1 a IMAGESEG2 a pro jednoduchost jim nastavíme počáteční adresy na začátku 4kB bloků:

SEGMENTS
{
    EXEHDR:   load = HEADER,  type = ro;
    STARTUP:  load = RAM,     type = ro, define = yes, optional = yes;
    ZEROPAGE: load = ZP,      type = zp;
    CODE:     load = RAM,     type = ro, define = yes;
    AUTOSTRT: load = TRAILER, type = ro;
    FONT:     load = RAM,     type = ro, optional = yes, align=1024;
    IMAGESEG1: load = RAM,     type = ro, optional = yes, start=$3000;
    IMAGESEG2: load = RAM,     type = ro, optional = yes, start=$4000;
    BSS:      load = RAM,     type = bss, define = yes, align=1024;
}

Po překladu upraveného příkladu pohledem na soubor .map ověříme, že existují dva nové segmenty:

Modules list:
-------------
antic_bitmap_7.o:
    CODE              Offs=000000  Size=0000E1  Align=00001  Fill=0000
    IMAGESEG1         Offs=000000  Size=000F00  Align=00001  Fill=0000
    IMAGESEG2         Offs=000000  Size=000F00  Align=00001  Fill=0000
    EXEHDR            Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
    AUTOSTRT          Offs=000000  Size=000006  Align=00001  Fill=0000
 
 
Segment list:
-------------
Name                   Start     End    Size  Align
----------------------------------------------------
AUTOSTRT              000000  000005  000006  00001
EXEHDR                000000  000005  000006  00001
CODE                  002000  0020E0  0000E1  00001
IMAGESEG1             003000  003EFF  000F00  00001
IMAGESEG2             004000  004EFF  000F00  00001
Poznámka: velikost segmentů byla vypsána jako 0f00, což při převodu do dekadické soustavy skutečně odpovídá 3840 bajtům!

A samozřejmě nás bude zajímat výsledek:

 Obrázek 8:Konečně je vše korektní.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

uff…

Korektní demonstrační příklad: rozdělení obrázku do dvou bloků video RAM pro režim GR.8

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který (konečně!) dokáže zobrazit korektní rastrový obrázek v grafickém režimu GR.8 (320×192 pixelů) bude vypadat následovně:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 320x192 se dvěma barvami.
; Zarovnání bitmapy do bloků 4096 bajtů.
; Korektní display list
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #0                  ; kod barvy
        sta COLOR1              ; ulozit do registru COLOR4
        lda #14                 ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR4
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen1, >screen1        ; počáteční adresa obrazové paměti (první blok)
.res 95, DL_MAP320x1x1          ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_LMS+DL_MAP320x1x1      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu F (GR.8)
.byte <screen2, >screen2        ; počáteční adresa obrazové paměti (druhý blok)
.res 95, DL_MAP320x1x1          ; opakovat řádky grafického režimu F (GR.8)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
 
.segment "IMAGESEG1"
.org $3000
screen1:
.incbin "image_320x192_1.bin"
 
.segment "IMAGESEG2"
.org $4000
screen2:
.incbin "image_320x192_2.bin"
 
end:
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Čtyřbarevné grafické režimy

Při popisu dvoubarevných grafických režimů jsme se dozvěděli všechny informace potřebné i pro používání registrů čtyřbarevných. Ty se odlišují pouze tím, že barvy pixelů jsou uloženy ve dvou sousedních bitech a pixel tedy může být vykreslen barvou získanou z registru COLOR4 (pozadí), COLOR0, COLOR1 nebo COLOR2. Kromě grafického režimu GR.15 (160×192×4 barvy) mají všechny ostatní čtyřbarevné režimy takové požadavky na video RAM, že se bez problémů vejdou do 4kB bloku. A v případě režimu GR.15 se použije stejný trik s instrukcí LMS, který jsme již viděli výše.

Podívejme se na způsob nastavení režimu 160×96 pixelů se čtyřmi barvami. Tento režim má čtvercové pixely a relativně rozumně malé požadavky na video RAM (160×96/4=3840 bajtů):

dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x2x4      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu B (GR.6)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 95, DL_MAP160x2x4          ; opakovat řádky grafického režimu B (GR.6)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu

Díky tomu, že se vejdeme i s kódem a display listem do 4kB, můžeme načíst binární obrázek přímo do kódového segmentu:

screen:
.incbin "image_160x96x2.bin"

Na závěr nastavíme vhodné barvy:

lda #$76            ; kod barvy
sta COLOR0          ; ulozit do registru COLOR0
 
lda #$34            ; kod barvy
sta COLOR1          ; ulozit do registru COLOR1
 
lda #$0c            ; kod barvy
sta COLOR2          ; ulozit do registru COLOR2
 
lda #$46            ; kod barvy
sta COLOR3          ; ulozit do registru COLOR3

Výsledek je zcela korektní:

