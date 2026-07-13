Tuxedo OS přechází na Debian Testing, Astral portuje Wine

Tuxedo OS mění základ na Debian Testing
Společnost Tuxedo Computers oznámila, že její operační systém Tuxedo OS opouští dosavadní základ v podobě Ubuntu LTS a nově přejde na Debian Testing. Tento přechod na hybridní rolling-release model přinese uživatelům plynulý přísun nejnovějších aktualizací a technologií, přičemž upravené grafické prostředí KDE Plasma zůstane zachováno a nové instalace budou standardně využívat souborový systém Btrfs.
Hlavními důvody pro tuto změnu jsou snaha získat větší flexibilitu při nasazování nových balíčků, nesouhlas se strategickým směřováním Canonicalu v oblasti AI technologií a rostoucí obtížnost blokování balíčkovacího systému Snap, který Canonical upřednostňuje na úkor tradičního formátu DEB.
Pro běžné uživatele se každodenní zkušenost se systémem prakticky nezmění, přičemž vývojáři již na svých oficiálních stránkách zpřístupnili veřejnou beta verzi založenou na Debianu a pro stávající uživatele aktuálně připravují bezproblémovou migrační cestu, která jim umožní přejít ze staršího základu Ubuntu na nový systém.
Astral získal port Wine
Astral je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem napsaném v jazyce C. Vývojář tohoto hobby projektu do něj portoval desktopové prostředí a Wine, což uživatelům umožňuje spouštět najednou více aplikací i některé hry. Podle tohoto vývojáře uživatelé od operačního systému očekávají, že budou moci přehrát skladbu, kterou si právě stáhli, nebo použít joystick, který právě připojili k počítači, aniž by museli restartovat.
Tyto funkce vyžadují nejen hardwarovou podporu v podobě zvukové karty nebo USB řadiče, ale také podporu ze strany operačního systému. Podpora zvuku a USB byla na seznamu úkolů už delší dobu. Kromě toho bylo do Astralu portováno NsCDE jako náhrada za současné výchozí rozhraní FVWM. Astral nyní zvládá USB vstup, spouští hry se zvukem a přehrává hudbu, a to vše při spuštěném NsCDE.
Příspěvek na blogu vývojáře obsahuje odkaz na video, které ukazuje Astral při spuštění hry Minecraft. Ačkoli je hardwarová podpora stále omezená, Astral ušel dlouhou cestu.
Končí podpora Ubuntu 25.10
Podpora operačního systému Ubuntu 25.10 (Plucky Puffin) oficiálně skončila 9. července 2026. Jelikož se jednalo o standardní vydání s devítiměsíčním cyklem podpory, uživatelé této verze již nebudou dostávat žádné další bezpečnostní záplaty, opravy chyb ani aktualizace softwaru.
Pro zachování stability a bezpečnosti systému se všem uživatelům důrazně doporučuje co nejdříve upgradovat na nejnovější verzi Ubuntu 26.04 LTS (Noble Numbat), která jakožto verze s dlouhodobou podporou zajišťuje stabilní přísun bezpečnostních aktualizací na následujících pět let. Ubuntu 25.10 bylo vydáno v říjnu 2025. Jelikož se jedná o „meziverzi“, jeho podpora je omezená pouze po dobu 9 měsíců.
Punkt. MC03
Punkt. MC03 je prémiový telefon zaměřený na soukromí a bezpečnost, který kombinuje evropsky vyráběný hardware s operačním systémem AphyOS založeným na Android Open Source Project 15. Telefon nabízí 6,67" OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, procesor MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM, 256 GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD a vyměnitelnou baterii o kapacitě 5200 mAh. Hlavním lákadlem je důraz na ochranu dat.
AphyOS omezuje sledování uživatelů, poskytuje přehlednou správu oprávnění a odděluje důvěryhodné aplikace od běžného androidového ekosystému v sandboxovaném prostředí. Nechybí podpora 5G, eSIM, IP68 ani pravidelné bezpečnostní aktualizace. Cena telefonu je 745 eur, tedy přibližně 18 tisíc korun.
Nově vydáno
Dimitris Tzemos oznámil vydání Slackel 9.0 „MATE“, nejnovější verze živé linuxové distribuce založené na Slackware, která obsahuje desktopové prostředí MATE. Projekt Mageia vydal novou verzi, Mageia 10, která přináší aktualizace nástrojů pro správu balíčků, úvodní obrazovky a systémových požadavků na procesor. Tým CalyxOS oznámil, že projekt se vrací do aktivního stavu, a zároveň uvedení verze 7.2.2.0 tohoto mobilního operačního systému. Ultramarine Linux, desktopová distribuce založená na Fedora, vydala novou verzi s číslem 44.