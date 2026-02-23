Ubuntu rozdělí firmware, Gentoo odchází od GitHubu

Ubuntu 26.04 rozdělí balík firmwaru
Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) mění způsob distribuce hardwarového firmwaru. Dosavadní jednotný balík linux-firmware bude nově rozdělen do 17 menších balíků podle jednotlivých výrobců. Cílem je zmenšit velikost běžných aktualizací. Balík linux-firmware totiž v posledních verzích přesahuje 500 MB (po instalaci až kolem 1 GB).
I drobná oprava například pro specializované síťové karty tak dnes nutí všechny uživatele stahovat celý balík. Nově se budou aktualizovat pouze ty balíky, kterých se změna týká – například při úpravě ovladačů pro Intel Wi-Fi se stáhne jen příslušný balík. Většina z nich přitom zůstane standardně nainstalovaná, aby byla zachována široká hardwarová kompatibilita.
Změna má snížit nároky na šířku pásma i zátěž serverové infrastruktury. Postupně se zavádí v testovacích verzích a měla by být plně připravena při vydání Ubuntu 26.04 LTS v dubnu 2026.
Gentoo dělá první krok k odchodu z GitHubu
Projekt Gentoo umožňuje nově zasílat pull requesty přes Codeberg místo GitHub. Zrcadlo repozitáře je již aktivní a v následujících měsících mají následovat další části infrastruktury. Vývojáři jako hlavní důvod uvádějí opakované snahy tlačit na používání GitHub Copilot v repozitářích projektu. Přispěvatelé mohou nyní využít workflow AGit, které eliminuje potřebu udržovat vlastní fork repozitáře.
Git je dnes dominantním nástrojem pro správu verzí a GitHub představuje jeho nejrozšířenější hostingovou platformu. Od akvizice GitHubu společností Microsoft v roce 2018 však část open-source komunity vyjadřuje obavy z centralizace a vlivu velkých technologických firem. Codeberg naopak deklaruje absenci sledování uživatelů a cookies třetích stran.
Platforma běží na Forgejo a provozuje ji německá nezisková organizace se sídlem v Berlíně. Gentoo tak nabízí alternativu pro vývojáře, kteří nechtějí používat GitHub, a zahajuje postupný přesun své infrastruktury mimo tuto platformu.
KaOS Linux po 12 letech opouští KDE Plasma
Distribuce KaOS Linux (dříve KdeOS) . Jde o první vydání, které místo prostředí KDE Plasma přichází s Wayland kompozitorem Niri a desktopovou nadstavbou Noctalia. Důvodem je snaha zbavit se závislosti na init systému systemd. Podle týmu již nelze s novějšími verzemi systemd sestavit funkční ISO kvůli chybějící podpoře rozděleného /usr, které KaOS používá.
Zvažuje se přechod na init systém Dinit. Přestože Plasma zůstává v repozitářích pro ruční instalaci, výchozí prostředí nyní tvoří Niri (Wayland kompozitor), Noctalia desktop shell a nástroje postavené na Qt 6.10.2. Distribuce tak nadále zůstává zaměřená na Qt ekosystém. Zatím však KaOS 2026.02 stále používá systemd a vývojáři jej označují jako testovací vydání pro sběr zpětné vazby k novému prostředí.
Novinkou je také přechod na zavaděč Limine místo systemd-boot. Pod kapotou najdeme jádro Linux 6.18.10 LTS, Mesa 25.3.5, GCC 15.2.1, glibc 2.42 a binutils 2.45.1.
Po 8 letech přichází AsteroidOS 2.0
Po osmi letech přichází nová verze AsteroidOS 2.0, otevřeného linuxového systému pro chytré hodinky. Projekt nabízí svobodnou alternativu k proprietárním platformám jako Wear OS a watchOS, přičemž klade důraz na soukromí, absenci telemetrie a prodloužení životnosti starších zařízení.
Verze 2.0 přináší moderní funkce jako Always-on Display, probuzení otočením zápěstí či uspání zakrytím displeje. Nechybí nové aplikace pro měření tepu, základní počítání kroků, kompas nebo svítilna. Vývojáři zároveň výrazně přepracovali uživatelské rozhraní – přibyl nový QuickPanel, více stylů spouštěče aplikací i lepší optimalizace výkonu a výdrže baterie.
Aktualizace také rozšiřuje podporu dalších modelů hodinek a přináší vylepšení doprovodné synchronizační aplikace pro Android. AsteroidOS tak potvrzuje, že jde o aktivně vyvíjený projekt, který může dát starším chytrým hodinkám druhou šanci a nabídnout otevřenou platformu pro experimentování i vývoj.
Nově vydáno
Lenny Zeltser oznámil vydání REMnux 8, významné aktualizace linuxové distribuce založené na Ubuntu, která obsahuje sbírku nástrojů pro reverzní inženýrství a analýzu škodlivého softwaru. Vyšel Tiny Core Linux 17.0, nové vydání jedné z nejminimalističtějších distribucí na světě (nejmenší verze vyžaduje méně než 30 MB místa). StratOS Linux, distribuce založená na Arch Linuxu, která využívá skripty z Bedrock Linuxu je k dispozici ve verzi 2026.02.09. DESERT OS Linux, ukrajinská distribuce založená na Ubuntu a vybavená desktopem Xfce vyšla ve verzi 5.0.2.