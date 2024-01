Ubuntu opouští obrazy se zdroji a Debian 32bitovou architekturu

Ubuntu ruší obrazy se zdrojovými kódy

Ubuntu nedávno přerušilo sestavování zdrojových obrazů. Jedná se o ISO soubory obsahující všechny balíčky zdrojových kódů k Ubuntu Linuxu s motivací napomoci dodržování licence GPL a zajistit snadnou dostupnost kódu. Jejich užitečnost v praxi je však omezená, kdo by taky chtěl stahovat zdrojové balíčky Ubuntu na šesti DVD.

Proto taky různé edice Ubuntu ani jejich deriváty podobná média nevydávají. Zdrojové kódy Ubuntu zůstanou k dispozici a nejde o nic, co by se týkalo jejich uzavření, ale spíše o to, že se nevyplatí sestavovat zdrojové ISO.

Ubuntu 23.10

Debian a 32bitová architektura

Projekt Debian plánuje postupně ukončit podporu 32bitových instalačních médií. V oznámení nazvaném „Budoucnost architektury i386“ Paul Gevers nastínil, jak bude Debian zacházet s 32bitovými systémy. K dispozici nabízí dvě cesty, jak provozovat i386:





jako vícearchitekturní volba na amd64 systému jako i386 chroot na systému jiné architektury

Vývojáři Debianu neplánují z i386 udělat částečnou architekturu tak, jak to má Ubuntu. Debian bude i nadále dodávat 32bitové balíčky, projekt pouze postupně vyřadí instalační média pro stárnoucí architekturu. Distribuce založené na Debianu budou moci nadále vydávat 32bitové edice.

Debian 12.4

Linux má na desktopu skoro 4 %

Podle webu Statcounter stoupl podíl Linuxu v segmentu osobních počítačů na téměř 4 %. Na tomto nárůstu se nejvíce podílela Indie, kde podíl Linuxu na PC vystoupal až na 14,6 %. V České republice se podíl Linuxu drží kolem 2,4 %.





Kromě toho společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů herní služby Steam. Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 1,97 %. Nejčastěji používané linuxové distribuce jsou podle něj Arch Linux, Ubuntu, Linux Mint a Manjaro Linux.

Podíl OS v Indii za rok 2023

Operační systém Maestro

Čtyřiadvacetiletý vývojář Luc Lenôtre představil svůj projekt Maestro. Jedná se o monolitické unixové jádro a experimentální operační systém napsaný od nuly v jazyce Rust a uvolněný pod licencí MIT. Cílem bylo od nuly vytvořit lehký operační systém kompatibilní s Linuxem.

Vše začalo jako školní projekt v roce 2018, kdy vzniklo první vydání jádra, které bylo původně napsáno v jazyce C. Podporovanou architekturou je zatím pouze x86.

Maestro

Nově vydáno

Uživatelský přívětivá modifikace Fedora Linuxu Nobara Project 39 je venku. Na Ubuntu postavená linuxová distribuce Zorin OS vydala novou verzi s číslem 17. Od FreeBSD odvozený operační systém MidnightBSD vyšel ve verzi 3.1.3.Vyšel wattOS R13, nové vydání na Debianu postavené distribuce se správcem oken Openbox.