Podrobnosti k vydání Lubuntu 18.04

V krátkosti si můžeme díky vystavení soupisu změn doplnit též variantu Lubuntu 18.04, pro kterou tyto informace nebyly před 3 dny k dispozici.

Lubuntu 18.04 má jako možná nejviditelnější inovaci nový wallpaper. Oproti 16.04 (předchozí LTS verze) se dvojnásobně zvýšily, nyní je udávaným minimem 1 GB RAM a doporučeno alespoň 2 GB, lépe ještě více paměti (což je ale kupříkladu s ohledem na stále rostoucí náročnost webových prohlížečů zobrazujících stále více náročné webové stránky pochopitelné). Jako CPU i nadále stačí Pentium 4, Pentium M či AMD K8 (generace původních Athlonů 64).



Lubuntu 18.04 s LXQt

Nejsou známy žádné velké problémy s tímto vydáním, ostatně jde opět spíše o vydání udržovací, jen postavené na novějším „podvozku“ Ubuntu 18.04 LTS. Výchozím desktopovým prostředím je zde stále LXDE, uvedení finální verze varianty s LXQt, označované Lubuntu-Next, se opět odkládá (vysvětlení tvůrci uvedou v dohledné době na blogu). Logicky tak v Lubuntu 18.04 není podpora Waylandu, což ale fakticky nepředstavuje zásadní problém, když i samotné Ubuntu 18.04 LTS používá jako výchozí grafický server stále X.Org.

GIMP 2.10 je konečně venku

Minulý týden jsme si psali o poslední RC verzi chystané velké aktualizace grafického editoru GIMP 2.10. Týden se s týdnem sešel, GIMP 2.10 je venku ve finální verzi jak pro Linux, tak třeba pro Windows.

Připomeňme, že mezi novinkami jsou ty zajímavé nejen pro grafiky, ale zejména také fotografy. Podporovány jsou konečně barevné hloubky vyšší než 8bit/kanál, čímž GIMP ztrestává obrovský mnohaletý dluh a skluz vůči komerčním produktům typu Adobe Photoshop. Dále přináší editaci metadat (EXIF, …). Dostal také aktualizované grafické rozhraní respektující lépe HiDPI monitory (, výchozím barevným tématem programu je nyní tmavé schéma (na světlejší, světlé i systémové lze přepnout v nastavení).

Obecně hlavním cílem bylo portování významné části programu na modernější infrastrukturu GEGL. Tento proces začal s verzí 2.6, kdy se GEGL podpora objevila pro nástroje barev, řada 2.8 přidala GEGL zpracování vrstev. Nyní GIMP používá GEGL pro daleko více věcí, proces přepisu programu pod GEGL poběží ale minimálně do verze 3.2, kde se už počítá i s přidáním nedestruktivních úprav.

Barevná hloubka je podporována až do 32bit/kanál, GIMP tak nemá problém se soubory typu PSD, TIFF, PNG, EXR či RGBE v nejvyšší kvalitě, FITS lze otevírat dokonce v 64bit/kanál přesnosti.

Nedílnou a toužebně očekávanou součástí novinek je i vícevláknový běh programu. Ne všechny prvky GIMPu jsou schopny tohoto využít, ale GIMP je díky výrazně pokročilejší implementaci zase o notný kus svižnější a rychlejší. Vícevláknové věci se samozřejmě dějí skrze GEGL, ale také v samotném jádru GIMPu, a to například u samostatného vlákna pro kreslení. Volitelně lze zapnout též zpracování na GPU, a to u strojů se stabilními OpenCL ovladači.

Pracovalo se na barevných prostorech, správě barev (kompletně přepracovaná, GIMP 2.10 používá LittleCMS v2, což umožňuje pracovat s barevnými profily typu ICC v4). Na více místech najdou využití CIE LAB a CIE LCH, přibyl nástroj Unified Transform, díky němuž lze aplikovat současně škálování, rotace a korekci perspektivy. Dále nechybí nové nástroje Warp Transform a Handle Transform, nástroj pro blending (mísení) je přejmenován na Gradient a dostal podporu on-canvas úprav.

Jsou zde lepší a inteligentnější nástroje výběru (mělo by to být znát například na postavách a výběru vlasů). Všechny barevné nástroje byly refaktorovány do podoby GEGL filtrů. Vylepšeny jsou textové nástroje, dva-desítka také přináší některé nadále experimentální projekty (N-Point Deformation, Seamless Clones). Velmi potěšeni novinkami budou také malíři a kresliči, třeba ti, kteří z nějakého důvodu nepreferují „konkurenční“ program Krita 4.x.

Vrátíme-li se k fotografům, na ty čekají v GEGL napsané filtry jako Exposure, Shadows-Highlights, High-pass, Wavelet Decompose, Panorama Projection a další, podpora práce s panoramaty, pro otevírání RAWů lze jako externí pluginy použít samozřejmě i dvě stálice linuxového RAW workflow, tedy darktable a RawTherapee.

Celkově najdeme v GIMPu 2.10 na osmdesátku GEGL filtrů, některé z nich pak mají i OpenCL variantu. Podporován je formát WebP, stejně tak JPEG 2000 (nově se používá knihovna OpenJPEG). Plugin pro PDF podporuje import zaheslovaných souborů a umí konečně exportovat vícestránkové dokumenty (každá vrstva bude stránkou v PDF).

Příští velkou verzí v plánu je 3.0. Očekávat můžeme dokončení přechodu ke GTK3, lepší podporu produktů Wacom, lepší chod na HiDPI monitorech či podporu Waylandu na Linuxu.

GIMP 2.10 je možné stahovat z domovského webu, kromě obvyklých cest k jeho instalaci se sluší připomenout i dostupnost balíčku Flatpak.

Linux Lite 4.0 beta

Po vydání nového Ubuntu je vždy jen otázkou času, než se začnou objevovat méně s Canonicalem nespřízněné projekty, které na Ubuntu staví. Linux Lite 4.0 Beta s kódovým označením Diamond je jedním z nich. Finální vydání čekejme 1. června, beta ale dává dobrý náhled na tuto specifickou verzi.

Linux Lite 4.0 přinese nové téma ikon i systému, Timeshift pro zálohy, správce obrázku Shotwell, jako výchozí menu implementuje MenuLibre, nové Lite aplikace pak zahrnují Lite Desktop (správa ikon na ploše), Lite Sounds (správa zvuku) a další. Podpora šifrování přechází na implementaci samotného Ubuntu, stejně tak je nyní automaticky vytvářen odkládací soubor (swap) místo příslušného diskové oddílu (a to maximálně 2GB, resp. do 5% volného diskového prostoru).

Distribuce je poměrně úsporná, jako minimum uvádí 768MB RAM a 1GHz procesor, což je méně než Lubuntu 18.04. Logicky s ohledem na Ubuntu ani zde nenajdeme 32bit ISO obraz. Výchozí jádro je verze 4.15.0–19.20 (v repozitáři je k nalezení více jader od 3.13 po 4.16), dále jsou zde například Firefox 59.0.2 Quantum, Thunderbird 52.7.0, LibreOffice 6.0.3.2, VLC 3.0.1 či GIMP 2.10.0.

Krátce