 »   »  Vypnutí Intel ME na novějších deskách řady 300, nový GIMP 2.10.12

Vyšlo FreeBSD 11.3-RC1

Zatímco FreeBSD 12.0 je na světě už více než půl roku, konzervativnější uživatelé setrvávající u předchozí řady 11 mohou pomalu vyhlížet další aktualizační vydání. FreEBSD 11.3 je ve stádiu prvního kandidáta na ostrou verzi, kdy už se jen ladí poslední objevené chybičky.

Tato verze přinese opravy v některých ovladačích a programech. Opravena je i chyba vedoucí k „panice systému“ při použití VIMAGE, OpenPAM je aktualizován na nejnovější verzi. A samozřejmě spousta dalších novinek. Nová verze je k dispozici též ve formě obrazů pro virtuální stroje

Japonsko zpřísňuje pravidla pro provozování dronů

Japonský parlament schválil nový zákon, který zakazuje provozovat drony pod vlivem alkoholu. Pokud státní orgány přistihnou kohokoli při takovém jednání, bude dotyčný čelit až ročnímu vězení a pokutě 300 tisíc yenů (~2800 dolarů). Například prudké nálety na dav lidí jsou pokutovány dokonce dvojnásobnou částkou. Závažnost Japonci přirovnávají k řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Nová legislativa reaguje na rostoucí popularitu dronů.

Japonsko též definuje oblasti, kde je zakázáno drony provozovat vůbec, například do určité vzdálenosti od pozic vojska, amerických armádních činitelů či dalších budov souvisejících s obranou země – pro takové případy je nutný souhlas příslušného ministerstva. Tato nová omezení navazují na dřívější zákazy týkající se zejména dronů v blízkosti jaderných elektráren, budov parlamentu či kencaláře předsedy vlády. Stejně tak se na seznam zakázaných oblastí dostávají stadiony a další související budovy, které budou využity při Olympijských hrách 2020 v Tokiu.

Nový zákon se týká velkých dronů s hmotností nad 200 g. Pro provozování dronů není v Japonsku potřeba licence, ale je nutné dodržet určitá základní pravidla (mimo letiště, zalidněné oblasti, letát pouze ve dne a pouze do výšky 150 metrů a mít vždy dron v přímém visuálním dohledu.

ASMedia dokončí návrhy čipů pro PCIe 4.0 ještě letos

AMD v průběhu tohoto roku nabídne CPU i GPU s podporou PCI Express 4.0. Její dvorní dodavatel, tchaj-wanská společnost ASMedia se na tuto éru připravuje. Návrhy řady čipů s podporou čtvrté generace PCI Express sběrnice dokončí ještě v tomto roce (připomeňme, že nyní řeší pro AMD výrobu PCIe 3.0 čipsetů B550 a A520) a předpokládá, že si ji AMD opět vybere jako dodavatele, ač pro nejnovější 7nm procesory Ryzen 3. geneace zakázku (myšlen zejména čipset X570) nezískala.

Šéf ASMedia Jerry Chen potvrdil nejen vývoj PCIe čipů, ale také kompletní nabídky USB čipů s podporou rychlostí 5Gbit/s, 10Gbit/s i 20Gbit/s. ASMedia dále v příštím roce uvede řešení USB 4.0 řadiče, přičemž stejně jako u USB 3.0 či 3.1 očekává nemalý zájem z řad výrobců základních desek (firma se dále dostala k zakázkám gigantů Samsung a SanDisk).

Lightworks 14.6 stále uzavřený, ale pro Linux

Komerční editor videa Lightworks v chystané nové verzi 14.6 je stále programem s uzavřeným zdrojovým kódem, fanoušci Linuxu ale mohou aktualizovat, neb Linux je nadále podporovanou platformou. Společnost EditShare, která Lightworks vyvíjí tak sice zatím nepřeklopila voje úvahy o otevření zdrojového kódu v realitu, avšak Phoronix dodává, že v procesu příprav na tento krok se prostě vyskytly určité potíže a pro firmu to není až tak velká priorita.

Vypnutí Intel ME na novějších deskách řady 300

Intel Management Engine lze nově deaktivovat i na základních deskách s čipsety řady 300, tedy od čipsetů jako Z390 a Q370 níže. V rámci projektu ME_Cleaner na to stačilo pouze dalších 200 řádků zdrojového kódu, který upravuje přístup k příslušným částem systému, neb Intel ME 12 používá novou metodu uložení informací. Podrobnosti na GitHubu projektu. Tématu Intel ME jsme předloni věnovali samostatný článek.

Vyšel GIMP 2.10.12

GIMP řady 2.10 je tu s námi od loňského dubna. Napsoledy jsme informovali o vydání verze 2.10.10 v dubnu letošním, nyní na svět přišlo vydání 2.10.12.