Obrázek 9: Rastrový obrázek s rozlišením 160x96 pixelů se čtyřmi barvami.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

A pochopitelně si ukážeme úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Grafický režim 160x96 se čtyřmi barvami.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
 
.proc main
        lda #$76                ; kod barvy
        sta COLOR0              ; ulozit do registru COLOR0
 
        lda #$34                ; kod barvy
        sta COLOR1              ; ulozit do registru COLOR1
 
        lda #$0c                ; kod barvy
        sta COLOR2              ; ulozit do registru COLOR2
 
        lda #$46                 ; kod barvy
        sta COLOR3              ; ulozit do registru COLOR3
 
        lda #<dlist             ; nižší byte adresy display listu
        sta SDLSTL
        lda #>dlist             ; vyšší byte adresy display listu
        sta SDLSTH
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
dlist:
.byte DL_BLK8, DL_BLK8, DL_BLK8 ; 3x8=24 prázdných obrazových řádků
.byte DL_LMS+DL_MAP160x2x4      ; určení počáteční adresy obrazové paměti + jeden řádek režimu B (GR.6)
.byte <screen, >screen          ; počáteční adresa obrazové paměti 
.res 95, DL_MAP160x2x4          ; opakovat řádky grafického režimu B (GR.6)
.byte DL_JVB, <dlist, >dlist    ; skok na začátek display listu
 
screen:
.incbin "image_160x96x2.bin"
end:
 
 
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady, pro jejichž překlad je zapotřebí použít assembler ca65 a linker ld65, je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož obsah je vypsán pod tímto odstavcem:

Školení Linux

execs := dummy.xex print_a.xex \
         background_color_1.xex  background_color_2.xex \
         color_computation_1.xex color_computation_2.xex \
         subroutine_1.xex        subroutine_2.xex \
         hex_number_1.xex        hex_number_2.xex \
         hex_number_3.xex        hex_number_4.xex \
         hex_number_5.xex        hex_number_6.xex \
         hex_number_7.xex        hex_number_8.xex \
         hex_number_9.xex \
         fill_block_1.xex        fill_block_2.xex \
         fill_block_3.xex        fill_block_4.xex \
         fill_block_5.xex \
         pmg_01.xex              pmg_02.xex \
         pmg_03.xex              pmg_04.xex \
         pmg_05.xex              pmg_06.xex \
         pmg_07.xex              pmg_08.xex \
         pmg_09.xex              pmg_10.xex \
         pmg_11.xex              pmg_12.xex \
         pmg_13.xex              pmg_14.xex \
         pmg_15.xex              pong.xex \
         pmg_stick_1.xex         pmg_stick_2.xex \
         pmg_stick_3.xex         pmg_stick_4.xex \
         pmg_stick_5.xex         pmg_stick_6.xex \
         pmg_collisions_1.xex    pmg_collisions_2.xex \
         pmg_collisions_3.xex    pmg_collisions_4.xex \
         antic_1.xex             antic_2.xex \
         antic_3.xex             antic_4.xex \
         antic_5.xex             antic_6.xex \
         antic_7.xex             antic_8.xex \
         antic_9.xex             antic_A.xex \
         antic_B.xex \
         antic_bitmap_1.xex      antic_bitmap_2.xex \
         antic_bitmap_3.xex      antic_bitmap_4.xex \
         antic_bitmap_5.xex      antic_bitmap_6.xex \
         antic_bitmap_7.xex      antic_bitmap_8.xex
 
all: $(execs)
 
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.xex
 
.PHONY: all clean
 
%.o: %.asm
        ca65 $< -t atari -o $@ -l $(basename $<)_list.asm --list-bytes 100
 
%.xex: %.o
        ld65 -C linker.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_6.xex:     antic_bitmap_6.o
        ld65 -C linker_image.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_7.xex:     antic_bitmap_7.o
        ld65 -C linker_image_2.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map

Výsledkem překladu jsou soubory s koncovkou .xex, které je možné přímo spustit v emulátoru osmibitových počítačů Atari.

