Video přehrávač od Seznamu: přehrávat video na webu stále není maličkost

Už jste někdy uvažovali nad tím, jak funguje televize? Stisknete tlačítko na dálkovém ovladači a zatímco se kdesi za obrazovkou odehrává nějaká technologická magie, pohodlně se usadíte do křesla a za okamžik už můžete sledovat svůj oblíbený pořad. Zní to opravdu jednoduše, ale skutečně je to tak jednoduché i pod pokličkou? Co kdybyste se rozhodli sestrojit televizní přijímač vlastními silami? „Proč bych něco takového dělal,“ říkáte si asi.

Co kdyby na trhu neexistovala žádná televize, která by dokázala právě to, co nutně potřebujete? Třeba proto, že na tu vaši se nebudete dívat jen vy, ale také vaši sousedé, jejich sousedé a společně s nimi i velká část této země. A třeba i všichni současně. To už bude chtít opravdu velkou televizi, co říkáte? Co kdyby ona televize nebyla u vás v obýváku, ale někde ve virtuálním prostoru internetu? Seznamte se s video přehrávačem od Seznamu.

Podobně jako většina uživatelů nikdy neměla potřebu uvažovat o tom, jak přesně funguje televize, nemusí ani uživatelé webových služeb Seznamu hloubat nad tím, co obnáší vývoj webového video přehrávače, který je jejich nedílnou součástí. Je to ten známý černý obdélník, nástroj umožňující konzumaci video obsahu tak samozřejmou a intuitivní, že jeho existenci prakticky ani nevnímáte. Jen místo tlačítka na ovladači stisknete tlačítko na obrazovce. Pojďme teď společně nahlédnout do útrob tohoto produktu a poodhalit některé z konceptů, které běžně zůstávají před zraky uživatelů ukryty.

Od Flashe k HTML

První verze webového přehrávače Seznamu byly vytvořené pro platformu Flash, která v té době doslova dominovala multimédiím na webu. Postupem času na to naštěstí zareagovaly i webové prohlížeče a pod záštitou W3C vznikla specifikace Media Source Extension (MSE). Ta umožnila vkládat binární data přímo do bufferů video, resp. audio HTML5 elementu pomocí JavaScriptu a otevřela tak úplně nové možnosti streamování videa na Webu bez použití Flashe. Příchod tohoto technologického milníku umožnil implementaci adaptivního streamování v kombinaci s HTML5 video elementem, které bylo do té doby výsadou Flashe.

Až do loňského roku jste se mohli na obsahových webech Seznamu setkávat s oběma variantami přehrávače, flashovou i HTML. Vzhledem ke klesajícímu počtu klientů, kteří Flash využívali, byla jeho podpora v přehrávači Seznamu definitivně ukončena a nyní spoléhá již výhradně na HTML5 video element právě v kombinaci s MSE.

Od souboru k adaptivnímu streamování

Webový video obsah se stále častěji přesouvá na mobilní zařízení a ruku v ruce s tím jde i potřeba o jeho rychlý přenos, v co nejvyšší kvalitě a přitom s minimální zátěží v podobě množství přenesených dat. Nenávratně pryč jsou tedy doby, kdy k přehrání videa na webu stačil pouhý HTML video element a samotný obsah uložený jako jeden velký soubor v jednom či několika málo video formátech. Štafetu převzalo adaptivní streamování obsahu, které dnes, s výjimkou zastaralých zařízení, hraje v přehrávači Seznamu prim.

Namísto jednoho velkého video souboru stahuje přehrávač pouze malé segmenty (někdy označované jako tzv. chunky), které následně spojuje dohromady a vytváří z nich opět jedno souvislé video resp. audio. Tyto segmenty se mohou vzájemně lišit po stránce datového toku (bitrate), rozlišení i použitých kodeků. Některé mohou obsahovat pouze audio stopu, jiné zase jen video a další obojí najednou. Přehrávač je tak schopen reagovat na výkyvy kvality a rychlosti připojení na straně klienta a poskytovat mu maximální možnou kvalitu obsahu.

Mezi dnes nejpoužívanější standardy pro adaptivní streamování obsahu patří MPEG-DASH a HLS. V Seznamu se lze setkat s oběma z nich, primární volbou zůstává standard HLS, který spatřil světlo světa jako první (již v roce 2009) a byl vyvinut společností Apple jako standard pro adaptivní streamování na jejich zařízeních (nepodporujících Flash). Tato technologie původně stavěla na transportním kontejneru MPEG-TS přepravujícím video data nejčastěji v kodeku MPEG-4 AVC (též známý jako H.264) a audio data zpravidla v kodeku AAC.

Kontejner MPEG-TS ovšem nemá své kořeny na webu. Vznikl již několik dekád před příchodem HLS pro účely televizního vysílání (tehdy v kombinaci s kodekem MPEG-2) a práce s ním na webu má svá specifika. Zejména u nižších datových toků přináší významnou režii a s výjimkou několika málo prohlížečů (např. Safari právě od společnosti Apple) není přímo podporován HTML elementem video. Protože ale na mobilních zařízeních od Applu (s operačním systémem iOS) není k dispozici rozhraní MSE, představuje zde HLS jedinou cestu k adaptivnímu streamování obsahu.

Vzniká tak zásadní otázka: Je v rámci dosažení maximální kompatibility se všemi typy zařízení opravdu nutné ukládat data v několika formátech, a tím efektivně znásobit potřebnou kapacitu pro jejich uložení? Nebo je možné nějak docílit podpory formátu MPEG-TS na straně prohlížečů? Řešením se ukázalo být dynamické přebalování dat (audio a video rámců) do jiného transportního formátu (tzv. remuxing) podporovaného většinou moderních prohlížečů, pokud možno s minimální režií a dobrou dokumentací. Takovým formátem je fMP4 (fragmentované MP4), který je výchozí volbou také v případě standardu MPEG-DASH. Při stažení každého MPEG-TS segmentu tak v přehrávači dochází k jeho detailnímu parsování až na úroveň jednotlivých audio a video rámců, pro které se vytvoří nová obálka ve formátu fMP4.