UBports chystá nový prohlížeč, Red Hat se zapojí do vývoje LLM

UBports chystá nový prohlížeč

V rámci projektu UBports se možná brzy objeví nový webový prohlížeč, který nabídne lepší podporu multimédií. Tento nový prohlížeč by mohl časem nahradit prohlížeč Morph, který se potýká s některými problémy s kompatibilitou.

Prohlížeč je založen na modelu Apple Webkit. Na rozdíl od Chromia je zde podpora gstringeru pro multimédia. To znamená, že dochází k hardwarově akcelerovanému dekódování videa. Vývojáři se k chystanému prohlížeči vyjádřili, že je to stále v rané fázi, jde to dobře, ale ještě to není hotový produkt.

Morph

Red Hat se zapojí do vývoje LLM

V posledním roce se těší velké oblibě roboti s umělou inteligencí využívající rozsáhlé jazykové modely (LLM). Společnost Red Hat oznámila, že se zapojí do vývoje LLM a bude používat Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jako základnu pro open source LLM.





Red Hat plánuje nabízet zaváděcí obrazy Red Hat Enterprise Linuxu, včetně populárních knihoven AI, jako je Pytorch, a hardwarově optimalizované inference pro NVIDIA, Intel a AMD, vše pod licencí Apache. K tomu pak technickou podporu na podnikové úrovni a správa duševního vlastnictví poskytovaná společností Red Hat.

Red Hat

Winamp chce otevřít zdrojový kód

Používali jste někdy legendární hudební přehrávač Winamp? Vývojáři Winampu nedávno oznámili, že 24. září 2024 bude zdrojový kód aplikace otevřen vývojářům z celého světa. Winamp otevře svůj kód přehrávače používaného v systému Windows a umožní tak celé komunitě podílet se na jeho vývoji.





Jedná se o výzvu ke globální spolupráci, kdy mohou vývojáři z celého světa přispět svými odbornými znalostmi, nápady a nadšením a pomoci tak vývoji tohoto ikonického softwaru. Kdyby k podobnému kroku došlo před 20 lety, tak by to mělo nějaký význam, dnes to bude dobré leda pro zachování tohoto softwaru.

Winamp

Raspberry Pi M.2 HAT+

Po dlouhém čekání dnes nadace Raspberry Pi Foundation oznámila dostupnost oficiální rozšiřující desky Raspberry Pi M.2 HAT pro nejnovější jednodeskový počítač Raspberry Pi 5 pro připojování M.2 periferií, jako jsou NVMe disky a AI akcelerátory k Raspberry Pi 5.

Deska adaptéru slibuje přenos dat do a z těchto periferií rychlostí až 500 MB/s. Pro podporu rychlých periferií se Raspberry Pi M.2 HAT+ připojuje k jednopásmovému rozhraní PCI Express 2.0 počítače Raspberry Pi 5, které je vystaveno na 16pinovém konektoru FPC s roztečí 0,5 mm na levé straně desky. Cena je 12 dolarů, tedy asi 273 korun.

Nově vydáno

Daphile, minimalistický operační systém pro provoz digitálního audio přehrávače vyšel ve verzi 24.05. Na Fedoře založená živá distribuce Network Security Toolkit (NST) je k dispozici ve verzi 40–13973. Společnost TUXEDO Computers oznámila nové vydání svého operačního systému TUXEDO OS 3–20240429. Tvůrci SparkyLinux, na Debianu postavené lehké distribuce oznámili vydání s číslem 2024.05.