 »   »  Úvod do frameworku Symfony: všetko dohromady v harmónii

Symfony Flex

Symfony Flex je nástroj umožňujúci vývojárom automatizovať správu balíčkov. Inštalácia balíčku sa stáva veľmi jednoduchou a intuitívnou. Flex vykoná všetky potrebné akcie k registrácií a konfigurácií balíčka do projektu. Knižnica symfony/flex je pluginom composera.

Pre automatizáciu sa využívajú tzv. Symfony recipes, ktoré zaregistrujú a nakonfigurujú balíček v rámci projektu. Recepty tiež umožňujú používanie aliasov. Tak si môžeme napríklad nainštalovať balíček symfony/profiler-pack pomocou aliasu profiler .

Symfony 4 je mikroframework

Od verzie 4 je Symfony mikroframework. (Symfony 4 vyšiel v novembri 2017.) Vďaka tomu môžeme využiť framework aj na tvorbu restových alebo konzolových aplikácií. Programátori si môžu nainštalovať minimálnu kostru frameworku a podľa potrieb všetky ostatné komponenty doinštalovať. Veľkosť úvodného projetku sa tým oproti verzii 3 zmenšila o 70%. Pre tento minimálny starter použijeme symfony/skeleton .

$ composer create-project symfony/skeleton firstapp $ cd firstapp $ composer req annotations twig $ composer req server maker profiler --dev

Pomocou composera naištalujeme minimálnu kostru Symfony frameworku a postupne doinštalujeme potrebné balíčky.

Symfony 4 ponúka balík symfony/website-skeleton , ktorý je odladený pre typickú webovú aplikáciu.

Symfony nástroje

Symfony používa na pokrytie potrieb moderných webových aplikácií sadu svojich vlastných a externých nástrojov. Nasledujúci zoznam uvádza neúplný výpočet tých známejších z nich.

Twig – pre tvorbu šablóny

Monolog – pre logovanie

Doctrine – pre prácu s databázami

Panther – pre testovanie browserov

PHPUnit – pre unit testing

Swift Mailer – pre prácu s emailami

Encore – pre prácu s frontend prostriedkami

Composer – pre manažment závislostí a autoloading

V čase písanie týchto riadkov vývojári pracujú na vlastnej emailovej komponente, ktorá by mohla nahradiť Swift Mailer.

Symfony ako sada komponent

Symfony je množina PHP komponent. Mnohé z nich využívajú iné známe PHP projetky ako sú Laravel, Joomla, alebo Drupal. Nad týmito komponentami je postavený Symfony framework.

Toto je zoznam niekoľkých populárnych Symfony komponent:

Asset komponenta

HttpFoundation komponenta

Process komponenta

Finder komponenta

FileSystem komponenta

Var Dumper komponenta

Yaml komponenta

Security komponenta

Validation komponenta

Form komponenta

Serializer komponenta

Maker komponenta

Translation komponenta

Viaceré z komponent sú nesmierne populárne a majú desiatky až stovky miliónov stiahnutí z Packagist repozitára. Ďalej si pre ilustráciu ukážeme použitie dvoch komponent.

Process komponenta

Ukážeme si použitie Symfony Process komponenty.

$ mkdir symkomp $ cd symkomp $ touch listing.php files.php

Vytvoríme si nový adresár a súbory.

$ composer require symfony/process

Stiahneme si symfony/process komponentu.

<?php // listing.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Process\Process; use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException; $process = new Process(['ls', '-lsa']); $process->run(); if (!$process->isSuccessful()) { throw new ProcessFailedException($process); } echo $process->getOutput();

Príklad využíva Process na vytvorenie procesu, ktorý spustí ls príkaz.

$ php listing.php total 6 0 drwxr-xr-x 1 Jano 197121 0 Mar 3 16:08 . 0 drwxr-xr-x 1 Jano 197121 0 Mar 3 16:04 .. 1 -rw-r--r-- 1 Jano 197121 61 Mar 3 16:05 composer.json 4 -rw-r--r-- 1 Jano 197121 2209 Mar 3 16:05 composer.lock 1 -rw-r--r-- 1 Jano 197121 367 Mar 3 16:08 listing.php 0 drwxr-xr-x 1 Jano 197121 0 Mar 3 16:05 vendor

Toto je výstup programu.

Filesystem komponenta

Symfony Filesystem komponenta poskytuje utility uľahčujúce prácu so súborovým systémom.

$ composer require symfony/filesystem

Inštalujme si Symfony Filesystem komponentu.

<?php // files.php require('vendor/autoload.php'); use Symfony\Component\Filesystem\Exception\IOExceptionInterface; use Symfony\Component\Filesystem\Filesystem; $fs = new Filesystem(); try { $fs->touch('words.txt'); $fs->dumpFile('words2.txt', "falcon

sun

water"); } catch (IOExceptionInterface $e) { echo "An error occurred " . $e->getMessage(); }

V príklade vytvoríme prázdny súbor words.txt a súbor words2.txt , do ktorého zapíšeme nejaké dáta.

Študijné materiály

Symfony má prepracovanú online dokumentáciu (v angličtine). Lior Chamla a Grafikart majú YouTube kanály s výbornými výukovými videami (vo francúzštine). V češtine sú dostupné tutoriály na zdrojaku. Na svojej stránke priebežne pridávam Symfony tutoriály (v angličtine). Dobrým zdrojom sú aj komerčné videá Piotra Juru na Udemy.