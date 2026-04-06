Ubuntu zvyšuje hardwarové požadavky, GhostBSD představuje AI asistenta

Filip Zatloukal
Dnes
Ubuntu Raccoon wallpaper
Autor: Ubuntu, ndoki
Chystané Ubuntu 26.04 LTS zvyšuje minimální systémové požadavky. GhostBSD 27.1 přinese předinstalovaného autonomního AI asistenta jménem Casper. Nezávisle vyvíjená linuxová distribuce zveřejnila AerynOS 2026.03 Alfa.

Ubuntu zvyšuje minimální systémové požadavky

K plynulému běhu Ubuntu 26.04 LTS budete potřebovat alespoň 6 GB RAM. Nadcházející verze distribuce totiž poprvé od roku 2019 zvyšuje oficiální požadavky na paměťPodle nové specifikace vyžaduje „Resolute Raccoon“ stejně jako předchozí vydání dvoujádrový procesor s frekvencí 2 GHz nebo lepší a 25 GB volného místa na disku.

Nejde o to, že by samotný systém byl dramaticky náročnější, ale Canonical tímto krokem reaguje na realitu moderního webu, požadavků prostředí GNOME a náročných aplikací. Uživatelé se starším hardwarem budou muset buď počítat s menší svižností, nebo zvolit úspornější varianty jako Lubuntu či Xubuntu.

ubuntu-26-04-lts-beta-largeUbuntu 26.04 LTS Beta

GhostBSD 27.1 představí AI asistenta

Chystaná verze GhostBSD 27.1 přinese unikátní novinku, předinstalovaného autonomního AI asistenta jménem Casper. Nejedná se o obyčejný chatovací bot, ale o agenta, který má hluboký přístup k telemetrii a konfiguraci vašeho systému. Má přímý vhled do hardwaru a běžících služeb, díky čemuž dokáže proaktivně diagnostikovat chyby a dokonce navrhovat jejich opravy v kódu.

Postaven je na výkonném modelu Claude od Anthropicu a ovládat ho můžete nejen z plochy MATE, ale i přes Telegram či Discord. Tato inovace dělá z GhostBSD jeden z nejmodernějších Unixových systémů současnosti, který posouvá hranice uživatelské přívětivosti a automatizované údržby systému do éry umělé inteligence.

ghostbsd-25-01-largeGhostBSD 25.01

AerynOS 2026.03 Alfa

AerynOS, nezávisle vyvíjená linuxová distribuce založená na atomických aktualizacích, zveřejnila svou březnovou zprávu spolu s novým obrazem AerynOS 2026.03 Alfa. Distribuce nyní obsahuje aktualizované klíčové komponenty jako jsou GNOME 50, KDE Plasma 6.6.3, LLVM 22.1.1, Wayland 1.25, Qt 6.11, FFmpeg 8.1 a Mesa 26.

Vývojáři učinili pokroky ve vlastních nástrojích moss (správce balíčků) a boulder (sestavování), které nyní umožňují efektivnější správu celého ekosystému. Výchozí terminál byl změněn z Alacritty na Foot, čímž projekt následuje rozhodnutí vývojářů proti proudu. Instalace  probíhá výhradně v terminálu přes nástroj Lichen a vyžaduje manuální přípravu disků, takže je doporučena spíše zkušenějším uživatelům.

aerynos-2026-03-alfa-largeAerynOS 2026.03 Alfa

TinyOS

TinyOS je operační systém v reálném čase (RTOS), navržený speciálně pro vestavná zařízení a IoT senzory s kritickým nedostatkem systémových prostředků. Jeho mikrojádro s preemptivním plánováním úloh (256 prioritních úrovní) zabírá v paměti flash méně než 10 KB a k běhu mu postačí pouhé 2 KB RAM. I přes svou minimalistickou povahu nabízí robustní sadu funkcí, včetně pokročilé synchronizace, detekce přetečení zásobníku a interaktivního shellu.

Školení Zabbix

Systém je od základu připraven pro moderní konektivitu. Bezpečnost zajišťuje podpora TLS 1.2/1.3, ochrana paměti pomocí MPU a mechanismy pro bezpečné aktualizace firmwaru s možností automatického návratu k funkční verzi. Exceluje také v energetické efektivitě díky režimům hlubokého spánku. Aktuálně podporuje širokou škálu architektur od ARM Cortex-M (STM32, Raspberry Pi Pico) přes RISC-V (ESP32-C3) až po experimentální podporu pro AVR.

Nově vydáno

Stephan Raabe vydal novou verzi 2.12.0 operačního systému ML4W, distribuce založené na Arch Linuxu, která obsahuje výrazně upravený dlaždicový kompozitor Hyprland. RakuOS, neměnná distribuce založená na Fedoře, která nabízí na výběr pracovní prostředí KDE Plasma a GNOME vyšla ve verzi 2026.03.23. Vyšel Quirinux 2.2, nové vydání distribuce založené na Devuanu, určené pro tvorbu animovaných filmů. Elmar Hanlhofer oznámil vydání Plop Linux 26.1, aktualizované verze nezávisle vyvinuté distribuce určené pro stolní počítače a servery, která je určena pro pokročilé uživatele.

ml4w-os-2-12-0-largeML4W OS 2.12.0
Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO