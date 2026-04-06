Ubuntu zvyšuje hardwarové požadavky, GhostBSD představuje AI asistenta

Ubuntu zvyšuje minimální systémové požadavky
K plynulému běhu Ubuntu 26.04 LTS budete potřebovat alespoň 6 GB RAM. Nadcházející verze distribuce totiž poprvé od roku 2019 zvyšuje oficiální požadavky na paměť. Podle nové specifikace vyžaduje „Resolute Raccoon“ stejně jako předchozí vydání dvoujádrový procesor s frekvencí 2 GHz nebo lepší a 25 GB volného místa na disku.
Nejde o to, že by samotný systém byl dramaticky náročnější, ale Canonical tímto krokem reaguje na realitu moderního webu, požadavků prostředí GNOME a náročných aplikací. Uživatelé se starším hardwarem budou muset buď počítat s menší svižností, nebo zvolit úspornější varianty jako Lubuntu či Xubuntu.
GhostBSD 27.1 představí AI asistenta
Chystaná verze GhostBSD 27.1 přinese unikátní novinku, předinstalovaného autonomního AI asistenta jménem Casper. Nejedná se o obyčejný chatovací bot, ale o agenta, který má hluboký přístup k telemetrii a konfiguraci vašeho systému. Má přímý vhled do hardwaru a běžících služeb, díky čemuž dokáže proaktivně diagnostikovat chyby a dokonce navrhovat jejich opravy v kódu.
Postaven je na výkonném modelu Claude od Anthropicu a ovládat ho můžete nejen z plochy MATE, ale i přes Telegram či Discord. Tato inovace dělá z GhostBSD jeden z nejmodernějších Unixových systémů současnosti, který posouvá hranice uživatelské přívětivosti a automatizované údržby systému do éry umělé inteligence.
AerynOS 2026.03 Alfa
AerynOS, nezávisle vyvíjená linuxová distribuce založená na atomických aktualizacích, zveřejnila svou březnovou zprávu spolu s novým obrazem AerynOS 2026.03 Alfa. Distribuce nyní obsahuje aktualizované klíčové komponenty jako jsou GNOME 50, KDE Plasma 6.6.3, LLVM 22.1.1, Wayland 1.25, Qt 6.11, FFmpeg 8.1 a Mesa 26.
Vývojáři učinili pokroky ve vlastních nástrojích moss (správce balíčků) a boulder (sestavování), které nyní umožňují efektivnější správu celého ekosystému. Výchozí terminál byl změněn z Alacritty na Foot, čímž projekt následuje rozhodnutí vývojářů proti proudu. Instalace probíhá výhradně v terminálu přes nástroj Lichen a vyžaduje manuální přípravu disků, takže je doporučena spíše zkušenějším uživatelům.
TinyOS
TinyOS je operační systém v reálném čase (RTOS), navržený speciálně pro vestavná zařízení a IoT senzory s kritickým nedostatkem systémových prostředků. Jeho mikrojádro s preemptivním plánováním úloh (256 prioritních úrovní) zabírá v paměti flash méně než 10 KB a k běhu mu postačí pouhé 2 KB RAM. I přes svou minimalistickou povahu nabízí robustní sadu funkcí, včetně pokročilé synchronizace, detekce přetečení zásobníku a interaktivního shellu.
Systém je od základu připraven pro moderní konektivitu. Bezpečnost zajišťuje podpora TLS 1.2/1.3, ochrana paměti pomocí MPU a mechanismy pro bezpečné aktualizace firmwaru s možností automatického návratu k funkční verzi. Exceluje také v energetické efektivitě díky režimům hlubokého spánku. Aktuálně podporuje širokou škálu architektur od ARM Cortex-M (STM32, Raspberry Pi Pico) přes RISC-V (ESP32-C3) až po experimentální podporu pro AVR.
Nově vydáno
Stephan Raabe vydal novou verzi 2.12.0 operačního systému ML4W, distribuce založené na Arch Linuxu, která obsahuje výrazně upravený dlaždicový kompozitor Hyprland. RakuOS, neměnná distribuce založená na Fedoře, která nabízí na výběr pracovní prostředí KDE Plasma a GNOME vyšla ve verzi 2026.03.23. Vyšel Quirinux 2.2, nové vydání distribuce založené na Devuanu, určené pro tvorbu animovaných filmů. Elmar Hanlhofer oznámil vydání Plop Linux 26.1, aktualizované verze nezávisle vyvinuté distribuce určené pro stolní počítače a servery, která je určena pro pokročilé uživatele.