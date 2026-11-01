Vývoj SVT-AV2 běží naplno, nový nástroj FlashRAW

Týden v KDE: mnohá vylepšení výkonu a opravy
Jsme o další týden dál od vydání Plasmy 6.8, a tak pokračují zejména práce na opravách nahlašovaných chyb, plus obligátní vylepšování výkonu, vše zčásti již mířící do příštího vydání KDE Plasma 6.9. V tuto chvíli je v řadě Plasma 6.8 vyřešena většina nahlášených regresí a vývojáři se soustředí na starší chyby, kde jich řadu eliminovali.
Předně jsou řešeny dvě chyby, kde opravu dostává ještě Plasma 6.6.8. Jde o tooltipy panelů Plasmy a jejich zobrazení, resp. o tlačítka panelů, která měla podivné, téměř neviditelné pozadí. Plasma 6.7.6 přinese opravu chyby, kdy obrazovka vypnutá „neobvyklou cestou“ zůstala zaseknutá na 30% jasu (či podobně nízké hodnotě).
Spoustu oprav přinese Plasma 6.8.2, například řešení tří problémů s pády při kontrole aktualizací v Discoveru, opravu regrese v zobrazení notifikací, které se objevovaly v levém horním rohu, opravu nespouštění Flatpak aplikací v režimu vzdálené plochy, zprovoznění funkčnosti zapamatování si uspořádání klávesnice pro jednotlivé aplikace i na Waylandu shodně s X11, správné zobrazování jednoduchých HTML uvozovek v notifikacích ad. Widget Napájení a baterie v této verzi aké správně synchronizuje nastavení manuální blokace spánku / zámku obrazovky. Šest-osm-dvojka také vyřeší regresi vedoucí ke sníženému výkonu her.
Celých sedm oprav však míří až do Plasmy 6.8.3, která současně dostává několik vylepšení UI. Jde například o korekci zobrazení ve widgetu s přehledem oken, když má některé okno hodně dlouhý název. Plasma 6.9 pak vyřeší několik dalších věcí UI, od lokálně instalovaných Flatpaků a Discoveru, přes widget časovače a jeho vizuální a funkční vylepšení až třeba po widget profilů Konsole, kde se správně zobrazuje i výchozí profil. Tato verze také přinese aktualizovaný škálovací filtr pro Zoom efekt KWin, s výrazně menším výkonnostním dopadem.
Řešeny jsou i věci v pozadí, Frameworks 6.32 opravuje dlouho přežívající chybu (víc než 15 let), kdy indikace přenosu souborů na USB flash neodpovídala realitě zápisu na tuto USB flash. Štvala nás tahle KIO chyba všechny hodně dlouho, Méven Car problému věnuje velmi obsáhlý blogpost. Jinak výrazně rychlejší je i přenos souborů u lokálně připojených síťových sdílení.
Týden v GNOME #272 a Glycin, Loupe či blyštivé ikony
Sophie shrnula své nejnovější příspěvky v rámci Fellowship, mezi něž patří RFC proces GNOME či samozřejmě i vylepšení grafické knihovny Glycin a prohlížeče obrázků Loupe. Glycin přechází z
libjxl na
jxl-rs, stejný dekodér jako Chromium či Firefox. Opravuje několik chyb v projektu, včetně padání Exif dekodéru. Díky nové podpoře CMYK v Glycin si totéž užívá i prohlížeč Loupe, kde tedy již nebudou CMYKové obrázky vypadat divně. Plus přidává korekci pro neceločíselné škálování, které mohlo činit obrázky mírně rozostřené.
Dále v GNOME najdeme nové placeholder ikony od Jakuba Steinera, vylepšení pro Soubory, rychlejší načítání ikon a stahování v Software, dále vylepšený Kalendář (zejména v přístupnosti, v podpoře čtečky obrazovky) a různé dílčí novinky v aplikacích třetích stran. Více v přehledu tohoto týdne.
Vývojová verze Wine 11.21
Opět tu máme i novou verzi balíku Wine. Tvůric vylepšili výkon WoW64 OpenGL, díky
map_buffer_client_pointer extension, přibyla počáteční implementace DSP knihovny Voice Capture a vylepšena je podpora uživatelských účtů. Uzavřeno bylo 20 chybových hlášení, nejstarší se týkalo někdejší nefunkčnosti klávesové zkratky Ctrl+Alt, řešeny jsou i dvě chyby ve hře Skyrim (jedna v původní verzi z roku 2011, druhá ve Special Edition). Další dvě opravy řeší běh benchmarku Cinebench 2026 či remasterované verze hry Bioshock 2. Více v přehledu této verze.
FlashRAW, nový nástroj pro fotky běžící i v prohlížeči s WebAssembly
Peterovi patří můj dík za upozornění na další projekt pro zpracování RAWů z digitálních fotoaparátů. Jde o FlashRAW, který stojí za pozornost, ať už díky Rustu, běhu v prohlížeči, podpoře JPEG XL či vysoké rychlosti běhu a podporovaným funkcím oproti často používaným knihovnám Libraw či Rawspeed.
Vývojář má samozřejmě – jak je dnes obvyklé – i vlastní variantu Lightoomu (zvanou LightFlow) a Photoshopu (zvanou ImageFlow). Zdá se, že v dnešní vibecodové době si budeme moci vybírat, „jaký nástroj pro zpracování RAWů se nám dnes hodí k barvě náušnic či konjunkci Jupiteru se Saturnem“.
Vývoj SVT-AV2 běží naplno
Specifikace AV2 ve verzi 1.0 je s námi už zhruba půl roku a vývoj dále pokračuje. AOMedia ohlašuje přímo „significant ecosystem momentum“ stojící na silném zájmu mnoha hráčů multimediálního světa o tento nástupnický formát. Nejde o nikoho menšího než firmy jako Amazon, Apple, Google, Intel, Netflix, Samsung, a další, kteří vyhlížejí pořádné implementace formátu, který oproti AV1 přinese zhruba o 30% lepší kompresi, aktualizovanou podporu HDR a mnohá další vylepšení. Google už s AV2 začíná experimentovat na Youtube a v Chrome, streamy v AV2 máme očekávat v prvních měsících roku 2027, Meta stejně tak plánuje nasazení na Facebooku a Instagramu.
Klíčové pro všechny uživatele kodérů běžících na CPU ale jest následující informace: vývojáři Intelu již pracují na SVT-AV2, informuje Dr. Iole Moccagatta z Intelu. S tím je vhodné spojit též probíhající práce na Open Audio Codec (OAC) a Open Audio Renderer (OAR), jak doplňuje Hassene Tmar z Mety.