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.asm
7 background_color1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1_list.asm
8 background_color1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.map
       
9 background_color2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.asm
10 background_color2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2_list.asm
11 background_color2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.asm
16 color_computation1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1_list.asm
17 color_computation1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.map
       
18 color_computation2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.asm
19 color_computation2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2_list.asm
20 color_computation2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.map
       
21 subroutine1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.asm
22 subroutine1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1_list.asm
23 subroutine1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.map
       
24 subroutine2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.asm
25 subroutine2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2_list.asm
26 subroutine2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.map
       
27 hex_number1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.asm
28 hex_number1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1_list.asm
29 hex_number1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.map
       
30 hex_number2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.asm
31 hex_number2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2_list.asm
32 hex_number2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.map
       
33 hex_number3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.asm
34 hex_number3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3_list.asm
35 hex_number3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.map
       
36 hex_number4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.asm
37 hex_number4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4_list.asm
38 hex_number4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.map
       
39 hex_number5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.asm
40 hex_number5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5_list.asm
41 hex_number5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.map
       
42 hex_number6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.asm
43 hex_number6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6_list.asm
44 hex_number6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.map
       
45 hex_number7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.asm
46 hex_number7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7_list.asm
47 hex_number7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.map
       
48 hex_number8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
49 hex_number8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
50 hex_number8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
51 hex_number9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
52 hex_number9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
53 hex_number9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
54 fill_block1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.asm
55 fill_block1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1_list.asm
56 fill_block1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.map
       
57 fill_block2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.asm
58 fill_block2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2_list.asm
59 fill_block2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.map
       
60 fill_block3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.asm
61 fill_block3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3_list.asm
62 fill_block3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.map
       
63 fill_block4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.asm
64 fill_block4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4_list.asm
65 fill_block4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.map
       
66 fill_block5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.asm
67 fill_block5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5_list.asm
68 fill_block5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.map
       
69 pmg01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.asm
70 pmg01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01_list.asm
71 pmg01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.map
       
72 pmg02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.asm
73 pmg02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02_list.asm
74 pmg02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.map
       
75 pmg03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.asm
76 pmg03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03_list.asm
77 pmg03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.map
       
78 pmg04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.asm
79 pmg04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04_list.asm
80 pmg04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.map
       
81 pmg05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.asm
82 pmg05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05_list.asm
83 pmg05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.map
       
84 pmg06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.asm
84 pmg06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06_list.asm
86 pmg06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.map
       
87 pmg07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.asm
88 pmg07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07_list.asm
89 pmg07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.map
       
90 pmg08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.asm
91 pmg08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08_list.asm
92 pmg08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.map
       
93 pmg09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.asm
94 pmg09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09_list.asm
95 pmg09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.map
       
96 pmg10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.asm
97 pmg10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10_list.asm
98 pmg10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.map
       
99 pmg_stick1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.asm
100 pmg_stick1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1_list.asm
101 pmg_stick1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.map
       
102 pmg_stick2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.asm
103 pmg_stick2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2_list.asm
104 pmg_stick2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.map
       
105 pmg_stick3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.asm
106 pmg_stick3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3_list.asm
107 pmg_stick3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.map
       
108 pmg_stick4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.asm
109 pmg_stick4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4_list.asm
110 pmg_stick4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.map
       
111 pmg_stick5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.asm
112 pmg_stick5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5_list.asm
113 pmg_stick5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.map
       
114 pmg11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.asm
115 pmg11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11_list.asm
116 pmg11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.map
       
117 pmg12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.asm
118 pmg12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12_list.asm
119 pmg12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.map
       
120 pmg13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.asm
121 pmg13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13_list.asm
122 pmg13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.map
       
123 pmg14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.asm
124 pmg14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14_list.asm
125 pmg14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.map
       
126 pmg15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.asm
127 pmg15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15_list.asm
128 pmg15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.map
       
129 pmg_stick6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.asm
130 pmg_stick6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6_list.asm
131 pmg_stick6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.map
       
132 pmg_collision1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.asm
133 pmg_collision1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1_list.asm
134 pmg_collision1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.map
       
135 pmg_collision2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.asm
136 pmg_collision2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2_list.asm
137 pmg_collision2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.map
       
138 pmg_collision3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.asm
139 pmg_collision3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3_list.asm
140 pmg_collision3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.map
       
141 pmg_collision4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.asm
142 pmg_collision4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4_list.asm
143 pmg_collision4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.asm
148 antic1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1_list.asm
149 antic1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.map
       
150 antic2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.asm
151 antic2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2_list.asm
152 antic2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.map
       
153 antic3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.asm
154 antic3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3_list.asm
155 antic3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.map
       
156 antic4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.asm
157 antic4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4_list.asm
158 antic4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.map
       
159 antic5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.asm
160 antic5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5_list.asm
161 antic5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.map
       
162 antic6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.asm
163 antic6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6_list.asm
164 antic6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.map
       
165 antic7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.asm
166 antic7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7_list.asm
167 antic7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.map
       
