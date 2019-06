 »   »  Ubuntu mění názor: nabídne omezenou podporu 32 bitů ve verzích 19.10 a 20.04 LTS

Vývojáři Ubuntu přišli přibližně před týdnem s oznámením o konci podpory 32bitových procesorů. Navíc mělo jít o konec velmi rychlý – už následující podzimní Ubuntu 19.10 mělo být čistě 64bitové. Je to logické, podpora je už několik let tlumena či rovnou ukončována u většiny distribucí, staré procesory jsou na ústupu a někdy to muselo dojít i na Ubuntu.

Konec 32 bitů v Ubuntu

Podpora opravdu starých procesorů 386 SX/DX byla z linuxového jádra odstraněna už v roce 2012 a Ubuntu už před časem přestalo s vydáváním 32bitových instalačních obrazů. Zdálo se tedy, že odstranění knihoven nebude žádný velký problém. Je to jednoduše další logický krok k úplnému opuštění staré platformy.

Canonical se tedy rozhodl nepokračovat, vyhodí ze svých systémů podporu 32bitové architektury i386 a tím ukončí tuhle velmi dlouho trvající éru. Podle vývojářů je dnes velmi vzácný hardware, který by vyžadoval 32bitovou softwarovou podporu a navíc už takto staré železo nestačí na provoz náročného moderního software. Pokud přesto potřebujete 32 bitů, nainstalujte si software pomocí Snap včetně potřebných knihoven, vzkázali vývojáři.

Oznámení ovšem vyvolalo velmi velmi silnou reakci a stěžovali si nejen vývojáři, ale třeba také hráči počítačových her. Zvláště malé herní platformy by měly s takovou změnou vážný problém, protože spousta her jednoduše 32bitové knihovny potřebuje a ani plně 64bitové Wine není dokonalým řešením.

Mnohem větší problém

Instalace 32bitového Ubuntu je skutečně velmi okrajovou záležitostí a podle dostupných statistik ho používá jen asi 1 % uživatelů. Jde ovšem o mnohem širší problém. Zatímco plná instalace 32bitového systému trápí jen velmi malou skupinu uživatelů, u knihoven je situace jiná. Některé oblíbené programy, zejména počítačové hry, na nich stále závisejí a pro svůj běh je bezpodmínečně vyžadují.

Výsledkem vyřazení těchto knihoven bylo mimo jiné oznámení platformy Steam, že Ubuntu už nebude mezi podporovanými operačními systémy. Těžkou hlavu z toho měli také vývojáři Wine, kteří viděli jedinou možnost v instalaci starších balíčků z Ubuntu 18.04. Knihovny si tedy ve 32 bitech žijí vlastním životem a nebude snadné je opustit.

Je známo, že hry, uzavřené aplikace či ovladače (třeba k tiskárnám Brother) potřebují ke svému běhu 32bitové prostředí. Přes všechny snahy tento problém nějakým způsobem obejít se nenašlo stejně jednoduché a funkční řešení, jako je zachování 32bitových knihoven i v 64bitovém systému.

Omezená podpora zůstává

Po velmi vážných námitkách se tedy lidé okolo Ubuntu rozhodli změnit nastavený kurs. Oznámili, že pro nadcházející dvě verze Ubuntu bude stále dostupná omezená podpora 32bitových balíčků pro platformu i386. Minimálně v Ubuntu 19.10 a 20.04 LTS tedy můžou zůstat uživatelé klidní.

Vznikne seznam zásadních balíčků, které jsou potřeba pro běh zmíněných starých aplikací. Tyto balíčky pak budou udržovány minimálně ve dvou následujících verzích Ubuntu, přičemž druhá jmenovaná bude mít dlouhodobou podporu. Seznam bude možné také doplňovat později, pokud se přijde na chybějící 32bitový balíček.

V dlouhodobějším plánu je pak zapojit komunitu okolo Wine, Ubuntu Studio a lidi z herního prostředí a najít společně definitivní řešení, které umožní 32bitovým knihovnám dožít. Budou zapojeny kontejnerové technologie Snap a LXD, které umožní vytvořit specifické běhové prostředí pro aplikace, které to vyžadují.