Vlastnosti verzí tokenu Yubikey

Odshora Yubikey Standard, Yubikey Neo

Yubikey Standard

Yubikey je token generující one-time-pad (OTP). Yubikey tokeny jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Ve výchozím módu nejsou potřeba ovladače, na klientské straně fungují jako USB HID klávesnice, tudíže není nutné řešit platformní kompatibilita. OTP kód se jednoduše vypíše stisknutím tlačítka na tokenu a operačnímu systému se to jeví, jako by byl zadán ze skutečné klávesnice.

Velká většina software k Yubikey je open source s dobrou dokumentací. Je to znát v porovnání s bizarními chybami, vyskytujícími se u proprietárních smartkaret. Předpřipravené balíčky můžeme docela často nalézt v různých linuxových distribucích. Např. podpora v Debianu wheezy je docela bohatá:

libapache2-mod-authn-yubikey - Yubikey authentication provider for Apache libauth-yubikey-decrypter-perl - yubikey token output decryptor libauth-yubikey-webclient-perl - Perl module to authenticate Yubikey against the Yubico Web API libyubikey-dev - Yubikey OTP library development files libyubikey0 - Yubikey OTP handling library runtime python-pyhsm - Python code for talking to a Yubico YubiHSM hardware yhsm-tools - Common files for YubiHSM applications yhsm-validation-server - Validation server using YubiHSM yhsm-yubikey-ksm - Yubikey Key Storage Module using YubiHSM python-yubico - Python code for talking to Yubico YubiKeys python-yubico-tools - Tools for Yubico YubiKeys libykclient-dev - Yubikey client library development files libykclient3 - Yubikey client library runtime libpam-yubico - two-factor password and YubiKey OTP PAM module libykpers-1-1 - Personalization tool for Yubikey OTP tokens libykpers-1-dev - Personalization tool for Yubikey OTP tokens yubikey-personalization - Personalization tool for Yubikey OTP tokens yubikey-personalization-gui - Graphical personalization tool for YubiKey tokens yubikey-server-c - Yubikey validation server yubiserver - Yubikey OTP and HOTP/OATH Validation Server

Dvoufaktorová autentizace Typický příklad použití je dvoufaktorová autentizace – jako druhý faktor k heslu. Pokud nechcete z nějakého důvodu používat SSH klíč, ale zároveň se bránit proti jednoduchému odposlechu keyloggerem nebo útoku hrubou sílou, je Yubikey ideální. Návod k použití se SSH a PAM naleznete ve fóru. PAM modul k Yubikey je verzatilní a díky konfigurovatelnosti PAM stacku ho lze použít třeba na sudo. Další výskyty jsme „v divočině“ viděli u fór Yubico a přihlášení na MtGox. Yubikey funguje tak, že má uvnitř uložen neextrahovatelný AES klíč, který se využívá ke generování OTP. Algoritmus je popsán v manuálu k Yubikey, sekce 6. AES klíč je předpogramován z výroby a lze si ho přepsat vlastním AES klíčem. Ověřování OTP je vykonáváno na serveru, buď si lze spustit vlastní yubiradius server nebo použít oveřovací server od Yubico (pokud jste si nepřeprogramovali AES klíč). Předpogramovaný AES klíč je pro osobní použití v pořádku, ale v principu by mohlo Yubico generovat stejný OTP řetězec. Pro vysokoprofilové služby se tedy hodí klíč přeprogramovat. Zajímavou perličkou je způsob mapování binárního výstupu OTP na znaky klávesnice. Protože scankódy z klávesnice se mění na znaky až operačním systémem, některé znaky se kvůli rozložení qwerty/qwertz/azerty vynechávají (dost starý historický artefakt). Pro rozložení dvorak tím pádem token nebude v režimu HID klávesnice fungovat.

Personalizace a módy operace Yubikey má dva „sloty“, což znamená, že je možné v tokenu mít dva klíče, respektive dvě konfigurace. Druhá konfigurace se aktivuje delším podržením tlačítka na tokenu. Kromě defaultního OTP módu lze token nakonfigurovat na generování OATH-HOTP a HMAC-SHA1 challenge-response módu. HMAC-SHA1 se neaktivuje tlačítkem, ale zápisem „challenge“ do tokenu přes USB HID protokol, na který token odpoví. Posledním módem je zápis statického hesla – při každém stisku tokenu se jednoduše zopakuje jakoby napsání hesla na klávesnici. Ze zřejmých důvodů není mód statického hesla příliš bezpečný. Detaily a další konfigurační možnosti viz dokumentace. K Yubikey existuje kromě command-line konfiguračních utilit i přehledný klikací nástroj: