 »   »  Vychází OpenBSD 6.6 se spoustou vylepšení, ale bez Bluetooth a U2F

Podstatné změny v distribuci

Poměrně dost se v novém vydání mění, vylepšuje se podpora pro SMP v jádře, odemyká se getrlimit a setrlimit , což jsou systémová volání pro práci se systémovými prostředky, stejně tak jsou teď odemčena systémová volání pro čtení a zápis vstupu. Byl odebrán KERNEL_LOCK z bridge (sítě).

Celá base OpenBSD se nyní kompiluje ve výchozím nastavení pomocí Clang pro aarch64, amd64, armv7, i386, mips64el, sparc64, powerpc a octeon. Od toho vydání zcela končí podpora GCC pro i386 a arm.

Přístup k DRM se zjednodušil, aby ho mohl přímo použít i neprivilegovaný uživatel.

Dále bylo zavedeno omezení pro přístup k wscons , které zabezpečí, že ke každé konzoli je vždy jen jeden přístup v režimu zápisu.

Bezpečnostní vylepšení

unveil nyní používá k ochraně souhrnně 77 programů. ps nyní přehledně zobrazuje stav programů vzhledem k mechanismům unveil a pledge . Obrana proti Spectre a Microarchitectural Data Sampling je zase dále.

Bylo přepsáno doas vzhledem k dědičnosti prostředí ( doas je náhrada sudo z dílny OpenBSD). Za zmínku stojí ještě zavedení malloc_conceal a calloc_conceal za účelem zabezpečení stránkování paměti.

Softwarové lahůdky

Zásadní novinkou je především sysupgrade , pomocí něhož lze přejít na vyšší verzi OpenBSD automaticky a poměrně snadno. Sysupgrade používá už delší dobu NetBSD (od roku 2012) a samotného by mě zajímalo, jestli z něj v OpenBSD vyšli, nebo jestli ho úplně ignorovali. Pokud totiž někdo něco ve světě BSD přejímá od „bratránků“, tak to většinou do manuálové stránky napíše, tady v OpenBSD 6.6 o tom v dokumentaci není ani slovo.

Zajímavé je určitě také povýšení OpenSSH na 8.1, LibreSSL na 3.0.2 a OpenSMTPD (to je taková jejich domácí náhrada Postfixu) na 6.6.

Velký upgrade potkal terminál multiplexer Tmux (článek na Rootu), například byla přidána menu pro klávesnici i myš, přidáno zobrazování čísel řádků, lepší označení oken, vylepšené scrollování s označeným textem a mnohé další novinky.

Počet balíků softwaru třetích stran je pro zajímavost pro amd64 10 736 a třeba pro sparc je k dispozici 9685 balíčků.