168 antic8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.asm
169 antic8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8_list.asm
170 antic8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.map
       
171 antic9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.asm
172 antic9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9_list.asm
173 antic9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.asm
181 antic_bitmap1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1_list.asm
182 antic_bitmap1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.map
       
183 antic_bitmap2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.asm
184 antic_bitmap2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2_list.asm
185 antic_bitmap2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.map
       
186 antic_bitmap3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.asm
187 antic_bitmap3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3_list.asm
188 antic_bitmap3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.map
       
189 antic_bitmap4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.asm
190 antic_bitmap4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4_list.asm
191 antic_bitmap4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.map
       
192 antic_bitmap5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.asm
193 antic_bitmap5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5_list.asm
194 antic_bitmap5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.map
       
195 antic_bitmap6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.asm
196 antic_bitmap6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6_list.asm
197 antic_bitmap6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.map
       
198 antic_bitmap7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.asm
199 antic_bitmap7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7_list.asm
200 antic_bitmap7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.map
       
201 antic_bitmap8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.asm
202 antic_bitmap8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8_list.asm
203 antic_bitmap8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80×48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80×48.asm
206 image_160×96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96.asm
207 image_160×192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×192.asm
208 image_320×192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192.bin
209 image_320×192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_1.bin
210 image_320×192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_2.bin
211 image_160×96×2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96×2.bin

Odkazy na Internetu

  1. MOS 6502 instruction set
    http://www.6502.org/users/o­belisk/6502/instructions.html
  2. EXE File Format Description
    https://gury.atari8.info/ref­s/file_formats_exe.php
  3. XEX Filter – A toolkit to analyze and manipulate Atari binary files
    https://www.vitoco.cl/atari/xex-filter/index.html
  4. chkxex.py
    https://raw.githubusercon­tent.com/seban-slt/tcx_tools/refs/heads/mas­ter/chkxex.py
  5. ca65 Users Guide
    https://cc65.github.io/doc/ca65.html
  6. cc65 Users Guide
    https://cc65.github.io/doc/cc65.html
  7. ld65 Users Guide
    https://cc65.github.io/doc/ld65.html
  8. da65 Users Guide
    https://cc65.github.io/doc/da65.html
  9. Překladače jazyka C pro historické osmibitové mikroprocesory
    https://www.root.cz/clanky/prekladace-jazyka-c-pro-historicke-osmibitove-mikroprocesory/
  10. Překladače programovacího jazyka C pro historické osmibitové mikroprocesory (2)
    https://www.root.cz/clanky/prekladace-programovaciho-jazyka-c-pro-historicke-osmibitove-mikroprocesory-2/
  11. Getting Started Programming in C: Coding a Retro Game with C Part 2
    https://retrogamecoders.com/getting-started-with-c-cc65/
  12. NES game development in 6502 assembly – Part 1
    https://kibrit.tech/en/blog/nes-game-development-part-1
  13. NES 6502 Programming Tutorial – Part 1: Getting Started
    https://dev.xenforo.relay­.cool/index.php?threads/nes-6502-programming-tutorial-part-1-getting-started.858389/
  14. Minimal NES example using ca65
    https://github.com/bbbradsmith/NES-ca65-example
  15. List of 6502-based Computers and Consoles
    https://www.retrocompute.co.uk/list-of-6502-based-computers-and-consoles/
  16. 6502 – the first RISC µP
    http://ericclever.com/6500/
  17. 3 Generations of Game Machine Architecture
    http://www.atariarchives.or­g/dev/CGEXPO99.html
  18. “Hello, world” from scratch on a 6502 — Part 1
    https://www.youtube.com/wat­ch?v=LnzuMJLZRdU
  19. A Tour of 6502 Cross-Assemblers
    https://bumbershootsoft.wor­dpress.com/2016/01/31/a-tour-of-6502-cross-assemblers/
  20. Adventures with ca65
    https://atariage.com/forum­s/topic/312451-adventures-with-ca65/
  21. example ca65 startup code
    https://atariage.com/forum­s/topic/209776-example-ca65-startup-code/
  22. 6502 PRIMER: Building your own 6502 computer
    http://wilsonminesco.com/6502primer/
  23. 6502 Instruction Set
    https://www.masswerk.at/6502/6502_in­struction_set.html
  24. Chip Hall of Fame: MOS Technology 6502 Microprocessor
    https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-revolution/chip-hall-of-fame-mos-technology-6502-microprocessor
  25. Single-board computer
    https://en.wikipedia.org/wiki/Single-board_computer
  26. www.6502.org
    http://www.6502.org/
  27. 6502 PRIMER: Building your own 6502 computer – clock generator
    http://wilsonminesco.com/6502pri­mer/ClkGen.html
  28. Great Microprocessors of the Past and Present (V 13.4.0)
    http://www.cpushack.com/CPU/cpu.html
  29. Jak se zrodil procesor?
    https://www.root.cz/clanky/jak-se-zrodil-procesor/
  30. Osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola (1)
    https://www.root.cz/clanky/osmibitove-mikroprocesory-a-mikroradice-firmy-motorola-1/
  31. Mikrořadiče a jejich použití v jednoduchých mikropočítačích
    https://www.root.cz/clanky/mikroradice-a-jejich-pouziti-v-jednoduchych-mikropocitacich/
  32. Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (2)
    https://www.root.cz/clanky/mikroradice-a-jejich-aplikace-v-jednoduchych-mikropocitacich-2/
  33. 25 Microchips That Shook the World
    https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-revolution/25-microchips-that-shook-the-world
  34. Comparison of instruction set architectures
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_instructi­on_set_architectures
  35. How To Start Learning Atari 8 Bit Assembly For Free
    https://forums.atariage.com/to­pic/300732-how-to-start-learning-atari-8-bit-assembly-for-free/
  36. WUDSN (Demo Group)
    https://www.wudsn.com/
  37. Machine Language For Beginners
    https://www.atariarchives.org/mlb/
  38. Assembly language: all about I/O
    https://www.atarimagazines­.com/v3n8/AllAbout_IO.html
  39. Sedmdesátiny assemblerů: lidsky čitelný strojový kód
    https://www.root.cz/clanky/sed­mdesatiny-assembleru-lidsky-citelny-strojovy-kod/
  40. Color names
    https://atariwiki.org/wiki/Wi­ki.jsp?page=Color%20names
  41. ATASCII
    https://en.wikipedia.org/wiki/ATASCII
  42. Put characters in display ram isn't ATASCII?
    https://forums.atariage.com/to­pic/359973-put-characters-in-display-ram-isnt-atascii/
  43. ATASCII And Internal Character Code Values
    https://www.atariarchives­.org/mapping/appendix10.php
  44. Reading ATASCII from the keyboard in assembly
    https://forums.atariage.com/to­pic/361733-reading-atascii-from-the-keyboard-in-assembly/
  45. Why does the 6502 JSR instruction only increment the return address by 2 bytes?
    https://retrocomputing.stac­kexchange.com/questions/19543/why-does-the-6502-jsr-instruction-only-increment-the-return-address-by-2-bytes
  46. Pushing return address to stack off by 1 byte
    https://forums.atariage.com/to­pic/378206-pushing-return-address-to-stack-off-by-1-byte/
  47. Intel x86 documentation has more pages than the 6502 has transistors
    https://www.righto.com/2013/09/intel-x86-documentation-has-more-pages.html
  48. Clearing a Section of Memory
    http://www.6502.org/source/ge­neral/clearmem.htm
  49. Practical Memory Move Routines by Bruce Clark
    http://www.6502.org/source/ge­neral/memory_move.html
  50. 6502 Assembly Programming Guide
    https://neumont-gamedev.github.io/posts/retrogamedev-6502-guide/
  51. Off-by-one error
    https://en.wikipedia.org/wiki/Off-by-one_error
  52. 6502 cycle times
    https://www.nesdev.org/wi­ki/6502_cycle_times
  53. Atari TIA
    http://www.atarihq.com/danb/tia.shtml
  54. TIA Playfield
    http://www.atarihq.com/dan­b/TIA/Playfield.shtml
  55. Atari Inc.:
    ANTIC C012296 (NTSC) Revision D
    Atari Incorporated, Sunnyvale CA, 1982
  56. Atari Inc.:
    GTIA C014805 (NTSC) Revision A
    Atari Incorporated, Sunnyvale CA, 1982
  57. Atari 5200
    http://www.atariage.com/sof­tware_search.html?SystemID=5200
  58. Atari 5200 Hardware and Accessories
    http://www.atariage.com/5200/ar­chives/hardware.html
  59. Atari 5200 Screenshots
    http://www.atariage.com/sys­tem_items.html?SystemID=5200&I­temTypeID=SCREENSHOT
  60. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
    http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)
  61. Atari 5200: Wikipedia
    http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_5200
  62. Player-Missile Graphics
    https://www.atariarchives­.org/agagd/chapter5.php
  63. Sprite (computer graphics)
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Sprite_(computer_graphic­s)
  64. Atari Graphics Demonstrations by Underground Software, 1985 | Atari 8 bit Demo
    https://www.youtube.com/wat­ch?v=h7N9EYSyCkw
Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

